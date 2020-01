Ne)vítej zpátky, Venco. Pilařův návrat do áčka Olomouce provází mlčení

„Vydýchej se patnáct sekund a pojď!“



Zatímco spoluhráči už odjeli na Andrův stadion, Pilař zažívá galeje. Běhá rovinky kolem hřiště. Půlhodiny. Po prvním kolečku ještě mává čekajícím novinářům. Po dalším a dalším sprintu vydechuje v předklonu. „Tento trénink vymyslel Karel Brückner. Pro hráče, kteří nehráli zápas, je to skvělá věc,“ prohodí Neček. „Venca si chtěl zaběhat.“

Arroyo a Adamec končí Ekvádorský útočník Arroyo se slovenským záložníkem Adamcem nepřesvědčili, že by si zasloužili smlouvu ve fotbalové Sigmě. Ač Arroyo zaujal. „Jenže teď potřebujeme vzít útočníka, o kterém budeme stoprocentně přesvědčení, že nám pomůže. Potřebujeme větší kvalitu,“ řekl trenér Radoslav Látal. Arroyo se do Třince nevrátí, obratem by měl podepsat smlouvu v druholigové Jihlavě. „Její trenér Radim Kučera mi děkoval, že ho nebereme,“ prohodil asistent Jiří Neček.

Nejde tedy o výchovný prvek hráči, který na konci podzimu v rozhovoru pro deník Sport prohlásil, že pod trenérem Látalem už nechce v Sigmě hrát, neboť neříkal pravdu o jeho zdravotním stavu. Následně někdejší reprezentant dostal pokutu a s vysokou smlouvou na olomoucké poměry byl přeřazen do třetiligového B-týmu. A jistě jste také zaznamenali, když se mančaft v čele s kapitánem Vítem Benešem po utkání postavil po tiskové konferenci za Látala s tím, že „Venca porušil pravidla.“ Světový unikát.



Teď byl vzat na milost. Tedy spíš zpátky do áčka. „Výborně!“ chválil Pilaře trenér Látal, když v simulovaném fotbálku rychle přihrál vpřed.

Ale filmový happy end zatím nečekejte. Nebylo to tak, že by si padli kolem krku. Ani od jednoho nezaznělo, že je rád, jak se situace uklidnila, a co bylo, to bylo. Žádné PR hlášky. Jen zkušený gólman Miloš Buchta při odchodu ze hřiště hlásil, že ho těší Vencův návrat. „A že nechodíte v tak hojném počtu běžně na trénink?“ mrkl na žurnalisty.

Zbytek? Mlčení. Pilař se pravděpodobně vrátil do olomoucké kabiny na příkaz olomouckého vedení.

A bylo zjevné, že sigmáci dostali zákaz komentovat tento krok. „Já se k tomu bohužel nemám vyjadřovat, takže to po mně nechtějte,“ omluvil se Látal. Stejně tak kapitán Beneš: „Zeptejte se na přípravu.“

Přesto dostal štiplavé dotazy, že na tiskové konferenci se k Pilařovi vyjádřil a že je neprofesionální se nyní nevyjádřit vůbec. Ač na odchodu, ještě se vrátil a dodal: „Zkuste to za nějaký čas. Co mám k tomu říct? Je zpátky první den.“

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Když Neček konečně sebral poslední kloboučky z trávníku, kolem kterých pelášil Pilař, a první náročný trénink skončil, ani hlavní aktér bizarní kauzy, kvůli které je Sigma celé republice pro smích, nemluvil. „Nechci vypadat namistrovaně, ale vydali jsme prohlášení,“ odkázal.



V němž se stroze píše, že na jednání za účasti hráče, jeho agenta, trenéra a sportovního vedení klubu se všichni dohodli na návratu Pilaře a že zítra odletí s týmem na soustředění do Turecka. Důvod změny postoje? Třeba ten, že Sigma nedostala na borce, který skóroval za českou reprezentaci na mistrovství Evropy a má zkušenosti z bundesligy či Ligy mistrů, adekvátní nabídku.

A nechat takovou kvalitu trčet v béčku by byl přílišný luxus i vzhledem k tomu, že Olomouc zimuje v lize až desátá a vyhlíží náročnou jarní část, ve které se ofenzivní univerzál může hodit i jako žolík.

Václav Pilař

Tím spíš, že na testech neuspěli ekvádorský útočník Arroyo a slovenský záložník Adamec.



Křídelník Pilař by mohl alternovat i pod hrotem na místo Plška, jenž přestoupil do Puskás FC.

Otázkou ovšem je, jak vztahy budou nyní fungovat v olomoucké kabině, kde sedí i stoper Václav Jemelka, jenž veřejně prohlásil, že je zklamaný, neboť ho Sigma neprodala do kazašského Almaty, i když to měl slíbené. Pedant Látal si přitom na chemii v kabině zakládá. „Já jsem říkal, že pro mě je základ kabina. Aby fungovala, protože výsledky dělá tým, ne jednotlivci. Tak jsem to měl vždy v trenérské kariéře postavené. V Trnavě jsem neměl hvězdy, ale dosáhli jsme velkých úspěchů,“ připomíná povedené účinkování v základní skupině Evropské ligy. „Všechno je o kabině.“

Byť i příklady z top klubů v zahraničí ukazují, že nemusí být všichni kamarádi, kteří chodí po tréninku na kafíčka. Důležité je, aby byli profíci a na hřišti to nedali znát. Ostatně to bude důležitější než to, že je teď cirkus Sigma leckomu k smíchu.