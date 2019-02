Španělský šmoula na odchodu z Genku. Stihne Pozuelo ještě Slavii?

Pozuelo. To jméno dominuje belgickým fotbalovým webům, najdete ho i v článcích, které vůbec nejsou o něm.

Namátkou...

„Tahanice o Pozuela pokračuje, ale jaká je budoucnost nejlepšího střelce Genku?“ zní titulek serveru voetbalkrant.com u textu s kanonýrem Mbwanou Samattou.

Nebo: „Genk se v posledních týdnech zabývá situací s Alejandrem Pozuelem, ale zvládá i prodlužovat kontrakty s některými klíčovými hráči,“ začíná zpráva o nové smlouvě pro gólmana Dannyho Vukovice.

Pozuelo je totiž hvězdou Genku, miláčkem fanoušků lídra belgické ligy, kterému přezdívají De Smurfen - Šmoulové. Čtvrtou sezonu příznivcům dělá radost góly, asistencemi, chytrými pasy, kličkami, elegantním vedením míče i nevídaným herním přehledem.

Ale jak dlouho ještě? Sedmadvacetiletého španělského záložníka lanaří Toronto a sám hráč do Kanady chce.

Je to kuriózní kauza: ještě začátkem minulého týdne Genk vydal oficiální prohlášení, že Pozuelo do konce sezony zůstává. Fotbalista den poté zprávu zpochybnil a uvedl: „Klub mě do toho natlačil. V mém kontraktu je výkupní klauzule ve výši osmi milionů eur, Toronto je ochotné ji zaplatit a jeho nabídka mi vyhovuje, chci tam přestoupit.“

Nadále však zůstává jen u přání.

Pozuelo se totiž dopoledne normálně připravoval s týmem na otevřeném tréninku Genku před čtvrteční odvetou Evropské ligy se Slavií. V chladném počasí nasadil na hlavu čepici, v dlaních svíral dlouhý rukáv trička, zahrál si bago. Jakoby nic.

Podle zpráv deníku Het Laatste Nieuws by se nicméně zaseklá přestupová vyjednávání mohla zase rozběhnout. Do Genku, klidného pětašedesátitisícového městečka nedaleko nizozemských hranic, dorazila delegace z Toronta.



Generální manažer Ali Curtis a prezident klubu Bill Manning mají s protistranou probrat možné varianty Pozuelova příchodu a konečně se dohodnout.

Toronto chce fotbalistu s geniální přihrávkou hned, Genk by si ho rád nechal do konce sezony a pustil ho do Major League Soccer 7. května, těsně před uzávěrkou tamního přestupového období. Na to však kanadský celek přistoupit odmítá.

Trenér Philippe Clement pochopitelně doufá, že se mu oporu podaří ještě chvíli udržet, jinak by ji nezařazoval do oficiální nominace na zápas se Slavií.

„Ale jestli bude Pozuelo hrát, záleží na dnešním jednání,“ připustil na tiskové konferenci.