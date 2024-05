Nový kouč budějovických gólmanů: Chci dál chodit na Slavii a Spartu

Jeho příchod měl být impulzem pro Dávida Šípoše s Martinem Janáčkem, kteří v sezoně několikrát chybovali.

A povedlo se. Slovák Šípoš jistým výkonem přispěl k výhře českobudějovických fotbalistů 2:1 nad Bohemians na úvod skupiny o záchranu. „Chytal velmi dobře,“ pochválil ho 47letý Kučera.

Co jste řekl gólmanům na úvod?

Sezona nekončí a posledních pět kol o všem rozhodne. Minulost ať hodí za hlavu. Hned první den jsem jim řekl, že jsem se rozhodl, že bude chytat Dávid Šípoš.

Proč?

Ptal jsem se i obránců, kdo je psychicky silnější. Odpovědi byly takové, že oba na tom budou podobně. Proto jsem se rozhodl pro Šípoše, protože je zkušenější a má odchytané zápasy v české i slovenské lize. A oběma jsem sdělil, že pokud tady všichni tři zůstaneme, tak je do nové sezony připravím jinak.

Bylo důležité jim hned oznámit, kdo bude chytat s Bohemians?

Ano. Osobně jsem je neznal. Věděl jsem, že v tréninku pracují dobře, přidávají si. Ale u gólmana není tolik důležité, kolik přeskočí překážek navíc, ale aby byl v hlavě připravený. A proto jsem přišel já. U obou jsem viděl hlavní problém, že měli kolikrát špatné postavení. Vzali jsme k sobě i přes zranění třetího gólmana Colina Andrewa, abychom se poznali. Je také talentovaný.

Šípoš působil daleko sebejistěji. Jeho řeč těla byla odlišná od předchozích zápasů. Inkasoval jen z penalty. Jak jste ho viděl?

Působil nejen na mě jistě, měl jsem z něj dobrý pocit. Chodil do těžkých balonů a dobře je řešil. Bohemka neměla pět gólovek, ale Dávid zvládl všechny těžké situace. Potěšil mě, navíc jsme vyhráli.

Jak vidíte Martina Janáčka?

Z vlastní zkušenosti vím, že v prvních pěti šesti zápasech v lize máte trochu štěstí a daří se všechno tak nějak samo. Ale v patnáctém utkání už je štěstí pryč a musíte sám výkon zopakovat. On se zasekl. Řekl jsem mu, že když tady oba zůstaneme, tak uděláme změny s ohledem na jeho postavu a bude chytat výrazně lépe. Pak už to bude na něm.

Můžete to přiblížit?

Gólman jeho postavy bude cenné zboží do ligového fotbalu. Je velký a silný. Svojí velikostí zabrání mnoha šancím, když se roztáhne. Často je ale špatně postavený, pak to má těžší. Já mu s tím pomůžu.

Šípoš je ale jiný typ gólmana, ne?

Ano, je to živý a rychlý gólman s dobrou prací nohama. On musí jít naopak rychle z brány. Je třeba, aby každý chytal svým stylem.

Jak se vlastně seběhlo, že jste se dostal k trénování brankářů v klubu, kde jste toho v gólmanské kariéře odchytal nejvíc?

Trenéři potřebovali oživit gólmany po několika chybách. Přes Ivo Táborského oslovili mě, protože my jsme v kontaktu a známe se. Sešli jsme se a já jim hned řekl, že jim pomohu.

Zatím jen do konce sezony?

Ano, je to na měsíc. Pak se uvidí.

Brankář Českých Budějovic Dávid Šípoš kontroluje míč.

Skloubíte to se zaměstnáním?

Jo. S brankářskou školou jezdím po vesnicích v okolí a trénuji malé děti. K tomu dělám pro souseda externě ve firmě Osam Trade. Zabýváme se LED osvětlením. Jsem tam velmi spokojený, majitele mám moc rád.

Ale trénování brankářů u dospělých vás lákalo už dřív, že?

Jasně. Celý život jsem měl problémy, že jsem byl až moc horlivý. Co na srdci, to na jazyku. Na to jsem si dal už pozor. Ale i teď zůstanu upřímný a budu chtít klukům co nejvíc pomoct. Myslím, že fotbalu rozumím a věci vidím. Navíc se přiznám, že se mi lépe pracuje s dospělými.

Minimálně krátkodobě už jste to potvrdil.

Snad jo a věřím, že by to fungovalo i dál. Už jsem se na jihu Čech usadil, byť pocházím ze severu. Na fotbal dál rád chodím, nejsem zapšklý, i když mě prvních pět let mrzelo, jak jsem tehdy skončil. Chci v Budějovicích dál chodit na Slavii a Spartu. I proto jsem se rozhodl pomoci. Jsem rád, že to proti Bohemce vyšlo, ale ještě nás čeká dost práce.

Co rozhodne boj o záchranu?

Přes deset let jsem nebyl ve fotbalovém dění. Nevím, jak se hraje v Karviné nebo Pardubicích. Bude to těžké, ale v záchranu věřím. Jasné je, že se rozhodne na hřišti. Různé technologie pomáhají férovosti.

Jak jste se cítil zpátky v lize?

Parádní to bylo. Čekal jsem trochu nervozitu. Ale mám výhodu, že moje povaha si nepřipouští stres. Oběma gólmanům jsem říkal, že je oprostím od tlaku, aby na ně nikdo neházel špínu. Vezmu to na sebe. Pomůžu tím i hlavním trenérům. Na mně nikdo stres neuvidí.

Sám dobře znáte, jak je psychika důležitá. Za týden brankáře nepředěláte, ale hlavám můžete pomoci.

Přesně tak. Nevylepším je ani v tréninku. Jsou to ligoví brankáři, kterým je 25 (Šípoš) a 23 (Janáček) let. Na mně je, abych jim vysvětlil určité situace s rozehrávkou, taktiku, postavení při standardkách, jak dirigovat obránce. Ať se nestarají o útočníky, ale ať si hlídají čtyřku obránců.

Za dvanáct let od vašeho konce kariéry se fotbal vyvinul a s tím i pozice brankáře. Vnímáte to?

Jasně. Jsem stará škola, která upřednostňuje to, že gólman má hlavně chytat. Dnes už musí víc pracovat nohama, což za mě nebylo. Sám na to musím reagovat. Ale pořád pro mě platí takový příklad. Když dostane první brankář těžkou malou domů, přehodí si to na levou nohu a přesně rozehraje, jenže pak je na něj nájezd a dostane gól. Druhý gólman odpálí těžkou malou domů pryč a chytne nájezd, tak si vždy vyberu toho druhého. Jsem rád, že začínají převažovat názory, že gólman musí hlavně dobře chytat. Ano, nezapomínejme na nohy. Ale chci stát někde mezi těmito názory. Nejsme v Premier League, že by tu Alisson nebo Ederson dávali z výkopu finální přihrávky do šancí.