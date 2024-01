Kdy do ciziny pustit hráče, aby se ještě nezhroutil. Křetínský o Hložkovi i Krejčím

Majitel fotbalové Sparty, spoluvlastník anglického West Hamu United, jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů se o Krejčím a Hložkovi zmínil v prosincové debatě spolku Econet, která se během úterý objevila na YouTube.

Beseda o ekonomice, financích a investicích trvala takřka hodinu a půl, o fotbale se mluvilo až poslední dvě tři minuty.

„Jsem rád, že jste na Spartu nezapomněli,“ prohodil, když ze sálu zazněla otázka, jaký je Křetínského nejoblíbenější hráč.

„Mám jich víc, protože jich znám hodně, fakt hodně, i ty zahraniční. Ale musím říct, že je to Láďa Krejčí. A to proto, že on je mimořádný charakter.“

Jakmile dopověděl, přilétla výzva: „Tak ho nepouštějte do Španělska.“

„Počkejte, to je naprostý omyl. Já nechci pouštět nikoho, nikdy a nikam. Ten problém je, že oni vám v jeden moment začnou zuřit a brečet. Řízení Sparty je o tom, na kdy odchod načasujete, aby se ten hráč ještě nezhroutil. To je náš problém. My neprodáváme hráče kvůli penězům. Tak to je posledních mnoho mnoho let. Jedna z nejdůležitějších věcí je přesvědčit hráče, aby zůstal déle. Jenže se nenechají přesvědčit ani ve chvíli, kdy je to v jejich zájmu.“

Jako příklad uvedl Adama Hložka, který hrál za Spartu od šestnácti, o rok později byl jejím tahounem, v osmnácti se stal nejlepším střelcem ligy a v devatenácti přestoupil za přibližně 400 milionů korun do Leverkusenu.

„Kdyby tenkrát do Leverkusenu neodešel, on i jeho rodina by se rozložili. Nehraje tam. Kdyby odcházel o rok později a nastupoval pod Priskem, byla by to úplně jiná situace.“

Na závěr se ještě vrátil k případnému odchodu Krejčího. „Je zapotřebí říct Láďovi, aby neodcházel. Hoďte mu to na instáč. Udělejte kampaň: gymnázium PORG prosí Krejčího… Dohodnuto?“