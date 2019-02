Stoch před Genkem: Na Plzeň už nemyslíme. Máme velkou vnitřní sílu

„Samozřejmě, že výsledek nula nula z prvního zápasu je lepší než kdybychom doma inkasovali. Ale k postupu bychom měli nějakou branku vstřelit. Budeme se o to snažit,“ přemítal na tiskové konferenci před odvetou v Belgii. „Věřím, že to splníme a nakonec se budeme radovat.“

Jaký dojem na vás udělal Genk?

Samozřejmě jsme věděli už po losu, že je to velmi nepříjemný soupeř. Viděli jsme strašně moc videí a ten první zápas nám náš dojem potvrdil: jsou dlouho spolu, mají výborné hráče, šikovné. Ale hlavně jsou výborní jako tým.

Slavia má pořád zdaleka nejlepší útok v lize, ale teď se před brankou trápí. Je to před zápasem s Genkem největší problém?

Asi ano, když nedáváme góly, nemůžeme vyhrávat. Ale šancí máme fakt dost. Jsme nejproduktivnější v lize, tak pevně věřím, že je jen otázka času, kdy to zase ukážeme. Doufám, že se to zlomí v pravý čas, takže snad už ve čtvrtek.

V čem to vězí? Proč jste na jaře dali ze hry jediný gól?

Nejdůležitější je, že v každém zápase si vytváříme hodně šancí. Někdy je to o štěstí, klidu v koncovce. Když se budeme do příležitostí dostávat dál, góly přijdou, je to jen otázka času.



Miroslav Stoch (vlevo), trenér Jindřich Trpišovský (uprostřed) a ředitel komunikace Michal Býček na předzápasové tiskové konferenci Slavie v Genku.

Genk prohrál v Bruggách, které ho taky stíhají v boji o titul, jako Plzeň vás. Už jste víkendovou porážku hodili za hlavu?

Všichni víme, že jsme to nezvládli, prohráli jsme zaslouženě. Ale myslím, že už je to pryč. Vysvětlili jsme si to, něco jsme si řekli a od pondělka už se soustředíme na tento zápas. Věřím, že máme velkou vnitřní sílu.

Čekáte ofenzivnější zápas než v Praze?

Podle zápasů, které jsme viděli na videích, hraje Genk většinou podobně. Já dobře znám holandský a belgický fotbal, je strašně útočný, nečekám, že by se nějak měnili. Může to být zajímavé, oba týmy chtějí hrát útočně a věřím, že to bude pěkné utkání se šťastným koncem pro nás.

Dlouhodobým snem Slavie je návrat do Ligy mistrů. Může být čtvrtek testem schopností, jestli na to máte?

Souhlasím, může. Takové zápasy nám pomáhají, posouvají nás dál. Jestli se fakt chceme dostat do Ligy mistrů, tak je potřebujeme. A hlavně je potřebujeme zvládat.

Cítíte v kabině nervozitu?

Tu jsem necítil z nikoho, asi není třeba kluky nějak uklidňovat. Všichni se těšíme. Musíme hrát jako tým a bojovat jeden za druhého, to je naše největší síla, díky tomu můžeme uspět.

Co říkáte tomu, že v nominaci Genku je i záložník Pozuelo, který touží po odchodu do americké MLS?

To bych moc komentovat nechtěl, jsou to jejich problémy. Soustředíme se na sebe. Samozřejmě je to výborný hráč, takže doufám, že zítra nebude hrát.