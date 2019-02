Trpišovský: Jestli chceme uspět, musíme zvládnout všechny herní prvky

Před týdnem se slávisté s Genkem rozešli smírně 0:0, navzdory absenci branek šlo o ofenzivní podívanou, která bavila. Zároveň však první zápas úvodního kola play off Evropské ligy ukázal něco, co předtím nebylo častým jevem.

„Na evropské scéně jsme moc gólů nedostali, dokonce jsme soupeře v mnoha utkáních ani nepouštěli ke střelám,“ uvedl Trpišovský v tiskovém středisku Luminus Areny, stadionu, na němž ve čtvrtek Slavia ve 21 hodin vyběhne k odvetě.

„Naopak právě při zápasech v Bordeaux a doma s Genkem proti nám soupeři měli nejvíc šancí za celou dobu. Bylo to díky rychlé práci s balonem, o nábězích za obranu, o přihrávkách,“ prohlásil kouč a dodal, že zásadní bude se v těchto atributech protivníkovi vyrovnat.

Plzeň vás v neděli porazila díky skvělé organizaci hry, předností Genku je ofenziva, můžou častěji vznikat okna v jeho obraně. Bude to výhoda?

Plzeň je známá tím, že když potřebuje, tak umí hru hodně zavřít a hrát pod balonem, neinkasuje moc branek. Zápas s Genkem bude trochu jiný než ten nedělní, kde jsme od první minuty hráli do bloku jedenácti hráčů a těžko jsme za něj dostávali. Genk je nesmírně silný s míčem, má hodně fotbalové hráče, vědí o sobě.

Co takové zápasy rozhoduje?

Jestli tu chceme uspět, musíme zvládnout všechny herní prvky - jak postupný útok, tak rychlý brejk. Všechny fáze hry musíte zvládat na dobré úrovni, jak jednu nezvládnete, tak taháte za kratší konec.

Co musíte zlepšit proti duelu s Plzní?

Bavili jsme se o tom utkání hodně, čeká nás teď podobné, s podobně silným týmem. Pokud bychom vypadali jako v neděli, neměli bychom tady moc velkou šanci na úspěch. Měli bychom zlepšit mentální nastavení týmu, měli bychom být bojovnější, odvážnější. A musíme zlepšit hru v obou pokutových územích, tam jsme ten zápas prohráli. A další věc je odvaha na hřišti, větší tlak na soupeře s balonem.

A co střílení gólů? Na jaře jste ze hry vstřelili jediný. Cítíte, že až na tuto disciplínu Slavia šlape?

Ve své podstatě s tím asi souhlasím. První dvě utkání jara byly hlavně o proměňování šancí: s Genkem jich bylo hodně, s Teplicemi jsme trefovali brankovou konstrukci. A v posledním utkání šlo bohužel o náš nejhorší výkon za poslední dobu, ale samozřejmě i o mimořádně kvalitní výkon soupeře, všechno se to sešlo. Z týmu cítím, že si to plně uvědomuje, je koncentrovaný, nedělní projev chce za každou cenu napravit. Teď už můžeme udělat jedinou věc: ze zápasu v Plzni se poučit a hrát náš fotbal. Bude to hlavně o šancích, tyto těžké zápasy rozhoduje, kdo dá první gól.



Chystáte nějaké změny v sestavě?

Přemýšlíme nad nimi. Někteří hráči nemají takovou sportovní formu, jakou bychom si představovali. Zároveň vnímáme i náročný program, jde to rychle za sebou. Ne, že bychom ho nezvládli, ale někdy je lepší vsadit na čerstvého hráče, který má energii, což možná teď do hry potřebujeme. Změny tudíž zvažujeme, ale nemůžeme tým úplně rozbít.



Jednu změnu musíte udělat určitě. Bude vykartovaný Ngadeu hodně scházet?

Strašně moc, protože doma patřil k nejlepším. Stoperská dvojice Kúdela-Ngadeu v evropských pohárech skoro neinkasovala, byli základním kamenem našeho úspěchu. V momentě, kdy jsme do ní zasahovali, tak se nám ta utkání nepovedla - Bordeaux, Kyjev... Na druhou stranu Simon Deli vypadá výborně a připravuje se na tu roli, je na úrovni těch dvou stoperů. Nemám strach, že by to nezvládl. Trochu se změní automatismy, což je trochu nepříjemné, ale hráči mají výkonnost stejnou.