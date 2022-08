Bílek před odvetou se Šeriffem: Nesmíme je nechat hrát, jen bránit nebudeme

Minulý týden si český mistr přivezl z Kišiněva povzbudivé vítězství 2:1, stejný výsledek uhrál i v prvním zápase v předešlém předkole proti Helsinkám. A následnou odvetu s finským sokem proměnil v demolici.

Že by tedy Plzeň zkusila stejný scénář i proti Šeriffu?

„Jenže tehdy jsme hráli proti jinému týmu, teď očekáváme těžší duel, který nebude mít tak jednoduchý průběh,“ varuje trenér Bílek.

Do odvety jdete s vedením 2:1. Budete čekat s čím přijde soupeř?

Takový výsledek je pro nás samozřejmě výhodou. Podařilo se nám vyhrát venku, což ale pořád nic neznamená. Pokud by se soupeři podařilo vstřelit branku, tak se opět začíná od nuly. Do zápasu vstoupíme, jako by to bylo 0:0. Rozhodně nebudeme jen bránit.

ONLINE Plzeň vs. Šeriff v úterý od 19:00

Jsou do odvety připraveni nastoupit všichni hráči?

Kromě Radima Řezníka jsou všichni zdravotně v pořádku.

Co se vám v prvním utkání se Šeriffem osvědčilo?

Rychlý přístup, nesmíme je nechat hrát. Musíme je držet dál od naší branky. Po zisku balonu chceme rychle přepnout a jít do protiútoku. To se nám dařilo zejména v prvním poločase a částečně i ve druhém. Odehráli jsme tam dobrý zápas. Pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek, musíme zopakovat výkon, který jsme předvedli.

Víte už, s jakou sestavou do utkání půjdete?

Mám ji v hlavě. Jsem rád, že jsme schopni hrát v rozestavení, které jsme využívali i v minulé sezoně. V posledních zápasech jsme si potvrdili, že dokážeme hrát i se dvěma útočníky. Sestavu vím, ale nejdřív se ji samozřejmě dozvědí hráči.

Každý týden hrajete dva zápasy, nechybí vám tréninková zátěž?

Jde to rychle za sebou, za což jsme ale rádi. Přáli jsme si hrát evropské poháry. Máme pozápasový trénink, potom hned zápasový. Myslím, že hráči stejně raději hrají zápasy, než trénují. Čeká nás důležitý duel. Věřím tomu, že uděláme další krok ke svému přání, Lize mistrů.

V utkáních se vám daří hrozit ze standardních situací, věnujete se jim i v trénincích?

Ano, standardní situace jsou naší zbraní. V zápasech je poměrně dobře zahráváme a prosazujeme se z nich. I tentokrát pro nás budou klíčové.

Myslíte si, že se tíha utkání může začít dostávat hráčům do hlav?

Vzhledem k tomu, že zápasy jdou rychle za sebou, tak nad tím kluci ani nemají moc času přemýšlet. V sobotu jsme odehráli ligové utkání, stihli jsme dva tréninky a máme další duel. Musíme se rychle přeorientovat. Čeká nás nesmírně důležité střetnutí. Chceme jít dál. Výsledek z prvního utkání nám dává dobrou šanci na postup, ale jsme v polovině práce a musíme ji dotáhnout.

V Plzni se zatím daří Janu Klimentovi, který dal ve čtyřech zápasech tři góly. Jak jste vy spokojen s jeho výkony?

Přicházel sem s tím, že bude dávat góly. Jsem rád, že se mu od začátku střelecky daří. Nutně to potřebujeme a pro samotného Klimenta je to dobře. Posiluje mu to to zdravé sebevědomí, které každý útočník musí mít. Každým zápasem se zlepšuje.

Jan Kliment z Plzně slaví branku proti Pardubicím.

Ve formě je i gólman Jindřich Staněk, což ostatně prokázal i v utkání s Pardubicemi.

Myslím, že všichni hráči drží svoji formu z předešlé sezony. Jindra je pro nás důležitý hráč, podrží nás v situacích, kdy to nejvíc potřebujeme. Spoléháme na to, že i tentokrát předvede skvělý výkon.

Vaši pomocníci Pavel Horváth i Marek Bakoš zažili předkola jako hráči. Těžíte i z jejich zkušeností?

S asistenty neustále řešíme, co je pro daný zápas lepší. Nedíváme se do minulosti, řešíme současnost a protivníka. V prvním utkání byly momenty, kdy byl soupeř opravdu nepříjemný.