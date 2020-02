Látal chce hrát o poháry. Parta se stmelila, těší kouče

Trenér desátého týmu ligy Radoslav Látal, jemuž se do kádru vrátil odstavený záložník Pilař, má však před dnešním startem jarní části v Teplicích největší radost z něčeho jiného: „Všiml jsem si, že týmový duch se zlepšil.“

Teplice - Olomouc Sledujte od 14.30 hodin online.

Na podzim jste láteřil, že postrádáte od týmu větší emoce. I to se zlepšilo?

Zlepšilo. Kluci na sebe na hřišti víc mluví, středová řada se sehrává, Greššák s Houskou. Příprava byla velice kvalitní, kluci to dobře odtrénovali, věřím, že se to projeví.

Soustředění v Turecku tedy splnilo účel po všech stránkách?

Proběhlo kvalitně a na vynikajících hřištích. I parta se stmelila. Cítím, že je tam už takový jiný duch.

Nejste ale zklamaný, že kromě Juliše nikdo nepřišel, přestože klub prodal Plška se Zimou?

Máme kádr trošku tenčí. Ale neoslabili jsme. Musíme doufat, že se nám vyhnout zranění. Neříkám, že nám Zima nebude chybět, nebýt zranění na podzim, hrával by už víc. Chtěli jsme ho pomalu zapracovat. Ale pracuji s tím, co mám.

Zimní příprava 2020 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

Jak nahradíte sedm gólů Plška?

Máme Lukáše Juliše, doufáme, že Kubu Plška nahradí a nějaký ten gól vstřelí. My jsme v přípravě ale bojovali hlavně s jednou věcí – klukům jsem říkal: Učme se i v přípravných zápasech dohrávat utkání do konce, protože to byl náš největší problém v podzimní části; spoustu zápasů jsme dobře rozehráli, ale bohužel jsme nezvládli koncovky poločasů. To jsou fáze, které potřebujeme lépe dohrát. Na to jsme se soustředili. I když se v přípravě nehraje na výsledky, povedlo se nám to – v Turecku jsme dostali jeden gól. Defenziva je dobrá, i v generálce v Karviné jsme dobře bránili, ale dopředu s tím trošku bojujeme.

Právě.

Snažíme se to v trénincích vylepšit. Na začátku nás čekají soupeři, kteří mají kvalitu – ať venku Teplice, nebo doma Sparta. Zaměřili jsme se na brejkové situace, zjednodušení hry, abychom rychle zakončili, dostali hru do křídelních prostorů. A zase se postavit.

Hejkal: Zápas o šest bodů První jarní bitva má punc extra důležitosti. Skláři jsou jedenáctí, Sigma o dva body nad nimi desátá. „Přál bych si, aby přišlo co nejvíce fanoušků. Je to pro nás zápas o šest bodů, podpora by se nám moc hodila,“ burcuje teplický trenér Hejkal. Na podzim skláři v Olomouci ztroskotali 0:2 po brankách Plška a Hály a Sigmu sedmkrát v řadě neporazili. „Jak na ni? V hlavě něco mám, Sigmu jsem sledoval jak při zápasech v Turecku, tak její výkon v generálce s Karvinou. Musím říct, že to je velmi silné kombinační mužstvo a k zápasu vzhlížím s velkou pokorou,“ prohlásil Hejkal.

A koho postavíte na Plškovo místo pod hrot: Gonzáleze, Chytila?

Máme víc variant – Pabla Gonzáleze, zkoušeli jsme tam Šimona Faltu, poslední dobou tam výborně hraje Mojmír Chytil. V Turecku podával velice dobré výkony. Možnosti jsou. Rozhodneme se před zápasem, s ohledem na soupeře.

Tím jsou na úvod o středopolaře Marečka posílené Teplice.

Znám ho ještě ze Sparty. Velice kvalitní hráč, do středové řady vedle Kučery výborně zapadne. Zajímavé mužstvo, viděli jsme všechny jejich zápasy v přípravě. Věříme, že duch mančaftu, který nám z přípravy klape, se promítne i na hřišti a dovezeme aspoň nějaký bod. Až na Nešpora jsme kompletní.

Teplice jsou dva body za vámi. Čeká vás hodně důležité období.

Máme před sebou deset zápasů, body musíme nahrát. Jestli v Teplicích, nebo doma se Spartou, je jedno. Máme deset remíz a my potřebujeme vyhrávat. Mít čtyři body víc, jsme někde jinde. Ale tak to není a body potřebujeme.

Díváte se nahoru, nebo s obavou za sebe do poslední skupiny?

Já se na to nedívám vůbec. Jak uděláte určitý počet bodů, dostanete se na určité místo. To se nemění. Momentálně jsme minus pět bodů. Musíme udělat kolem 40 bodů a máme zajištěný střed tabulky a je to bez problémů. Jestli budeme ale pořád remizovat, body naskakovat nebudou.

Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

Jaký cíl jste dostal na jarní část?

Od začátku sezony platí stejný – hrát do poslední chvíle o poháry. Jsme v Mol Cupu a chceme být ve střední skupině, abychom se mohli v nadstavbě o poháry pokusit.

Pokusíte se dát minuty v lize i sedmnáctiletým talentovaným záložníkům Šípovi s Daňkem?

Oba mě příjemně překvapili. Budou dál v kádru. Po návratu z Turecka hned druhý den odjeli s reprezentací na soustředění do Španělska. Měli toho dost, odehráli tři utkání. Byl jsem ve spojení s trenérem, velice je chválil, hlavně s Daňkem byl spokojený. Budeme s nimi dělat. Jsou ještě dost mladí, ale v Turecku se předvedli dobře.