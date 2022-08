ONLINE: Plzeň - Šeriff, v odvetě stačí remíza a sen o Lize mistrů dál bude žít

Před týdnem v úvodním utkání v Kišiněvě, kde Šeriff našel dočasný azyl, Plzeň prohrávala gólem z penalty. Do půle vyrovnal Chorý rovněž z pokutového kopu a po přestávce rozhodl hlavou Bucha.

V domácí odvetě českému týmu stačí k postupu i remíza.

„Měli jsme vedení udržet do poločasu, vyvíjelo by se to jinak. Obě branky jsme inkasovali po naivních a jednoduchých chybách, nedorozumění mezi obránci a brankářem a pak po autu, toho se musíme v Plzni vyvarovat,“ zdůraznil Stjepan Tomas, trenér Šeriffu.

Postup do play off Champions League s sebou nese hodně zajímavé finanční ohodnocení.

I v případě následného vyřazení v závěrečné fázi kvalifikace obdrží tým bolestné 125 milionů korun a zároveň má jistou účast v základní skupině Evropské ligy. To je dalších 90 milionů korun. K tomu slušné peníze za desetiletý koeficient mezi účastníky Evropské ligy. Sečteno: postup přes Šeriff přinese Plzni minimálně 300 milionů korun.

Vítěz souboje postoupí do play off Ligy mistrů, kde narazí na lepšího z dvojice Karabach - Ferencváros. Úvodní duel v Ázerbájdžánu skončil 1:1.

Poražený půjde do play off Evropské ligy, kde se střetne s neúspěšným z dvojice Pjunik Jerevan - Crvena zvezda Bělehrad, což bude pravděpodobně arménský klub, protože úvodní duel skončil výhrou Srbů 5:0.