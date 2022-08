Kritický Priske: Musíme přidat, především kvalita se musí zvednout

Sparta má pod Priskem za sebou šest ligových zápasů a v nich ztratila už sedm bodů.

Její konkurenti v boji o nejvyšší příčky tolik nestrádají, Slavia přišla v pěti kolech o tři body a Plzeň má odehráno jen čtyři utkání, v nichž třikrát vyhrála a jednou remizovala.

„Těžko říct, co to znamená s výhledem pro celou sezonu. Abych byl upřímný, moc se nezabývám, jak hraje Slavie s Plzní. Nás trápí to, že jsme dvakrát za sebou remizovali,“ poznamenal Priske.

Tomáš Čvančara útoční Sparty o výkonu v Jablonci „Nechci být moc kritický, ale druhý poločas to byla tragédie, neměli jsme vůbec nic. Z naší strany to bylo hrozně pomalý. Je nás o jednoho víc a místo toho, abychom šli do tlaku, tak to obehráváme na naší polovině ze strany na stranu. Než do vápna přiletí centr, tak už je tam šest jejich hráčů, protože se stačí vrátit.“

Co je však ještě víc varující, je sestupný trend ve výkonech. V Jablonci za celé utkání sparťané vyprodukovali jednu střelu na bránu, přestože od 55. minutě hráli v přesile.

„Podali jsme špatný výkon, asi náš nejhorší v sezoně. Nehráli jsme dobře v ofenzivě, ani v defenzivě. Je to signál, že musíme přidat. Chyběla nám kvalita,“ řekl kouč na tiskové konferenci a slovo kvalita několikrát zopakoval.

Podobně jste mluvil už o víkendu po utkání s Bohemians (1:1). Jak je možné, že se nedostatky ve hře opakují?

Začátek jsme zvládli relativně slušně, dali jsme gól. Ale pak... Po přestávce jsme měli o jednoho hráče víc, drželi jsme sice míč, ale kdyby Jablonec svou šanci proměnil, dopadlo to pro nás ještě hůř. Hráčům jsem řekl, že je to i moje chyba, moje zodpovědnost. Nemám s tím problém, za nic se neschovávám.

Proč jste se nedokázali prosadit, i když soupeř měl vyloučeného hráče?

Špatná kvalita jednotlivců, špatná kontrola míče, zpracování, špatná řešení, špatná rozhodnutí.

Mužstvo vyhlíželo mdle až mrtvě. Viděl jste to také?

Vidím to, vnímám řeč těla, mentální nastavení, vnímám to.

Vnímal jste i fanoušky, kteří jsou hodně trpěliví, ale už bylo cítit, že jsou naštvaní?

Miluju sparťanské fanoušky, jsou skvělí každý zápas, fantastičtí. Cokoli křičí, tak na to s ohledem, jako podporu od nich máme, mají právo. Chtěl bych jim říct, že hráči do toho dávají všechno, chtějí vyhrávat, ale problém v Jablonci byl nedostatek kvality, technické dovednosti, práce s míčem, špatné rozhodování i v situacích, kdy jsme neměli míč. Vždyť kolik jsme soupeři věnovali standardek. Naše kvalita se musí zvednout.

Po dvou nepovedených zápasech za sebou sílí váš tlak na získání posil?

Jak jsem říkal minule, o tom nemluvím veřejně. To řešíme s Tomášem Rosickým a zůstane to uvnitř klubu. Moje práce je, aby mužstvo předvádělo co nejlepší výkony s hráči, které máme k dispozici. Pracujeme s těmi, kteří jsou v týmu.