Genk bude chtít rozhodnout co nejdřív, tuší před odvetou Hušbauer

dnes 8:56

Genk (Od našeho zpravodaje) - Podobně jako na podzim do Petrohradu a Bordeaux vyrazili slávističtí fotbalisté do Belgie s předstihem. Chtějí rychleji zapomenout na porážku s Plzní, aklimatizovat se na podmínky v Genku a až to ve čtvrtek přijde, odrazit se k postupu do osmifinále Evropské ligy.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost