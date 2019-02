Pánové, to není příprava, křičel Vrba. Jak v poločase mužstvo probudil

Plzeň v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy doma prohrávala, po přestávce díky dvěma gólům stopera Pernici duel otočila.

„V prvním poločase byl průměrný, ve druhém skvělý,“ řekl Vrba k Pernicovi.

Bylo to tak s celým mužstvem, první půle bída, druhý zlepšení a obrat. Zápas dvou rozdílných poločasů. „S tím se nedá než souhlasit,“ kývl Vrba.

Proč to tak bylo?

V první půli jsme byli hlavně pomalí, nechytili jsme se, soupeř toho využil, byl výrazně lepší. Po přestávce nám pomohlo střídání, hra ve středu pole se zrychlila, měli jsme víc času, víc prostoru.

Co jste hráčům o pauze řekl? Čím jste je probudil?

Trochu zvýšeným hlasem jsem jim vysvětlil, že to není příprava, ale soutěžní utkání. Řekl jsem, že pokud to chtějí odehrát jako přípravu, tak to fakt stačit nebude.

Je obrat důležitým impulzem pro nedělní ligový šlágr proti Slavii?

Každé vítězství přinese do mužstva pohodu, sebevědomí.

Co výsledek znamená pro pohárovou odvetu v Záhřebu?

Kdyby to bylo ve skupině, byl by to skvělý výsledek, ale v téhle fázi soutěže... Uvidíme, co tomu řekneme za týden.

Jak byste zhodnotil výkon Kayamby, který hrál v pohárech poprvé?

Zvládl to velmi slušně. Svou rychlostí platí na všechny soupeře. Prokázal, že přivést ho do Plzně byla správná volba.

V odvetě vám bude chybět vykartovaný stoper Hubník, další střední obránce Hejda je zraněný. Co s tím?

Dostáváme se do složité situace, Hejda nebude tři týdny. Ale zase si myslím, že ve svém středu máme hráče, kteří stopera dokážou zahrát. Musíme se s tím vyrovnat.