Lehčí los pro Slavii, jak mít pohárovou jistotu a kdo do elitní skupiny

Nedělním vítězstvím nad dosud slávistickým suverénem Plzeň zdramatizovala boj o první příčku, rozdíl mezi oběma týmy se zmenšil na tři body.

„Pořád jsme první. Byla to jen jedna z velkých bitev v té dlouhé válce. S nadstavbou zbývá ještě 14 kol,“ podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Ve hře v boji o titul je 42 bodů, teoreticky tak do něj mohou zasáhnout i Sparta s Ostravou či Jablonec. Reálně to však vypadá, že pokud by mistrem nebyla Slavia, nebo Plzeň, byla by to podle současného vývoje obrovská senzace.

Slavia má mnohem snazší los než Plzeň Slavia, doma: Slovácko, Ostrava, Liberec, Sparta, Olomouc; venku: Bohemians, Příbram, Dukla, Zlín Plzeň, doma: Jablonec, Bohemians, Ostrava, Dukla; venku: Opava, Sparta, Teplice, Slovácko, Příbram

„Jsme na dostřel a ne někde v dáli. Teď už se může stát cokoli. Kdybychom nezvítězili, už by to pro nás bylo složité,“ poznamenal plzeňský trenér Pavel Vrba. „Je to o jedné ztrátě, i když máme ještě horší vzájemný zápas.“

S kým by Slavia a Plzeň mohly do konce základní části ztratit? Při vyrovnanosti české ligy s kýmkoli a kdekoli. Z pohledu soupeřů, které je čekají, je ve výhodě Slavia, má papírově mnohem jednodušší los.

Derby hraje doma, kde ji v ročníku nachytal jen Jablonec, jinak všechny soupeře jasně přehrává. Venku vypadá ošidně jen výjezd do Zlína, byť ten je zatím jen stínem mužstva z podzimu. Jinak hraje Slavia na Bohemians, v Příbrami a na Dukle, což jsou pro ni teoreticky nejjednodušší utkání venku vůbec.

Plzeň má los na první pohled složitější: doma nevyzpytatelný Jablonec či snaživá Ostrava, která v Plzni na podzim vyhrála v poháru. A venku Opava, Sparta, Teplice či Slovácko, překvapení předchozích šesti kol.

Až se tabulka v závěru dubna rozdělí na tři skupiny, Slavia a Plzeň se utkají v té nejlepší ještě jednou. Výhodu domácího utkání bude mít výš postavený celek po základní části. Souboj v nadstavbě se nezapočítává do bilance vzájemných zápasů, které rozhodují o pořadí v tabulce v případě bodové rovnosti.

Třetí místo = pohárová jistota Sparta, doma: Ostrava, Plzeň, Olomouc, Zlín, Karviná; venku: Liberec, Boleslav, Slavia, Opava Ostrava, doma: Zlín, Boleslav, Teplice, Opava; venku: Sparta, Slavia, Karviná, Plzeň, Jablonec Jablonec, doma: Teplice, Příbram, Dukla, Ostrava; venku: Boleslav, Plzeň, Slovácko, Liberec, Bohemians

Je nanejvýš pravděpodobné, že ve skupině o titul doplní Slavii s Plzní ještě Sparta, Ostrava a Jablonec, které už mají před sedmým týmem solidní náskok deseti resp. devíti bodů.

A zřejmě si to tato mužstva rozdají o třetí příčku, která znamená pohárovou jistotu, účast v kvalifikaci o Evropskou ligu. U čtvrtého v pořadí se totiž může stát, že o Evropu bude muset svést boj s vítězem prostřední skupiny. A to v případě, že triumf v domácím poháru nezíská mužstvo na prvních čtyřech příčkách ligy.

Kdo ještě do elitní skupiny Zlín, doma: Bohemians, Dukla, Olomouc, Slavia; venku: Ostrava, Liberec, Sparta, Karviná, Boleslav Liberec, doma: Dukla, Sparta, Zlín, Jablonec, Slovácko; venku: Olomouc, Slavia, Boleslav, Karviná. Slovácko, doma: Boleslav, Jablonec, Plzeň, Příbram, Bohemians;

venku: Slavia, Opava, Teplice, Liberec

Šestou příčku, která bude v nadstavbě znamenat pět vypjatých zápasů se skvělými soupeři, zatím drží Zlín. Ale jak dlouho?

Liberec, Slovácko či Mladá Boleslav jsou blízko a zdá se, že i v lepší formě. Přitom po podzimu měl Zlín takřka stejnou startovní pozici jako Sparta, Jablonec a Baník, ale po odchodu trenéra Michala Bílka ve dvou jarních zápasech nebodoval.

Kdo má pohárové ambice, resp. kdo si věří na složitou a neoblíbenou kvalifikaci o Evropskou ligu, se však do elitní šestky za každou cenu hnát nemusí.

Mužstva na sedmém až desátém místě si zahrají mezi sebou play off, vítěz se utká ve velkém finále s týmem, který obsadí poslední pohárovou příčku, což může být čtvrtý nebo pátý v pořadí.

Je jednodušší se do kvalifikace o poháry dostat ze šestého, nebo třeba z desátého místa?

Kluby o tom však těžko mohou spekulovat. Jednak na cestě z prostřední skupiny do kvalifikace o Evropu musíte překonat tři nažhavené protivníky.

A za druhé, i když jste na dostřel elitní šestky, musíte si hlídat záda. Desátou Opavu od čtrnáctých Bohemians dělí jen šest bodů. Čtrnácté místo znamená baráž, „válku“ proti třetímu celku druhé ligy.

I Slovácko, který po nástupu trenéra Svědíka vyletělo ze čtrnácté pozice (bod od poslední) na osmou, ještě může mít starosti se záchranou.