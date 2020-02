Běžec? Hlavně chci být spojovaný s fotbalem, říká záložník Houska

I trenér Látal říká, že příčina zlepšení je v kondici. Dotrénovali jste přes zimu, co bylo třeba?

Hodně jsme běhali v první fázi přípravy. I teď, co máme ze zápasu vyvěšené běžecké výsledky, to bylo hodně dobré. Je vidět, že když běháme a přidáme fotbalovou kvalitu, tak to s námi mají týmy těžké.

Naběhal jste přes 12 kilometrů. Chcete po odchodu Součka být nejlepším maratoncem ligy?

To není úplně můj cíl. Pořád chci být spojovaný hlavně s fotbalem, s balonem. Jo, tohle je hezký. I v zápase už odhadnu, kolik jsem toho naběhal, ale pořád je pro mě primární můj osobní pocit ze hry.

Mezi fotbalisty vyčníváte nejen naběhanými kilometry, ale i nezájmem o sociální sítě, že?

Měl jsem Facebook, Instagram, ale pak jsem to nechtěl a nemám ani jedno, i když přítelkyni někdy na Instagram lezu. Byl jsem na něm dost, tak jsem si říkal, že to zkusím zrušit, a když mi nebude chybět, už si ho nezřídím. K téhle době sítě patří, tak se to prostě vyvinulo, ale když to vidím u dětí, co na tom visí odmalička, to se mi nelíbí. Ale asi to tak bude pokračovat.

Bude pokračovat i vaše forma? Před startem sezony jste si přál vylepšit čísla – a hned v Teplicích jste si připsal první gól. S jakým úkolem jdete na Opavu?

Hlavně vyhrát! A ať je výkon dobrý, když přijde něco navíc, budu rád.

Sebevědomí jste nabrali.Máte polštář na jedenácté místo, dotíráte na šestku.

Myslím, že je to i vidět, jak herně, tak zatím výsledkově. Vždy je nálada mnohem lepší, když se vyhrává. Navíc první zápas byl hrozně důležitý. Utekli jsme trošku Teplicím a taky jsme si zvedli sebevědomí. Když jdete do druhého zápasu s tím, že jste vyhráli, a ještě po dobrém výkonu, hraje se úplně jinak.

Mistrovskou skupinu máte na dosah, to je příjemnější tlak, ne?

Pohoda je větší, než kdyby se blížilo jedenácté místo. Je to jiné. Ale musíme se koukat na následující zápas, i když se to říká furt dokola. A pak se třeba k šestce přiblížíme ještě víc. Pořád jsou to jen dva zápasy, chce to nepolevit a zvládnout i tento zápas. Pak to bude dobré.

Může to být ještě těžší než proti Spartě?

Možná jo. Ale nevyberete si, každý zápas je v lize těžký a teď vidíme, že každý může porazit každého. Budeme muset podat maximální výkon, abychom to zvládli.

Opava je pod tlakem sestupu. I když s body proti Plzni a Slavii asi moc nepočítala...

Měli dva nejtěžší zápasy, co jdou v lize chytnout. Říkali, že teď to pro ně teprve začíná. Věřím, že se nachystáme tak, že to zvládneme.

Budete se muset vyrovnat Opavě především v agresivitě?

Nejnebezpečnější budou standardky, protože Zavadil je kope opravdu výborně a hrozně na to spoléhají. Co jsem viděl jejich první dva zápasy, upínali se k tomu.

Jak se těšíte na souboje s válečníkem Zavadilem?

Vždycky je to proti nim vypjaté, mají výborné fanoušky, je znát, že Opava je fotbalové město. Je to mnohem lepší než hrát někde před prázdnými tribuny. Pavel Zavadil zápasy navíc hodně prožívá, většinou něco prohodí. Ale není v tom žádný problém, pak si podáme ruku a je to v pohodě.

Dokážete si představit, že budete jako on válet v lize ještě po čtyřicítce?

Nedokážu si to moc představit. Bylo by pěkné, kdyby mi takhle drželo zdraví. Má své přednosti i nedostatky, ale klobouk dolů před ním, jak v tomhle věku hraje a je fyzicky připravený.

Co Sigmě přinesl podobný typ bojovníka Radim Breite, se kterým spolupracuje v záloze?

Je pravda, že takový typ jsme tady dlouho neměli. I v tomhle je přínosem, může tím nakazit i další. Hráli jsme spolu první zápas a už týden před ním v tréninku to vypadalo, že bude hrát, tak jsme nějaké věci komunikovali. První zápas naznačil, že bude dobrou posilou, že nám pomůže. Věřím, že spolupráce se bude každým zápasem lepšit.

Jenže kvůli kartám vypadl defenzivní štít Lukáš Greššák, který nabral slušnou formu.

Už v přípravných zápasech, které jsme spolu hráli, jsem měl ze spolupráce velmi dobrý pocit, hodně jsme spolu komunikovali o hře a jednotlivých situacích. Bylo to mezi námi dobré, bude to problém, ale zase máme jiné varianty.

Tím spíš, že vy i Breite můžete hrát na všech třech postech uprostřed zálohy. Tuhle variabilitu využíváte i během zápasu.

Taky to tam bylo. Proti Spartě měl Radim začít výš, já byl na své osmičce, ale v průběhu zápasu jsme na sebe křikli a někdy jsem výš a on níž, v tom nebyl problém.