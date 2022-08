ONLINE: Karabach - Plzeň, český tým v boji o Ligu mistrů, zbývá poslední krok

Český šampion už v kvalifikaci Ligy mistrů vyřadil finské Helsinky i moldavský Šeriff Tiraspol a má jistou nejméně skupinu Evropské ligy.

Mezi vybranou evropskou smetánku může proniknout po čtyřech letech.

ONLINE: Karabach - Viktoria Plzeň Utkání sledujeme minutu po minutě.

„V předkolech jsme předváděli velmi solidní výkony, takže i šance v dvojzápase s Karabachem vidím naprosto vyrovnaně,“ prohlásil plzeňský kouč Michal Bílek. „Chceme první utkání zvládnout tak, abychom měli před odvetou dobrou výchozí pozici.“

Ázerbájdžánský mistr Karabach v předkolech vyřadil Lech Poznaň z Polska, švýcarský FC Curych a naposledy i maďarský Ferencváros.

Plzeň má už nyní díky výsledkům v evropské kvalifikaci jistý bonus ve výši 200 milionů korun. Postupem do Ligy mistrů by se však příjem Viktorie vyšvihl téměř na dvojnásobek, další peníze by klub v dalším průběhu sezony mohl inkasovat za jednotlivé výsledky.