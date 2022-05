KOMENTÁŘ: Pacient, jenž odmítá léčbu. Fotbalová Sparta zase na bodu nula

V létě ho bude následovat kapitán Bořek Dočkal, který se nedomluvil na prodloužení smlouvy a velmi pravděpodobně ve třiatřiceti ukončí kariéru. Věřil, že ve Spartě najde oázu, jenže natrefil jen na udusanou hlínu. Stejně jako Vrba.

Otázka je, jestli Sparta povstane, když znovu významně mění strategii. Nechtělo to Vrbovi nechat prostor? Uvěřit, že po loňském druhém a letošním třetím místě může následovat první? Případně aspoň reálný útok na titul?

Hráči Sparty před začátkem utkání nadstavby s Hradcem Králové.

Už jsou to jen otazníky na konci vět. Vrba mizí, aby mužstvo dostalo nový impulz, jenže místo toho by se slušelo zažalovat Spartu jako celek. Nedělní ligová tryzna v Plzni v podobě drtivé porážky 0:3 byla logickým vyústěním (ne)vývoje.

33 z 50 ligových zápasů Sparta pod Vrbou vyhrála

Sparta jedinkrát vystřelila na bránu, žalostně bránila, probendila půlhodinovou přesilovku a celý čas hrála bez duše. Ani případný triumf v národním poháru, který si nota bene pod provizorním trenérem Michalem Horňákem musí vysloužit v odloženém finále proti Slovácku, nesmaže kupu rozpaků.

Že by zase revoluce s cizincem?

V zákulisí se rojí šuškandy, že Spartu by mohl vzít další muž, který se nedomluví česky. Jmenuje se Heiko Herrlich a dřív hrával za Dortmund s Tomášem Rosickým, který coby sparťanský manažer i po třech letech marně hledá cestu ze tmy.

Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu přípravy v lednu 2022.

Ať Herrlich, nebo kdokoli jiný, na jednu stranu by bylo hráčské ukázat na cizince. Vyzkoušet něco, co už Spartě jednou nevyšlo. S italským povídálkem Stramaccionim se ošklivě spálila a investované stamiliony do zamýšlené internacionalizace vyhodila oknem. Nicméně české trenérské volby už taky vyčerpala, tak kde jinde hledat, když ne venku? Pořád je to ovšem příliš tenký led.

Herrlich býval ceněný útočník, v životopisu mu svítí 75 bundesligových gólů, dva německé tituly, prvenství v Lize mistrů a jedna velká vyhraná bitva s rakovinovým nádorem na mozku. Na druhou stranu je mu padesát, čili žádný mladý novátor, ani trenérských bodů zatím nic moc neposbíral. Naposledy ho před rokem vyhodili z Augsburgu.

Metoda frustrační kompozice

Škoda, že se Sparta před sedmi lety lekla a neangažovala Erika ten Haga, tehdy šéfa juniorky v Bayernu Mnichov. Měla ho na radaru, zaplatila by ho, nakonec však cukla. Zatímco nizozemský stratég se chystá na štaci v Manchesteru United, Sparta musí pečlivě zvážit, zda se pustí do další revoluce.

Vzkaz sparťanských fanoušků směrem k vedení klubu.

Zatím by se sparťanské kroky daly přirovnat k předehrám operetních děl Járy Cimrmana. V jeho „metodě frustrační kompozice“ se totiž střídá jen prvek očekávání s prvkem zklamání.

Očima sparťanských fanoušků: pořád intenzivně vnímají, že Spartě musí být lépe, jenže když tomu skutečně uvěří, vždycky narazí na ostny, které je popíchají.

Sparta působí jako pacient s psychickou poruchou. I když od nezávislých lékařských kapacit slyší, jak by se mohla a měla léčit, umíněně si jede po svém a názory zvenčí považuje za babské rady na kašel. Sama musí pochopit a pojmenovat svůj problém, což už jistě poznala i legenda z největších, Tomáš Rosický.

Z manažerské kanceláře sleduje „frustrační kompozici“, pod kterou je podepsaný, byť úvodní noty předkreslil někdo jiný. Pokud se chce Rosický (a nejen on) z kolotoče „očekávání a zklamání“ konečně vymanit, musí hledat odpovědi na otázky. I na ty palčivé, které si na Letné léta nebyli ochotní položit.

Co vlastně chce náš majitel Křetínský?

Majitel Sparty Daniel Křetínský sleduje na Letné odvetu 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica.

Má nějakou oponenturu? Případně jakou?

Víme, kdo u nás o čem rozhoduje?

Umíme si jasně vymezit kompetence?

Kdo nese za co zodpovědnost?

Umí z ní vyvodit důsledky?

Zvládáme si vybrat správné hráče?

Zvládáme si vybrat správné trenéry?

Dáváme těm, které si vybereme, prostor, aby byli sami sebou?

Chceme vůbec, aby byli sami sebou?

Jaroslav Hřebík. Ředitel úseku sparťanské mládeže.

Umíme je zlepšovat a posouvat?

Dokážeme řešit věci v předstihu a plánovat?

Umíme se poučit z chyb?

Dokážeme vsadit na správné lídry?

Jsme tak výjimeční, jak si o sobě neustále myslíme?

Z čeho vychází naše věčné sebevědomí?

A chceme vůbec něco změnit?

Když si ke stolu sednou ti, kteří v letenských kancelářích do důležitých věcí mluví (a že jich je!) a zkusí si upřímně odpovědět, třeba jim dojde, co všechno dělají špatně.

Třeba pak začnou hledat rozumná řešení a cestu ven z bludiště.

Pokud ne, pak se Sparta bude motat dál. I s dalším novým trenérem.