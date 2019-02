Klid v zakončení, velí Trpišovského asistent. Šanci by měl dostat Král

„Program po příletu? Nejdřív si dáme jídlo, něco dobrého do břicha,“ pousmál se před odvetou vyřazovací části Evropské ligy, kterou Slavia doma načala remízou 0:0. Pak už pokračoval vážnějším tónem.

„V pondělí jsme měli jen regenerační trénink, takže v Belgii už večer půjdeme na hřiště. Musíme se po přesunu trochu naladit,“ vysvětloval. „Podmínky jsou samozřejmě jiné než bychom měli doma, ale tím, že budeme v jiném prostředí, třeba můžeme trochu zapomenout na Plzeň, nepatlat se v tom. Budeme tam mít větší klid.“

Letíte do Genku i s tím, že vás dobrý výsledek může po nevydařeném šlágru ligy nakopnout?

Nakopnout se musíme. Věříme, že v Genku uspějeme, jinak by ani nemělo cenu tam létat. Máme to dobře rozehrané, je to padesát na padesát, výsledek z prvního zápasu by pro nás mohl být výhodný. Věříme, že dáme gól a uvidíme, jak se to potom bude vyvíjet.

Genk navíc o víkendu taky prohrál, s druhými Bruggami 1:3.

Já viděl první poločas, po kterém prohrávali 0:2. Mohli bychom v tom najít nějaký recept, když dostali dva góly za 45 minut, něco nám to ukázalo. Ale viděli jsme je už hodněkrát, styl moc nemění, i když teď měli změny v sestavě. My se taky chystáme nějaké udělat.

Ve středu obrany musíte, Ngadeu je vykartovaný. Bude místo něj hrát Deli?

Míša je stabilní kámen sestavy, hraje výborně, ale Simon ho určitě nahradí. Má formu a je dobře, že máme tři vyrovnané stopery. Je těžké mezi nimi vybírat, všichni tři vypadají výborně.

Plánujete ještě nějaké změny? Třeba nasazení Krále?

Změny budou. Alex Král v zápase s Teplicemi i v Plzni hru oživil, je to jedna z variant. Ale máme jich v hlavě víc.

První zápasy jara jste odehráli ve čtrnácti lidech. Může se tentokrát do hry dostat i někdo, kdo doteď na šanci čekal?

Jména vám neřeknu, ale stát se to může. Kádr je tak široký a nabitý, že může dostat šanci i někdo, kdo doteď nehrál. Bude pak záležet na něm, jak to chytí za pačesy.

Co je třeba zlepšit v porovnání se zápasem v Plzni?

Je to hodně o zakončení, zachovat víc klidu. A pak bychom rádi do zápasu vlétli, aby v nás byl oheň, větší odhodlání. Prohráli jsme jeden zápas, žádný tým neudrží stoprocentní formu celý rok. Stane se. A je dobře, že se to stalo teď, kdy jsme první a máme náskok. Od Genku se můžeme odrazit zase k lepším výsledkům.

Proč jste nakonec pustili zpátky do Příbrami na hostování mladého Matouška?

Je to složité. Honza je mladý kluk, hodně jsme s ním mluvili, rozebírali jsme to na všech úrovních. Ale pak jsme si to vyhodnotili tak, že potřebuje hrát. Když bude pravidelně nastupovat a získá v lize víc praxe, věřím, že ho to nakopne a v létě si řekne o základní sestavu ve Slavii.