Musí v nás být vidět oheň. Slávisté odletěli k odvetě, chystají změny

„A všichni věříme, že gól dáme. Věříme si, že uspějeme, jinak by nemělo cenu tam cestovat. Cítíme, že výsledek 0:0 by mohl být i naše výhoda, máme to rozehrané dobře,“ řekl asistent trenéra Zdeněk Houštecký.



Slávisté tentokrát odletěli ze třetího terminálu pražského letiště. Stroj Airbus A319 speciálně polepený slávistickými barvami je za hodinu a půl dopraví do Maastrichtu, protože Genk, který je od nejstaršího nizozemského města vzdálený zhruba dvacet minut, letiště nemá.



I Genk, stejně jako Slavia lídr ligové tabulky, o víkendu nastoupil do bitvy na hřišti druhého týmu soutěže. A stejně jako pražský celek v neděli prohrál o dvě branky: v Bruggách padl 1:3, jediný gól dával čtvrt hodiny před koncem tanzánský střelec Mbwana Samatta. Tabulku přesto dál vede s pohodlným osmibodovým nákokem.

„Proti zápasu s Plzní musíme zlepšit zakončení, zachovat klid. A vlétnout do zápasu tak, aby v nás byl oheň, větší odhodlání,“ burcuje Houštecký, který se svými kolegy chystá změny v sestavě.



Jedna je vynucená - Ngadeu, ač cestuje s týmem, nemůže hrát kvůli kartám. Na stoperu ho nahradí Deli. A kdo dál? O místo v sestavě si řekl třeba Král, který v minulých duelech střídal a vždy hru Slavie oživil.



Do osmifinále pošle český tým jakýkoliv nerozhodný výsledek se vstřeleným gólem (1:1, 2:2, 3:3 apod.), pak pochopitelně jakákoliv výhra. Zopakování remízy 0:0 znamená prodloužení, porážka konec v Evropské lize.



Hraje se ve čtvrtek 21. února od 21 hodin.