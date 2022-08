Plzeň vstříc Lize mistrů: 3660 kilometrů a vedro. Nepříjemný soupeř, říká Horváth

Plzeň, Praha, Baku. Po dálnicích a silnicích je to přibližně 3660 kilometrů, o tisíc kilometrů dál než do Lisabonu, nejzápadnějšího města kontinentální Evropy, kde lze nastoupit k pohárovému utkání.

Viktoria se v úterý po deváté ráno leteckým speciálem od polské společnosti vydala na východ do metropole Ázerbájdžánu.

Úvodní zápas 4. předkola se hraje ve středu od 18.45 středoevropského času, v Baku tou dobou bude o dvě hodiny víc.

„Nepříjemný soupeř,“ prohodil před odletem asistent Pavel Horváth.

Plzeň je v pohárové kvalifikaci už hodně daleko. Už má své jisté a může cestovat v pohodě, byť dlouhý let není pohodlný nikdy a po přistání ji čeká nepříliš vlídné počasí. V době večerního utkání má být kolem třiceti stupňů.

I kdyby se nezadařilo a Plzeň na Karabach nestačila, v podzimní části bude hrát Evropskou ligu, pohárovou soutěž číslo dvě. „Ale my chceme víc, jednoznačným cílem je Liga mistrů,“ zdůraznil trenér Michal Bílek.

I když je Evropská liga pro české kluby skvělá, Champions League je přeci jen jiný level. V kvalifikaci se hraje jen o šest míst z dvaatřiceti, šestadvacet klubů má to privilegium, že si účast zajistily za výkony v uplynulé sezoně.

Rozdíl mezi Ligou mistrů a EL Liga mistrů

účast: 391 milionů korun

desetiletý koeficient: 60 až 140 milionů korun

vyhraný zápas ve skupině: 70 milionů Evropská liga

vyřazení z play off Ligy mistrů: 125 milionů korun

účast: 91 milionů korun

desetiletý koeficient: odhadem 75 milionů korun

vyhraný zápas ve skupině: 15 milionů korun

Obhájce Real Madrid, finalista Liverpool, Manchester City, Bayern Mnichov, Paris St. Germain, AC Milán, Chelsea, Barcelona, Juventus, Tottenham, Atlético Madrid, Porto, Ajax, Dortmund, Lipsko, Inter, Neapol nebo Leverkusen.

A mezi nejslavnějšími jmény na klubové scéně bude také Plzeň, nebo Karabach.

Rozdíl mezi Evropskou ligou a Champions League je nejen prestižní, ale také finanční, byť už jen samotná účast v závěrečném předkole vyřazení hodně kompenzuje. V první chvíli to dělá přes dvě stě milionů korun.

Počítejte sami: účast v Lize mistrů ocení Evropská fotbalová unie (UEFA) částkou 15,64 milionů eur, což je v přepočtu asi 391 milionů korun. Dalším bonusem je příspěvek za desetiletý koeficient (počítá se z výsledků týmu za posledních deset let v pohárech, pozn. aut.), což v případě Plzně bude dělat od 60 do 140 milionů korun podle toho, jaké týmy postoupí z kvalifikace.

Další desítky milionů korun si lze v Champions League vydělat za výsledky, vždyť jen za výhru ve skupině je 70 milionů.

Případné vyřazení bude mrzet, ale i tak Viktoria ví, že truchlení zmírní „bolestné“.

Pět milionů eur (125 milionů korun) dostane poražený z play off. Dalších devadesát milionů korun dělá bonus za účast v Evropské lize. Co se desetiletého koeficientu týče, Plzeň by si v Evropské lize stála vysoko a odhadem by se mohla dostat na 75 milionů korun. V součtu to je asi 300 milionů korun, které už má Viktoria jisté.

Podle bookmakerů je v souboji s Karabachem favoritem, postupně vyřadila HJK Helsinky a Šeriff Tiraspol. To ázerbájdžánský šampion měl o poznání těžší a delší cestu. Postupně musel odklidit polského, švýcarského a naposled maďarského mistra: Poznaň, Curych a Ferencváros, na kterém loni shořela Slavia.

„Výsledky soupeře mluví za všechno, je to velice kvalitní tým, který je lépe organizovaný než Šeriff. Ale my tam jedeme s jasným cílem vyhrát a přivézt si domů co nejlepší výsledek,“ vyhlásil záložník Jan Sýkora.

Rekord, o který Karabach nestál Sýkora trestal po deseti sekundách V září 2016 se Karabach v základní skupině Evropské ligy utkal s Libercem. Jeho tehdejší záložník Jan Sýkora, současná opora Viktorie, skóroval v Baku už deset sekund od výkopu. Je to historický rekord soutěže. „I proto se tam těším, mám na to místo hezké vzpomínky. Ačkoliv ten zápas skončil remízou, tak se mi tam povedlo něco nezapomenutelného. Stále je ten gól v knize rekordů, takže je to pro mě navždy speciální. Budeme ale hrát úplně jiný zápas, na jiném stadionu,“ poznamenal Sýkora.

„Hodně drží balon, po ztrátě míče i dost presují, zvlášť doma jsou hodně odvážní a v presinku úspěšní, měli hodně zisků a potom to trestali. Když získají balon na soupeřově polovině, jsou hodně nebezpeční i produktivní. Pro nás je tam hodně vykřičníků, čeho se nesmíme dopouštět a naopak jak tuhle jejich část eliminovat,“ podotkl Horváth.

Karabach je sice vzdálený, ale nikoli neznámý soupeř. V létě 2016 se oba kluby utkaly ve 3. předkole, po výsledcích doma 0:0 a 1:1 venku šla dál Plzeň. V závěru odvety rozhodl gól Krmenčíka po centru Kopice, který je pořád členem základní sestavy. V dalším dějství však Viktoria nestačila na Ludogorec Razgrad.

To Karabach si Ligy mistrů zahrál o rok později, v závěrečném předkole přemohl FC Kodaň.

Karabach je ázerbájdžánským hegemonem, z posledních devíti sezon má osm ligových titulů. Je pravidelným účastníkem základní fáze evropských pohárů, loni se dokonce probil do vyřazovací fáze Konferenční ligy, s Marseille však vypadl.

Od roku 2008 má pořád jednoho trenéra, padesátiletý Gurban Gurbanov je bývalým reprezentačním útočníkem.