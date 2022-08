Musíme být nebezpeční i dopředu, ví dobře plzeňský záložník Kopic

V září 2016 se Karabach v základní skupině Evropské ligy utkal s Libercem. Jeho tehdejší záložník Jan Sýkora, současná opora Viktorie, skóroval v Baku už deset sekund od výkopu. Je to historický rekord soutěže.

„I proto se tam těším, mám na to místo hezké vzpomínky. Ačkoliv ten zápas skončil remízou 2:2, tak se mi tam povedlo něco nezapomenutelného. Stále je ten gól v knize rekordů, doufám, že tam ještě dlouhou dobu bude, takže je to pro mě navždy speciální. Budeme ale hrát úplně jiný zápas, na jiném stadionu,“ poznamenal Sýkora před včerejším odletem do Ázerbájdžánu.

Tehdy, před osmi lety, otevřel střelecký účet už po uplynutí 10,69 sekundy poté, co se mu do běhu příhodně odrazil míč po akci Milana Baroše. „Nejdřív jsem si to neuvědomil, až po zápase mi kluci řekli, jak to je. To jsem měl obrovskou radost,“ vzpomínal osmadvacetiletý univerzál. „Kluci tady v Plzni k tomu ale nic říkali, oni to stejně nevěděli,“ doplnil s úsměvem.

Dnes ho v úvodním duelu play off Ligy mistrů čekají jiné kulisy než v roce 2016. To nastoupil proti Karabachu, který hraje z bezpečnostních důvodů domácí zápasy v Baku, v Dalga Areně pro 6500 diváků. Nadcházející zápas hostí stadion pro více než 30 tisíc fanoušků.

Ázerbájdžánský šampion v předchozích třech předkolech přešel přes Poznaň, odkud Sýkora zamířil do Plzně, FC Curych a Ferencváros Budapešť. „Myslím, že jejich výsledky mluví samy za sebe. Je to velice kvalitní tým, co se týče individualit. Za mě jsou i líp organizovaní, než byl Šeriff Tiraspol. Jedeme tam však s cílem zápas zvládnout a přivézt si domů co nejlepší výsledek,“ poznamenal odhodlaně.

Pro trenéra Bílka je Sýkora nepostradatelný, využívá ho na postu ofenzivního středního záložníka i levého obránce. „Upřímně, trochu těžké to je, protože úkoly jsou diametrálně odlišné. Nehraju ale fotbal první rok, takže si s tím dokážu poradit. Víceméně jsem pendloval celou kariéru, takže si pak člověk zvykne. Nastaví si hlavu a ví, co má kde dělat,“ řekl Sýkora.