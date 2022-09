Priske po další ztrátě: Nevidím problémy, ale výzvy. Překotné změny nepomohou

Což může být pro Spartu obzvlášť velký problém. Dosud za ní fandové stáli, pravidelně stadion z velké části zaplnili, vytvářeli pozitivní atmosféru. Ale třetí remíza za sebou a především mizerný výkon je donutily k pískotu.

Cítíte, že jejich podporu ztrácíte, trenére?

Fanoušci jsou pro nás extrémně důležití, chápeme jejich lásku ke klubu, mají můj obrovský respekt i respekt všech v týmu. Ale jejich reakci teď nevidím jako to nejdůležitější. Zásadní je pro nás soustředit se na hru a na to, abychom z ní odstraňovali negativa. Musíme všichni dělat svou práci, v tréninku, v zápase. Nesoustředím se na pískot, na tlak od fanoušků ani z médií. Moje práce je pojmenovávat nedostatky v naší hře.

Tak pojďme na to.

Zásadní je, že se nám nedaří vytvářet si šance. Soupeře musím pochválit, umí se na nás připravit, ale my máme všechno ve svých rukách. Hráči se dál rvou o výsledek, ale teď se nám nedaří tak, jak bychom si představovali. Nikdo v kabině nebrečí, všichni vědí, co se od nich očekává. Chtějí úspěch, nevzdávají se.

Jak velké má tedy Sparta problémy? Už zase nabírá ztrátu na nejlepší.

Nevidím problémy, vidím výzvy. Všichni vidíme, že se nám nedaří vytvářet si šance a střílet góly proti defenzivně hrajícím soupeřům. Zaparkují na vápně autobus a pro nás je složité dobývat. Ale musíme to vzít jako výzvu a zlepšit se. Zápasům dominujeme, ale nevytváříme si dost šancí. A musíme si přiznat, že Zlín tady mohl i vyhrát, protože si je v závěru z brejků vytvořil.

Zvolil jste nezvykle rozestavení se dvěma útočníky a bez kreativního záložníka. Jak se vám tenhle tah osvědčil?

Jsem zklamaný z prvního poločasu. To bylo z naší strany hodně pomalé, málo šancí, nemůžeme být spokojení. Věděli jsme, že Zlín bude v deseti hráčích za balonem, tak jsem se rozhodl pro dva útočníky a věřil, že se prosadí, ale to se nestalo. Druhý poločas byl lepší, dostali jsme do vápna víc centrů, ale nestačilo to.

Jak jste byl spokojený s útočníkem Kuchtou, který se vrátil po dlouhém trestu?

Víme, v čem je dobrý. Asi mu teď chybí zápasová kondice, ale potřebujeme ho. Měl jednu dvě šance, bohužel je neproměnil. Vidím i na něm, že dělá všechno, co může, stejně jako ostatní.

Zlínský trenér Jelínek po utkání mluvil o tom, že věděl, že budete hrát hlavně po krajích a ne středem. Nemají vás soupeři už přečtené? Není načase změnit styl?

Nemyslím si, že překotné změny nás dostanou dál. Spíš se musíme zlepšovat v tom, co děláme. Snažíme se o to každý den. Jsme Sparta, chceme dominovat, chceme soupeře přehrávat. Chceme hrát středem, ale když tam má soupeř čtyři hráče, kteří se soustředí na defenzivu a za nimi pět obránců, je to složité. Potřebujeme ale i v takovém případě víc síly, energie.

Jste spokojený se složením týmu? Přestupové okno se pomalu zavírá.

Už jsem to říkal několikrát: To, jak skládáme tým, je interní věc. Každý den se bavíme o tom, jestli je kádr dost dobrý, co nám chybí. Ale je důležité se soustředit na práci s hráči, které máme k dispozici.

Může ale tenhle tým vůbec naplnit cíle a bojovat o titul?

Je zjevné, že teď máme potíže. Ale máme dvě možnosti, jak na to nahlížet. Dostat ze stávajícího týmu maximum, nebo být aktivní na přestupovém trhu. Já se soustředím na příští zápas, ne na boj o titul. To může být dlouhodobý cíl, o něm mluvíte vy nebo fanoušci. Ale jen pokud se budeme zlepšovat krok za krokem, máme šanci dostat se vysoko. Teď debata o titulu není na místě: když se podíváme na Plzeň a na naše rivaly ze Slavie, jsme pozadu. To je evidentní.

Nechybí vám odvážnější hráči v soubojích jeden na jednoho? Málokdo si troufne udělat kličku.

To určitě je jedna z věcí, která nám hodně chybí. Teď navíc nemůžeme využít zraněné Peška, Haraslína, Krejčího. Odešli Hložek a Hancko, skončil Dočkal, v tomhle ohledu jsme ztratili individuální kvalitu. Ale můžu vzkázat fanouškům, které naše výsledky určitě trápí, že děláme všechno pro to, aby se to zlepšilo. Vidíme už pokrok v některých parametrech jako je vyšší počet naběhaných metrů, větší rychlost ve sprintu, víc sprintových náběhů. Ale chce to čas.

Ten ovšem nemusíte dostat.

Vím, že nemáme času nazbyt, zvlášť tady ve Spartě. Nemůžu změnit posledních osm let, kdy Sparta nezískala titul, musím se snažit ovlivnit to, co přijde. Je před námi hodně práce. Tomáš Rosický, Tomáš Sivok, já i všichni ostatní děláme vše pro to, aby se výsledky zlepšily. Ale nejsme kouzelníci, nejde to lusknutím prstu.