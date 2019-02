Z akademie Barcelony do Záhřebu. Olmo si překvapivou volbu pochvaluje

Právě v dresu úřadujícího chorvatského mistra se ve čtvrtek utká v odvetě prvního vyřazovacího kola Evropské ligy s Viktorií Plzeň. Už v úvodním duelu ukázal, jak šikovným hráčem je. Na západě Čech dokonce skóroval.

Jen těžko se dá říct, že by na působení ve své rodné zemi neměl. Byl poměrně pravidelnou součástí mládežnických výběrů, v akademii La Masia patřil mezi nejlepší.

V patnácti si ale položil otázku: Je pro rozvinutí mého talentu Barcelona nejlepší variantou?

Kdo je Dani Olmo Daniel Olmo Carvajal se narodil 7. května 1998 v katalánské Terrasse. S fotbalem začínal v barcelonském Espaňolu, už v devíti letech se ale přesunul do slavnějšího rivalského klubu FC Barcelona. V roce 2015 přestoupil do Dinama Záhřeb, kde dosud v nejvyšší chorvatské lize odehrál 60 utkání a nastřílel 11 branek. Hrává také za španělskou reprezentaci do jedenadvaceti let.

Došel k závěru, že než by se dostal - a pokud vůbec - do hlavního mužstva, přišel by o spoustu zápasů, které by mohl na slušné úrovni odehrát. Přece jen juniorské soutěže a B-tým nejsou tím ideálním řešením, pokud má fotbalista dostatečnou kvalitu. Navíc přes Messiho, Iniestu a další hvězdy by se tehdy do základu prosazoval těžko.

„Barcelona tam má moře talentů. Všichni jsou šikovní, ale nikdo neví, co z nich vyroste, protože Messi je jen jeden. Olmův manažer Andy Barra navrhl, ať to zkusí v Dinamu,“ vysvětluje chorvatský fotbalový agent Milan Martinovič.

Pro svůj transfer si zvolil vskutku nečekanou destinaci - Chorvatsko. V Dinamu Záhřeb viděl slušnou příležitost na zapojení do áčka, klub má navíc výbornou pověst, co se výchovy talentů týče. Pro špičkový fotbal připravil Modriče, Mandžukiče, Kovačiče a mnoho dalších.

A nebyl prvním, který se rozhodl opustit La Masii a v mladém věku vycestovat do zahraničí. Vždyť Piqué, Bellerín i Fábregas kdysi všichni brzy vyrazili do Anglie, Olmo ale nabral trochu jiný směr.

Zdá se, že se mu krok vyplatil. V Dinamu se brzy vypracoval mezi nejdůležitější členy mužstva, hraje v základní sestavě a překypuje talentem. „Není žádný jiný klub, kde bych ve svém věku dostal tolik šancí. Zlepšuji se rychleji než kdykoliv jinde,“ uvedl Olmo pro chorvatský deník Jutarnji list v roce 2015.

„Moji spoluhráči z Barcelony byli docela šokovaní, když jsem jim řekl, kam přestupuji. Pak to ale pochopili, protože zatímco já už jsem hrál tři roky mezi dospělými, oni pořád čekali na šanci,“ dodal.

Jeho cena na fotbalovém trhu strmě roste, podle serveru transfermarkt.com aktuálně činí 6,5 milionu eur. Nyní dvacetiletý křídelník je na nejlepší cestě, aby se z Dinama časem vydal do některého z elitních evropských klubů. Kdo ví, třeba to bude zrovna Barcelona...