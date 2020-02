Jak jsem prodával Zimu. Olomoucký manažer Minář nejen o přestupech

Byť oficiálně odešel na hostování s opcí, což má být jen formalita.

Také o mimořádném přestupu hovořil před zítřejším startem jarní části ligy; Sigma jede do Teplic.

Jaká byla akce Zima?

Nebyla jednoduchá, trvala měsíc. Začali jsme úplně jinde a skončili úplně jinde. Můžeme říct, že ta nabídka je opravdu velmi dobrá. Ale na začátku přípravy nebyl záměr, že by měl Zima nebo kterýkoli jiný hráč po Plškovi odcházet. Někdy něco nečekaného vyskočí. V Plzni asi taky nepředpokládali, že Krmenčík může teď odejít. I když náznaky byly už v době, kdy jsme měli nabídku na Vaška Jemelku, ale to jsem nevěděl, kam se to až posune, že bude tak enormní zájem. Jemelku jsme nepustili, protože nabídka nebyla zase tak zajímavá.

A tím jste i Slavii dali najevo, že bude muset přitlačit.

Tím, že jsme neuvolnili Jemelku, bylo jasně dané, že pokud uvolníme jiného hráče, nabídka musí být jednoznačně lepší než za Jemelku, jinak bychom popřeli to, proč jsme ho nepustili. Úplně jedno, jestli by to byl Zima, nebo kterýkoli hráč. Taky jste do toho šili.

Neboť si Jemelka posteskl, že nedržíte slovo, když jste ho do Almat neprodal. Vyříkali jste si to?

Museli jsme si vyříkat zásadní věc: Vaškovi nikdo neslíbil, že odejde v ten a ten termín za takovou nebo makovou částku. Já pak zase narážím na komentáře, že Minář je křivák, protože něco Jemelkovi slíbil. Není to pravda. Vašek mohl slyšet, co slyší každý hráč: pokud přijde zajímavá nabídka, bude se jí klub zabývat. My jsme si vyhodnotili, že zajímavá není. Hráč v nejlepších letech, levák, který byl loni v reprezentaci. A pak je velký rozdíl, jestli máte hráče podepsaného do 30. 6. 2022, nebo už jen na půl roku, rok.

Stejně to Jemelku zklamalo.

On pak uznal, že to pochopil jinak. A když byl zklamaný, tak si někde ulevil. Ale to bych musel mít na čele jitrnici, abych dopředu někomu řekl, že za půl roku ho pustíme za takovou částku. Copak já vím, jak se to bude vyvíjet? Vašek je charakter, jenže když posloucháte, že taková nabídka tady za posledních patnáct let nebyla, tak je to těžké. Dostal se do stavu, že je to jeho poslední šance. Já říkám, že není.

Ve fotbale nikdy nevíte.

Zase se strhla lavina. Odejde Plšek, poslouchám, že odešel za málo. A já vám garantuji, že lepší nabídku bychom nedostali. U Jemelky si přečtu, že za patnáct let taková nabídka nebyla. Pak vyskočí Zima a ta nabídka je. Já z toho nikdy nevyjdu vítězně, ale umím s tím žít.

Se Zimou jste z toho vítězně vyšel. Prodat hráče se dvěma starty v lize za 30 milionů korun je manažerský úspěch, ne?

Ano, je. Ale můj největší úspěch by byl, kdybychom byli tak silní, že by hráči, kteří poslední dobou odešli, zůstali. Úspěch bude i to, když prodloužíme smlouvu s Houskou.

Potvrdíte informaci, že hostování s opcí je jen účetní formalita, že Zima je hráčem Slavie?

Je to vždy dohoda dvou stran. A Sigma se dohodla se Slavií na tomhle. Dál to nemá cenu komentovat. Tenhle model vyhovuje oběma.

Prosadí se ve Slavii?

Sebevědomí na to měl.

Jak s prostředky za Zimu a střelce Plška, jehož jste prodali do Maďarska, Sigma naloží? Přišel jen Juliš hostovat bez opce...

Peníze nedostanete hned během čtrnácti dní. A zásadní je, že musí být zdravá firma: část prostředků musí být na zabezpečení provozu. Momentálně jsme nenašli hráče, za kterého bychom byli ochotni investovat větší částku. A že přišel Juliš na hostování bez opce? Najdu vám pět mančaftů, které mají hráče na hostování bez opce. Ale u Sigmy je to nekoncepční, u ostatních nevidím, že by to novináři napsali.

David Zima při zahájení zimní přípravy fotbalistů Olomouce. Nová slávistická posila David Zima přicestoval za týmem na soustředění do Portugalska.

A není to snad nekoncepční?

No nekoncepční to je, ale potřebovali jsme vyřešit útočníka, protože máme dlouhodobě zraněného Nešpora. Kdyby byl zdravý, tak nehledáme útočníka na jaro. Sedmdesát procent klubů v lize hledá útočníka, svého styčného vám nikdo neprodá. A když, tak za částku, kterou bychom nebyli ochotni akceptovat. K Julišovi opci Sparta dát nechtěla. Chtěl bych útočníka na přestup na čtyři roky, nebo s opcí, ale buďme rádi, že si na půl roku pomůžeme hostováním. Pomohlo si Slovácko, Liberec, další. Jen my jsme ale nekoncepční.

S kádrem jste spokojený?

Není to úplně podle představ, ale základ byl, abychom doplnili pozici útočníka. Chtěli jsme i středového hráče, nepodařilo se nám to dotáhnout. Máme ještě pět dní.

Jaká bude budoucnost Václava Pilaře, kterého jste po kritice trenéra Látala vrátil do týmu?

Všechno je otevřené. Jak jsem vám 6. ledna řekl, jsou čtyři varianty jeho působení. Pak jsem k tomu zase četl komentáře, že je to cirkus. Jsem strašně překvapený, když se stane jedna z těch variant, tedy že bude zpátky v áčku, a píše se, co se píše. Je iks klubů, kde se vyskytne problém, který se vyřeší. Pilařovi končí v létě smlouva a může odejít, nebo budeme jednat o nové. Záleží na něm, jak se bude držet zdravotně, jak se mu bude dařit. Ví, že je varianta, že se budeme bavit také o prodloužení smlouvy.

Nebyla od vás podpásovka vůči trenérovi, když jste Pilaře vrátil proti jeho vůli do týmu?

Ne. To, že stojím za trenéry, neznamená, že se nestane, že s nimi nebudu v některých věcech souhlasit. Pro mě byla důležitá schůzka za účasti trenéra, hráče, jeho manažera. Udělal se závěr a všechny strany řekly, že to nebudou komentovat.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

Když Pilař oznámil, že hrát pod Látalem nechce, řekl jste, že nemůže být v A-týmu...

... ale taky, že Venca se do konce podzimní sezony zapojí s B-mužstvem a v lednu to budeme řešit. Vždyť přece nikde nepadlo, že je vyřazený do konce sezony. Co byste chtěli vědět víc? Z naší strany prohlášení vždy vyšlo.

První trénink po návratu Pilaře působil zvláštně. Nikdo nic nekomentoval. Nebylo lepší, kdyby místo zákazu vyjádření zaznělo, že se udělala tlustá čára a Pilař má možnost trenéra přesvědčit?

Když uděláme prohlášení na naše stránky, ještě chcete, abychom to dál komentovali?

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Nejde o to, co chtějí novináři, ale fanoušci by si zasloužili víc informací.

Ale když si přečetli to prohlášení, muselo být z něj přece jasné, že došlo k dohodě. A všechny čtyři strany řekly, že to dál nechtějí komentovat. Musíte dodržovat dohodu. Přece nemůžeme dopodrobna rozebírat interní věc. Když to rozebereme víc, zase se to bude další čtyři dny psát. Já bych taky chtěl, abyste respektovali, co vyjde na stránkách klubu. I když se naplnila jedna z deklarovaných variant, stejně jste z toho udělali, že je to cirkus. Pořád chcete hledat senzace.

Jak byste reagoval vy, kdybyste byl trenér?

Jednoduše: kdybych byl u schůzky, kde se na něčem dohodneme a uděláme z toho závěr, tak bych to bral tak, že už je to dohodnuté.

Zákaz komentáře ale nikdy nevyzní dobře.

Ale komentář jsme k tomu dali. A podrobně probírat průběh jednání přece nejde. Nebudu ani říkat, jak jsme se dohadovali s panem Tvrdíkem a Honzou Nezmarem ze Slavie, když jsme jednali o Zimovi.