Juliš má hru Olomouce rozběhat. Je to typ, který jsme si přáli, říká Látal

I když v přípravě potvrdil potenciál, skóroval na soustředění v Turecku proti Karabachu i Orenburgu, je pravděpodobné, že za týden v Teplicích začne Sigma s Julišem na hrotu. Jak se tím změní její hra? Zrychlí. Forvarda do tahu neměla.

„Je to typ, který jsme si přáli - rychlostní a věřím, že i gólový, takže nám pomůže v našem problému v útočné fázi,“ řekl do kamery klubové televize trenér Radoslav Látal, který několikrát Yunisovi vyčítal malou pohyblivost bez míče.

„Oproti našim hráčům je jeho pohyblivost větší. Věřím, že nám to pomůže. Chtěli jsme hráče, který už má s ligou zkušenosti, a ne zahraničního hráče, o kterém bychom neměli informace,“ doplňuje sportovní manažer Ladislav Minář.

Mohl si z hostování z Pardubic stáhnout ofenzivní talent Pavla Zifčáka, obouchat ho v lize, to by fanoušky potěšilo víc; na rozdíl od hostovačky bez opce by to koncepční bylo. Ale zvolil jinou strategii: další minuty v lize bude hromadit Chytil, silovému Zifčákovi pomůže větší vytíženost ve druhé lize, kde s Pardubicemi vede tabulku.

O tíhu zodpovědnosti za góly Sigmy se podělí Juliš s Yunisem, pro něhož může být angažování konkurenta výstražným signálem.

Olomouc je na tom se střílením branek bídně. Ve dvaceti zápasech jich dala na podzim jen dvacet pět.

Očekávaný forvard číslo jedna Yunis mlčel, posila Tandir zklamal i přístupem a už hostuje zpátky na Slovensku v Pohroní. S góly tak tradičně vypomohl pod hrotem Jakub Plšek, se sedmi zásahy nejlepší kanonýr týmu. Jenže toho Sigma prodala v zimě do Maďarska.

A teď si moc přeje, aby vyšla záplata Julišem, minimálně jako před časem s Řezníčkem a určitě lépe než v případě líného Mahmutoviče.

Byť se pětadvacetiletý někdejší mládežnický reprezentant vrací po komplikovaném zranění chodidla, v jedenácti zápasech za sparťanské béčko dal Juliš na podzim v ČFL jedenáct gólů. Chce se vrátit na úroveň před třemi lety, kdy se zdálo, že Sparta našla nástupce Lafaty.

Rychlého, technického, gólového. Trefil se v Evropské lize do sítě Krasnodaru i Lazia. „Byl takový boom, že jsem k tomu přišel jak slepý k houslím. Nevěděl jsem, co se děje, dával jsem góly. Pak nad tím začne člověk přemýšlet, je to těžší a těžší. Jedno zranění, druhé, a už to šlo všechno do kopru,“ ohlíží se.

Nahradit góly Plška

Restartuje na Hané kariéru? „Doufám, že se mi podaří Kubu Plška napodobit, ale nemusím góly dávat jen já, hlavně ať děláme body. To je nejdůležitější,“ přeje si tým posunout z desátého místa. „Do šestky je to sedm bodů. Sigma je super klub, vždy se mi líbila, jak hraje. Těším se, jak to tady bude vypadat.“

Jestli Látal ukáže na jedinou zimní posilu při výběru základní jedenáctky, napoví sobotní (14.30) generálka v Karviné. Svádí k tomu ovšem také fakt, že druhý jarní zápas doma, proti mateřské Spartě, nesmí po dohodě klubů odehrát.

Kvůli nemoci neodcestoval za novými spoluhráči ani na turecké soustředění. „Třeba bych v Turecku hrál tři zápasy špatně, to by byla komplikace. Jsem rád, že stihnu aspoň jeden zápas, byla i varianta, že pojedu s áčkem Sparty do Španělska, kde bych nic neodehrál a připojil bych se až v pondělí,“ přemítal Juliš. „Druhé kolo proti Spartě hrát nemůžu, takže budu mít pak čtrnáct dní na dotrénování a sžití se s týmem. V trénincích jsem viděl, že kluci jsou fotbalisté, a já mám kolem sebe fotbalisty rád.“

Látal podotýká: „První čtyři týdny, tu hrubou přípravu, absolvoval se Spartou. Dostane teď minuty v Karviné. Doufejme, že bude připravený na start jara.“