Pilař zapadl bez problémů, říká Houska a chce si vylepšit čísla

„Změny to jsou velké,“ kývne. „Hlavně pro mě osobně, protože s Kalvim a Plšou jsem hrál v kuse dvě sezony. Ale jak říkal trenér: Je to možnost pro ostatní hráče, aby se chytli na těch místech. Speciálně pro mladší hráče je to obrovská šance, myslím si, že jim to dá velkou motivaci k tomu se prosadit. Vidí, že mají možnost naskakovat.“

V sedmadvaceti je už mazákem, zástupcem kapitána. A tak udílí nadaným mladíkům Zmrzlému, Chytilovi a dalším rady. „Něco si řekneme k jednotlivým situacím v zápase – co šlo udělat jinak, líp. Nemám problém se s nimi pobavit, když potřebují pomoct nebo poradit.“

A co říkal devatenáctiletému stoperovi Davidu Zimovi, když ho po dvou zápasech v lize koupila mistrovská Slavia za třicet milionů korun? „Nějaké vtípky proběhly. Že stačí dva ligové zápasy a jdete do Slavie,“ usmívá se. „Od začátku deklaroval, že chce jít pryč. Nezbývá než mu popřát, ať se mu daří a prosadí se.“ Má na to?



„On je ještě takový specifický typ. Sebevědomí měl. Konkurence je tam velká, ale je to jen na něm.“

Trenér Látal si pochvaloval, že duch mančaftu se na soustředění v Turecku zlepšil. „Vnímal jsem hlavně v zápasech, že organizace a komunikace na hřišti je dobrá, pořád jsme na sebe mluvili, snažili se organizovat hru,“ kvituje Houska. „David se s Lukášem Greššákem v záloze dobře sehrávají,“ těší Látala.

Olomoučtí z devíti přípravných zápasů šestkrát vyhráli, jednou remizovali a dvakrát prohráli.



V Turecku zdolali Karabach, Orenburg i Dněpropetrovsk. A teď se plánují odrazit z desátého místa v lize. „Chtěli jsme vyhrávat i v přípravě, což se dařilo. Cítím z týmu odhodlání se zápasy se porvat a stoupat tabulkou,“ povídá Houska.

Mužstvo přijalo zpátky v kabině záložníka Pilaře, který na podzim kritizoval kouče a celý tým se pak veřejně postavil za Látala. „Zapadl bez problémů. Není nikde odstrčený. Funguje normálně jako každý hráč v týmu,“ říká Houska.

Otázky na atmosféru v kabině ho už unavovaly. „Jasně že známé to zajímá. Upřímně – taky se mi o tom nechce někdy bavit. Ale že by mě zastavovali lidi na ulici nebo v nákupním centru, to ne.“

Sám má jiné starosti. Na podzim zůstal subtilní záložník, který je ceněný pro svou hru od vápna k vápnu, silně za očekáváním. Neskóroval, připsal si jen jednu asistenci, zvykal si na styl hry pod Látalem.

Za úkol do jarní části si dává výrazně vylepšit čísla. „Určitě. Mám jednu asistenci, čekám od sebe z pohledu statistik mnohem víc. Věřím, že konečně střelím nějaké góly a přidám i hodně asistencí.“

Pak už by se rád posunul jako kamarádi Plšek s Kalvachem. Smlouvu má ještě na příští sezonu. „Ale já doufám, že podepíše novou,“ přeje si sportovní manažer klubu Ladislav Minář.