Do odvety nabuzeni výhrou. Dinamo je na úrovni Slavie, prohlásil Vrba

Plzeňský kouč musí řešit trable se složením obranné řady. Chybět bude kromě zraněného stopera Hejdy i kapitán Hubník. Vedle Pernici se tak ve stoperské dvojici nejspíš objeví univerzál Procházka, Vrba ale jeho zařazení potvrdit odmítl a připustil i další dvě možné varianty - s Řezníkem, či Limberským. „Pouze vám řeknu, že jeden z těch tří to bude,“ odvětil stroze.

Ať už nastoupí kdokoliv, je jasné, že úlohu bude mít složitou. Vždyť Dinamo disponuje velice silným útokem, o víkendu v domácí soutěži porazilo Slaven Belupo v silně obměněné sestavě 3:0. „Mohou si to dovolit, protože vedou suverénně ligu,“ uvedl kouč.

A jaké tedy očekává změny v základu proti týden starému zápasu v Plzni? „Měly by být dvě. Jednomu hráči trest vypršel, jeden naopak hrát nemůže.“ Do sestavy by se měl vrátit křídelník Hajrovič, jeden z víkendových střelců proti Belupu, mimo jeho kvůli disciplinárnímu trestu pravý bek Stojanovič.

Viktoria tak bude potřebovat minimálně zopakovat výkon, který podala v úvodním duelu a v nedělním ligovém šlágru proti Slavii (2:0).

„Je začátek jara, takže předvést víc dobrých výkonů v řadě nemusí být takový problém, než když máte za sebou například třináct utkání,“ vysvětlil Vrba. „Dinamo je na stejné úrovni jako třeba Slavia a další top kluby v Česku.“

Srovnání se nabízí i s minulou sezonou, kdy Plzeň narazila ve stejné fázi na srbský Partizan Bělehrad a po výsledcích 1:1 a 2:0 postoupila. „Respektuju sílu Partizanu, ale myslím, že nás čeká o hodně těžší utkání. Řadím Dinamo výš,“ prohlásil trenér Viktorie.