Rosický o trenérovi: Guľa je jedním z kandidátů, o Herrlichovi jsem neuvažoval

Rozčarováni nepovedeným závěrem sezony, kdy Sparta svedla marný boj o titul, vyzvali skalní fandové sportovního ředitele Rosického k odchodu.

On sám rezignaci nabídl, ale majitel klubu Daniel Křetínský ji nepřijal. Rosickému pořád věří.

„V dnešní době sociálních sítí si každý může napsat, co chce. Že to umí líp než já. Já ty názory beru. Byl jsem šestnáct let v cizině, prošel si těžkými časy, ale tohle mi nedělá dobře, vyrostl jsem tady,“ říká v obsáhlém rozhovoru.

V něm mluví o hledání trenéra, o hráčském kádru i o uplynulé nepovedené sezoně.

Vzkaz z kotle fanoušků fotbalové Sparty směrem ke sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému.

Proč jste chtěl skončit?

Když jsem nastoupil, představil jsem tříletý plán, jehož vrchol měl teď přijít. Ale titul jsme nezískali. Šel jsem za majitelem a generálním ředitelem, abychom si promluvili o tom, jestli moje cesta může vést k úspěchu. Vyhodnotili jsme si, co bylo dobře a co špatně. Vedení klubu je přesvědčené, že strategie bude úspěšná.

Vy o tom přesvědčený jste také? Nezapochyboval jste?

Nezapochyboval, neztratil jsem víru, že by to mělo fungovat. Ale musíme se poučit z chyb. Týmu věřím, máme dobré hráče a je v nich potenciál.

Co tedy bylo špatně?

Nenašel jsem trenéra, který by tým dlouhodobě rozvíjel. Nepovedl se záměr s propojením starších hráčů s mladými. Tím na starší kluky nic nesvádím, všichni jsou to příkladní profesionálové. Ideou bylo, že starší hráči budou táhnout mladé. Z různých důvodů se to nepovedlo. Dal jsem moc velký důraz na sparťanské srdce, chtěl jsem sem vrátit sparťanskou identitu. Pořád to pro mě bude velmi důležité s ohledem na napojení na naši akademii. Ale trochu mě z toho směru vyvedla kauza s Matějem Pulkrabem.

Protože Pulkrab uprostřed jara začal vyjednávat o přestupu do Slavie?

Matěj je fajn kluk, máme spolu dobrý vztah, všechno bylo transparentní. Ke konci podzimu jsme spolu seděli a řekl jsem mu, že to nevypadá na to, že mu nabídneme novou smlouvu. V zimě jsme odmítli nabídku, protože jsem chtěl, aby zůstal na jaro a týmu pomohl s tím, že v létě odejde zadarmo. Tak to bylo nastavené. Ale když pak jedná s naším největším soupeřem... Spoustu věcí dokážu pochopit, na ta jednání by přece bylo dost času po sezoně.

Tomáš Rosický a předseda představenstva fotbalové Sparty Daniel Křetínský (vpravo).

Vám se naopak krátí čas pro hledání nového trenéra. Není už teď pozdě?

Proces neustále běží, moc dobře vím, kdy začínáme. Víme, jakým stylem pracovat, a do toho stylu hledáme trenéra.

Půjdete zahraniční cestou, nebo česko-slovenskou?

Pro mě je důležitý styl práce trenéra a je mi vlastně jedno, jestli je z Česka, nebo z ciziny. Každá cesta má svoje výhody a úskalí.

Jaká úskalí?

Specifika českého prostředí, takové jinde na světě není. Pak jazyková bariéra.

Heiko Herrlich, uvažoval jste o něm?

S Heikem se dobře známe, byli jsme spoluhráči v Dortmundu, ale on ne.

A co Adrian Guľa?

Můžu potvrdit, že je jedním z kandidátů.

Proč on? Všichni vědí, že se mu jeho poslední dvě angažmá v Plzni a v Krakově nepovedla.

Má jasný herní styl, stejně tak styl práce, návaznost na mládež. Ale nechci jít do hloubky, dokud trenéra nemáme.

Proč se vám toho správného trenéra pro Spartu najít nedaří?

I čeští trenéři jsou pro nás zajímaví. Někdo potřebuje víc času, někdo už nachystaný je a pak je to otázky jednání. Ale taky když poznáte, jak fungují nejlepší trenéři na světě, jak jsou neskutečně pracovití, pořád se zajímají, jak a co udělat líp, vzdělávají se, tak mám pocit, že tohle mi v Česku chybí. Přijde mi, že jsme tady moc spokojení. To prostředí tady nemá drajv.

Může to být váš poslední pokus najít vhodného kouče?

Může být, nemusí, nevím. Soustředím se na to, abych pro Spartu odvedl co nejlepší práci. Dobře mě znáte jako hráče, nikdy jsem nebyl alibista a za své činy jsem se dokázal postavit.

Využil jste své kontakty, které by vám s hledáním trenéra pomohly? Ve smyslu, že byste zavolal například Arsénu Wengerovi a ten by vám dal doporučení?

To je ten nejmenší problém. Mluvil jsem třeba s Ralfem Rangnickem a ptal se ho na německé trenéry.

Co při výběru zahraničního trenéra zvažujete? Například jazykovou bariéru? Berete ohledy i na hráče, jak by reagovali na nezvyklé metody?

To je to, co mě jednoznačně láká. Sparta musí směřovat do Evropy. Tady je hodně málo lidí, co se chtějí zlepšovat. Sparta má obrovský potenciál v hráčích i v klubu jako takovém a zahraniční trenéři na Spartu slyší. V cizině jsou věci, které tam jsou absolutním standardem, a tady jsme s nimi ještě nezačali. Ujíždí nám to. Vždyť se podívejte, kolik trenérů a hráčů máme venku.

Nový trenér už nebude pracovat s Adamem Hložkem, který míří do Leverkusenu. Jak ho nahradíte?

Hložana nenahradíme tím, že za něj někoho přivedeme. Takovou kvalitu nemáme šanci sehnat. Musíme ho nahradit týmově, otevírá se šance pro další hráče. Ztrácíme nejen Adama, nemáme ani Bořka Dočkala. Kluci, kteří byli za nimi a měli k nim třeba až příliš velký respekt, se teď mohou ukázat.

Dokážete si představit, že by odešel i Hancko?

Ve své roli si musím dokázat představit úplně všechno. Nechceme o něj přijít, nechceme přijít o naše jádro. Už tak ztrácíme nejlepšího hráče ligy. Odchod Adama je pro mě smutným momentem. Jsem tady od jeho prvního tréninku, mám z něj obrovskou radost. On má skvělý charakter, elitní soutěž mu přeju, ale sám se z jeho odchodu necítím dobře.

Adam Hložek přijímá od Tomáše Rosického symbolický dres před jubilejním 100. startem v české lize.

Pavla Vrbu vedení klubu odvolalo 9. května. Ani za tři týdny nemá jeho nástupce. Znamená to, že jste na tuto situaci nebyli připravení?

Tak to vůbec není a brzy to poznáte. Ve své pozici musím být připravený na všechny varianty a scénáře, ale z respektu k trenérům nikdy s konkrétní osobou nemluvím dopředu. Že se bavíme s agenty, to je rozdíl.

Je pro Spartu důležitý okamžitý úspěch, nebo si může dovolit obětovat dvě sezony a věřit, že něco vybuduje?

Měli jsme plán a cíl, že po dvou letech budeme mít v tom třetím titul. Otázkou je, jestli ten důraz na vítězství nebyl moc velký. Musíme hráče rozvíjet a zároveň vyhrávat. Tak to tady musí být. Lidí chtějí vyhrávat bez ohledu na to, jaké je vnitřní nastavení, ať už hrajeme se staršími hráči, nebo s mladými. Chtějí vidět jezdit kluky po zadku. Očekávání a náročnost tady byly vždycky

Pro mužstvo už jste vybral posily. Mejdra jste oficiálně představili, má přijít Zelený, Daněk. Jenže fanoušci namítají: Jak mohou být posily, když ještě není trenér? Přitom mužstvo má správně stavět sportovní ředitel.

Ano, ale musí to být ruku v ruce, musí být jasné spojení. Já musím být aktivní, nebo by si hráče rozebrala konkurence. Trenér přijde do prostředí, kde jsou jasné principy hry, které tady chceme mít, a on je používá. Přijde do nastavení, které on očekává, takže nebudou velké třenice. Že můžeme mít jiný názor na dva tři hráče, to se může stát. Ale nesmí to být na dvanáct. A nechci, aby se tady po mně uklízelo. Přestupy se nezrodí během týdne, dělají se plánovaně a dlouhodobě. Nárazově to jen tak nejde. My se chováme strategicky, snažíme se tým doplnit, jak potřebuje, co se týče rychlosti, intenzity hry, někdy síly, lepšího bránění.

Pořád mužstvu věříte, nebo nastanou změny ve velkém?

Změny je třeba udělat, ale jádro máme kvalitní, zdravé, má před sebou potenciál. Nevidím důvod všechno překopávat.

Nenahlodalo vás finále poháru proti Slovácku?

Ne. Jasně, Slovácko nás předčilo ve všech aspektech. Nesouhlasím s tím, že se tým na některý zápas vykašlal. Charakter je v pořádku, kluci moc chtějí. Já na nich vidím, jak to rvou, ale nejde to, v uvozovkách šlapou vodu. A taky nesouhlasím s tím, že Sparta potřebuje trenéra tvrďáka, který to tady srovná. Vždyť Václav Kotal ani Pavel Vrba nejsou zrovna kliďasové.

Jejich angažmá měla podobný průběh. Mužstvo nastartovali, dovedli k dílčímu úspěchu, ale víc z něj nevymáčkli. Čím to?

Oba pro Spartu odvedli dobrou práci, ale je pravda, že pak tým stagnoval a přestával se vyvíjet. Udělá se změna, tým se nastartoval, což je důkaz, že kádr není špatný. Ale v určitém bodu to končí.

Neměl jste pocit, že Pavel Vrba se mění, že je koncem sezony otrávený, že nemá energii s nepříznivým vývojem bojovat?

To ne. Možná to mohlo při některých zápasech tak působit, ale on chce vyhrávat. Je pro mě složité na tohle odpovědět. Ale když jste zmínil energii, tak z týmu nesršela jako loni na podzim.

Říkal, že s kádrem pro jaro je spokojený. Ale když jste sezonu nezačali dobře, neměli jste reagovat?

Pro mě je základní, aby byl trenér s kádrem spokojený. Nikdy nepřivedu hráče, kterého on nechce. Myslím si, že nebyla otázka toho, že v zimě nikdo nepřišel, ale proč například Pešek s Haraslínem nehráli jako na podzim.

Trenér Pavel Vrba a sportovní ředitel Tomáš Rosický v lednu podepsali novou smlouvu, kouč tak měl ve Spartě kontrakt do léta 2023. Ale předčasně skončil v květnu 2022.

Překvapilo vás, jak rychle si Vrba našel nové angažmá v kontextu toho, jak tady působil? Nepřišlo vám, že Sparta tady měla trenéra, který chtěl být jinde?

Dívám se dopředu. Neřešil jsem, jestli jednal s Ostravou.

Řešil jste s ním otázku brankáře Nity? Nejdříve byl jedničkou, pak se nedostal ani na lavičku. Co s ním bude?

Že jsme rotovali tři brankáře a neměli jasnou jedničku, to nebylo dobře. Ale tohle je vyloženě v kompetenci trenéra, který dělá sestavu. Netvrdím, že měl chytat Florin, ale souhlasím s tím, že těch změn bylo moc.

Byl Nita z vašeho pohledu tak neloajální, že trenér Vrba dostal dobrý důvod už ho nestavět?

Dřív tady bylo démonizované, že trenérovi do sestavy kecá majitel, pak ředitel. Ne, sestavu dělá trenér, je to jeho zodpovědnost. V zimě si sedli, vyříkali si své názory, podali si ruce a začali s čistým štítem. Florin pak byl zraněný a do brány se už nedostal. Trenér nesmí být v pozici, aby mu někdo něco nařizoval.