Mezi velkokluby. Slavia cestovala do Belgie letadlem v týmových barvách

Fotbal

Zvětšit fotografii MEZI VELKOKLUBY. Fotbalisté Slavie cestovali k odvetnému utkání 1. kola vyřazovací fáze Evropské ligy do Belgie novým letadlem v klubových barvách. | foto: SK Slavia Praha

dnes 15:59

Hned za prvními dveřmi obří logo, nad křídlem pak velký nápis SK Slavia Praha. Její fotbalisté odletěli do Genku speciálně upraveným strojem Airbus A319. „Když tohle kluci vidí, trochu je to i zavazuje. Uvědomují si, co pro ně lidi v klubu dělají,“ okomentoval nově polepený letoun asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Slávisté napodobili giganty ze světa fotbalu, letadlem v klubových barvách na zápasy cestují třeba hráči Realu Madrid, Bayernu Mnichov, Manchesteru City, Arsenalu či Barcelony. „Když jsme s ČSA řešili náš výjezd do Belgie, dostali jsme nabídku na obrandování letadla, čehož jsme rádi využili. Naše barvy se s ČSA velmi dobře doplňují, takže jsme rádi, že se povedl velmi jednoduchý a vkusný branding. Je to nejen motivační prvek pro hráče, ale jsme rádi, že klub můžeme tímto způsobem velmi dobře reprezentovat,“ uvedl Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie. Pro fotbalisty, kteří v úterý odcestovali k odvetě utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s Genkem, čekalo na ruzyňském letišti překvapení, protože o letadle se slávistickými symboly nevěděli všichni. Jiní zase spatřili fotografie na sociálních sítích, ale měli za to, že jde o počítačovou úpravu. „Někdo nám v kabině říkal, že ta možnost bude, tuším, že to byl právě Michal Býček. Je to takové zpříjemnění, něco navíc. Hezké,“ dodal záložník Josef Hušbauer.

