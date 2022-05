Vrba ve Spartě skončil, sezonu dojede Horňák. Potom trenér z Německa?

S Vrbou odcházejí i jeho asistent Zdeněk Bečka a trenér brankářů Martin Ticháček.

Byť pouhých devět dnů před klíčovým zápasem sezony, jde o očekávanou zprávu.

Sparta je v posledních dnech a týdnech v křeči a Vrba už neměl recept, jak uvadající mužstvo probudit. Vrcholem byla nedělní porážka 0:3 v Plzni, kde sparťané zase působili odevzdaně a naprosto bezradně.

„Obavy o místo mám pokaždé. Jsem připravený na všechno,“ řekl pak zlomený kouč novinářům.

Sparta konec osmapadesátiletého kouče ohlásila ve strohém prohlášení na webu a sociálních sítích. Bez hlasů a vyjádření sportovního ředitele Tomáše Rosického.

Horňák je dočasné řešení. Sparta s ním už jednou personální krizi lepila. Když v dubnu 2019 odvolala Zdeňka Ščasného, sezonu dojel právě někdejší reprezentant.

„Pavel Vrba se stal hlavním koučem Sparty v únoru 2021, s týmem skončil v minulém ligovém ročníku na druhém místě, následně postoupil do základní skupiny Evropské ligy a poté do jarní fáze Konferenční ligy. Z lavičky dovedl mužstvo k dvěma výhrám v derby se Slavií. Děkujeme za to, kouči!“ píše klub.

Loučení je však trpké a nehezké.

Tým přebírá do konce sezony Michal Horňák, který dosud vedl druholigovou sparťanskou rezervu. Do stejné role se dostal i na jaře 2019, kdy na konci jara nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného.

Tenkrát už Spartě reálně o nic nešlo, teď je před ní ještě důležité finále národního poháru proti Slovácku.

