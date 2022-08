Plzeň může počtvrté navštívit fotbalové nebe. Jen překonat poslední nástrahy

Ano, i dnešní souboj s počasím napoví, jak to celé dopadne.

Plzeň je připravená překonat poslední nástrahy, aby si sáhla na jackpot z Ligy mistrů, o němž zprvu jen tajně snila. Sen ožívá. Dvě kvalifikační překážky jsou fuč, teď ještě vyřadit nadupaný, přitom nepatřičně podceňovaný Karabach.

Šampion Ázerbájdžánu má luxusní zázemí, v kádru mišmaš národností i plno reprezentantů, na lavičce pedantského trenéra a podporu celé země, včetně autoritářského prezidenta Alijeva.

ONLINE: Karabach vs. Plzeň podrobná reportáž ve středu od 18:45

„Vždycky zkoušíte v sestavě soupeře najít slabiny, ale tady jich moc není. Pro nás je tam spíš hodně vykřičníků. Nemají hráče, který by bezhlavě odkopnul balon,“ popisoval asistent Pavel Horváth.

Trenérský štáb Viktorie v posledních dnech pečlivě studoval nahrané zápasy Karabachu, aby se připravil na moment s velkým M.

Už třikrát se to Plzni povedlo. Dotkla se fotbalového nebe, které se otevírá zpravidla jen pro vyvolené. Šestadvacet evropských klubů si privilegium vykopalo díky kvalitě svých soutěží a výsledkům v minulé sezoně.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Bayern Mnichov, Paris St. Germain, AC Milán, Chelsea, Barcelona, Juventus a další známé značky se nemusí nervovat v nemilosrdném kvalifikačním sítu. Český koeficient tak vysoký není, tudíž i úřadující šampion musí bojovat v předkolech, z nichž si právo na Ligu mistrů vybojuje jen šest klubů.

Jen šest!

A Plzeň pořád žije.

Dva složité kroky s Helsinkami a Šeriffem Tiraspol už zvládla, což potvrzuje její odhodlání a velmi slušnou kvalitu. Navrch všechny čtyři zápasy vyhrála.

Ovšem Karabach, nejvzdálenější možný soupeř, vzbuzuje až obavy. Je stále rozpínavější. Díky ropnému bohatství, které má sponzorsky za zády, mu nestačí jen kralování doma. Trenér Gurbanov chce svůj klub nastálo přišpendlit do elitní skupiny. K tomu potřebuje hrát pravidelně Ligu mistrů, což se Karabachu povedlo zatím jen jednou.

Pro Plzeň, která poslední dva roky pracovala v úsporném režimu, může být psychologickou výhodou, že nemusí. Dávno překonala svůj stín i veškeré prognózy. Už titul byl vysoce nečekaný. Teď je na spadnutí ještě cosi výjimečnějšího.

Jen za účast v Lize mistrů by dostala skoro 400 milionů korun jako základ. Další bezva položku představuje takzvaná Pohárová desetiletka (počítá se podle koeficientu), díky níž by Plzeň mohla zkasírovat až 140 milionů. Záleží, jaké týmy se kvalifikují s ní. A to není z lákadel všechno: kupříkladu každá výhra ve skupině přináší 70 milionů. To vše je naprosto elegantní řešení, jak zalepit dluhy a znovu začít dýchat svobodně a na úrovni.

Liga mistrů je prostě jedinečná příležitost ze všech úhlů pohledu.

Nicméně už teď je Plzeň v příjemné pozici. Má jistou Evropskou ligu, z níž plynou taky krásné benefity: 125 milionů za pouhé vyřazení z play off Ligy mistrů, 90 milionů za účast ve skupině, desetiletý koeficient zhruba 75 milionů, každá výhra ve skupině plus 15 milionů.

Svou prázdninovou misi zatím Plzeň zvládá báječně, teď ještě obstát v závěrečné etapě. „Přijeli jsme s jasným cílem vyhrát,“ kurážně pravil záložník Jan Sýkora. Odvaha bude potřeba. Taky trpělivost a obětavost, protože se dá předpokládat, že hosté budou většinu času běhat bez míče.

Však se sami přesvědčíte od 18.45 českého času, odveta se hraje následující úterý.