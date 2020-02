Co stojí za jarní proměnou Olomouce? Látal skládá mozaiku

Slovenský defenzivní štít hrál výborný part a na cenné výhře 1:0 se výrazně podílel, byť méně nápadnými akcemi. Nejen statisticky však patřil k nejlepším na hřišti.

Ten Greššák, který na podzim fanoušky Sigmy po příchodu z Polska nenadchl, spíš se divili, koho si to trenér Radoslav Látal přivedl.

Bývalý kapitán Trnavy symbolizuje, jakou změnou Sigma na jaře prochází.

Je jako vyměněná.

Až si musíte pokládat otázku, co se s týmem, který v zimě opustil nejlepší střelec Plšek a talent Zima, událo? A to ještě klub neuvolnil do Polska kouče Látala a do Kazachstánu stopera Jemelku. Po kritice trenéra odstaveného záložníka Pilaře zase vrátil do áčka. Fanoušky by odchod Látala do Polska tehdy nemrzel, však z kotle po posledním mači podzimu znělo: Látal ven!

Šedivé hry mančaftu měli dost.

Mohlo to být elegantní řešení.

Bialystok o Látala tuze stál, avšak sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář neměl zájem přijít o muže, jehož přivedl v létě, byť to byl skok ode zdi ke zdi po éře kombinačního fotbalu kouče Jílka. „Jste vůči Látalovi příliš kritičtí,“ vzkázal médiím.

Sigma prochází přestavbou kádru, logicky to přináší potíže a Látal je nese na svých bedrech.

Atmosféra v zimě na Andrově stadionu působila všelijak, jen ne harmonicky, zatímco teď připomíná idylu. I pedant Látal se víc usmívá.

S hráči se zapojuje do tréninkových cvičení včetně populárního baga. Už na soustředění v Turecku honil míč, který si posílali kolem něj vysmátí Pilař a spol.

Jsou to detaily, střípky do mozaiky, jež začíná tvořit celek.

Vítězství v Teplicích a nad Spartou po slibných výkonech náročné fanoušky Sigmy nadchla, i když skalpy ztrápených protivníků netřeba přeceňovat.

„Za vstup do jarní části jsme rádi, povedl se nám velice kvalitně,“ pochvaluje si Látal. „Co jsme v zimě natrénovali, se nám teď vrací. Je vidět, že mužstvo je v pohodě.“

Důležité posily, kabina dýchá

Spokojenost neskrývá především se zimním posílením. Host ze Sparty Lukáš Juliš se uvedl dvěma góly v Teplicích, o záložníka Radima Breiteho z Liberce vyhrála Sigma přetahovanou s Českými Budějovicemi.

A najednou má Látal pestrou paletu možností. Příchodem Breiteho se zdá, že modrá mozaika dostala zásadní díl. „Jsem rád, že to tak dopadlo,“ kývne Látal s úlevou. „Breite je přesně typ, který mi tady chyběl. Jen škoda, že Julda je jen na hostování, ale určitě z toho můžeme těžit. Budou karty, zranění, ale i díky příchodu Breiteho můžeme sestavou točit. Máme tam ještě Gonzáleze, Zahradníčka, Pilaře, výběr je. Teď nám vypadl Greššák, ale je to už vyřešené,“ naznačuje Látal, že na hrot se po nucené pauze se Spartou vrátí v Opavě Juliš a do zálohy se zatáhne úkaz Chytil, který o vítězství nad Letenskými rozhodl prvním gólem v lize.

VIDEO: Podle trenéra Látala přijelo do Olomouce neznámé mužstvo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zaujal úspěšností v soubojích, krytím míče i pohybem. Minář udělal dobře, když s ním prodloužil smlouvu do roku 2023. „Je to hráč, který se velmi těžko oddělává od balonu, umí si ho pokrýt a dostat se do šance,“ chválí Látal ofenzivního univerzála.

Posílení by si při zranění kapitána Beneše dokázal představit ještě na pozici stopera, ač Jan Štěrba zvládá záskok solidně. „Chybí stoper, ale tam může nastoupit i Greššák,“ poradí si Látal v případě další ztráty.

Zatím se trefuje do sestavy, vyšla mu sázka i na novou brankářskou jedničku Aleše Mandouse, jemuž kryje záda veterán Buchta. „Sparta měla tři šance, mohla dát gól, Aleš nás podržel,“ uznal Látal. „Ale musím tým pochválit za bojovnost.“

Pořád má triumf nad Spartou speciální příchuť, byť z ní nejde respekt jako před lety. „Sparta je Sparta. Velká tradice i kvalita. Bylo to pro nás o to těžší, že přijela s novým trenérem, namotivovaná. Jsou pod tlakem, to se hraje těžko. Jsem rád i za nulu,“ cenil si Látal.

Jeho hoši natáhli sérii bez porážky na šest utkání. Na šestou Spartu ztrácí už jen dva body, polštář na jedenácté místo mají osmibodový.

Koukat tak mohou spíš nahoru. „Už před začátkem jarní části jsem říkal, že duch mužstva tam je a je cítit. Ty dva zápasy to potvrdily. Kabina je dobrá, dýchá a to se mi líbí. Vždy je to pro mě základ,“ zopakuje Látal. Důraz klade i na čtvrtfinále českého poháru, v němž Sigma vyzve Jablonec. „Věřím, že půjdeme tabulkou nahoru a ještě něco v této sezoně uděláme,“ říká novic Breite. „Kluci jsou fotbalisti. Nejlepší individuality z týmů, kde jsem byl.“