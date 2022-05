Rosický nabídl rezignaci, Křetínský ji odmítl. Porazili jsme se sami, říká šéf

Je to týden, co tým odehrál poslední zápas sezony.

Je to víc než dva týdny, kdy sparťanské vedení dvě kola před koncem nadstavbové části ligy odvolalo trenéra Pavla Vrbu a ještě za něj nenašlo náhradu.

Mužstvo v ligové soutěži skončilo až třetí za Plzní a Slavií. Renomé si nevylepšilo ani ve finále poháru, které na Slovácku proti domácímu týmu prohrálo 1:3.

„Obrovské zklamání a frustrace,“ řekl Křetínský k jarní části sezony v rozhovoru pro klubový web.

„Do jara jsme vstupovali ve velmi přijatelné pozici a s jasnými cíli. Vývoj konkurence nám hrál do karet. Plzeň měla ekonomické problémy, Slavia ze stejných důvodů spíše oslabila a nebyla v optimálním rozpoložení. Naopak my jsme, s výjimkou transferu Sora, realizovali přestupy přesně podle plánu. Vývoj jara byl o to větším zklamáním. Porazili jsme se sami,“ poznamenal Křetínský.

O čem majitel klubu ještě mluvil?

O Rosickém. „Absolutně nesouhlasím s protesty fanoušků proti němu. Možná to pramení z toho, že si v době jeho nástupu vytvořili nereálná očekávání. Pokud chtějí fanoušci někomu nadávat, ať nadávají mně, že jsem Tomáše do této role prosadil.“

O příčinách neúspěšné sezony. „Bylo jich víc, některé jsou interní a nechci o nich mluvit. Co mohu říci, je, že se rozpadla logika složení našeho týmu. Měli jsme zkušené hráče, kolem kterých měli hrát naši mladí hráči, kteří prokázali kvalitu. Ze zdravotních důvodů či pro ztrátu formy nám generace zkušených hráčů, o které se tým měl v těžkých zápasech opírat, z většiny vypadla ze sestavy. Výsledkem pak bylo, že ve finále poháru hrálo mužstvo s průměrným věkem 22,7 roku. To, co říkám, nemá být v žádném případě bráno jako kritika našich mladých hráčů. Naopak. Pokud existuje něco pozitivního na této zkažené sezoně, tak je to fakt, že se dokázali svými výkony tímto způsobem do sestavy A-mužstva prosadit a převzít roli tahounů. Budeme z toho těžit v příštím ročníku.“

O fanoušcích. „Naši fanoušci v závěru ligové soutěže, například při zápase se Slováckem v nadstavbě, taky nepomohli. Bylo jasné, v jaké jsme situaci. Po odchodu Pavla Vrby bylo jasné, že potřebujeme šetřit síly a připravujeme se na derby a finále poháru. Měli jsme na hřišti několik debutantů pod dvacet let, přesto část fanoušků na Letné pískala a skandovala „Bojujte za Spartu“. Místo podpory mladým vytvořili někteří fanoušci atmosféru drtivého tlaku, který by dával smysl, pokud by hráli zkušení hráči. Absolutně chápu jejich zklamání a zlost, ale konec sezony se v tomto ohledu nepovedl ani jim. Místo jednoty jsme se rozložili.“

Zklamaný trenér Sparty Pavel Vrba v utkání proti Hradci Králové.

O vzkazu fanouškům. „Slušným a věrným fanouškům, kterých je naprostá většina, bych se chtěl za tuto sezonu osobně omluvit. Vím, jak vám bylo a jak těžké je v posledních letech být sparťanem a počítat tituly Plzně a Slavie. Slibuji, že opakování vývoje tohoto jara nedopustíme. Nikdo nemůže slíbit, že se klubu bude jen dařit, ale tato sezona se prostě opakovat nebude.“

O jeho roli při řízení Sparty. „Klub efektivně řídí generální ředitel František Čupr, s výjimkou sportovního procesu, a řídí ho dobře. Kdyby měla většina hráčů jeho přístup a mentalitu, máme titul pět kol před koncem ligy. Já jsem předsedou představenstva a mám právo schvalovat klíčové otázky života klubu. Včetně významných přestupů nebo volby trenéra A-týmu. V tomto máme s Františkem stejnou roli, ale rozhodně za tato schválení nesu větší díl odpovědnosti já, protože jsem ve Spartě mnohem déle a mám větší zkušenost. Ale jak vidíte, byla k ničemu.“

O zajištění financování klubu. „Upřímně jsme se naštěstí díky našim výsledkům v byznysu dostali do situace, že jsou pro nás mnohem víc limitem UEFA pravidla než schopnost zajistit finance. Tuto schopnost s Františkem máme. Klub je ekonomicky naprosto stabilní. O to horší je, že jsme tyto podmínky nedokázali využít pro dosažení sportovního úspěchu. Podobná sezona se nesmí opakovat. Sparta tu není od toho, aby byla v lize třetí a hrála kvalifikaci Konferenční ligy.“