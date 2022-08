Karabach? Přál jsem si Ferencváros. Liga mistrů je jasným cílem, říká Bílek

Při zápase dává emoce najevo, ale mimo něj bývá spíš zachmuřený. Jako by hřiště a zbytek světa striktně odděloval. Větší juchání byste od něj čekali marně.

„Vnitřně mám ohromnou radost, ale abych tu dělal nějaké divadlo, to ne,“ vysvětloval Bílek po jednom z největších úspěchů své trenérské kariéry.

Podceňovaná Plzeň je dva kroky od Ligy mistrů.

Vyhráli jsme ligu, ale naše hra byla zpochybňovaná s tím, že na Evropu stačit nebude. Neříkám, že podáváme nějaké super výkony, ale jdeme tvrdě za vítězstvím. A já? I když jsme hráli s Hradcem (při zisku titulu), vystupoval jsem jako teď. Opravdu mě to hodně těší.

O postup do skupiny si to rozdáte s Karabachem. Tušíte, co od něj čekat?

Spíš jsem si přál dostat Ferencváros. O Karabachu toho moc nevím, uhrál v Maďarsku super výsledek (3:1), což svědčí o jeho obrovské kvalitě. Nečeká nás nic jednoduchého, pravděpodobně tam navíc velké teplo. Jsme dva zápasy od obrovského úspěchu, bojujeme. Dostat se do Ligy mistrů je naším jednoznačným cílem.

Budete shánět informace třeba přes Jana Sýkoru a jeho bývalý klub? Poznaň vypadla právě s Karabachem v prvním předkole...

Informací budeme mít i tak hodně, už jsme rozhodili nějaká lasa. Na zápase v Budapešti jsme ale nikoho neměli.

Plně jste se soustředili na Tiraspol...

...a Jindra Staněk nás zase podržel. Je bezvadné, když máte gólmana, který chytí šanci, když potřebujete. Střídáním jsme pak zahustili střed pole. Důležitá byla druhá branka, protivník dostal ránu. Pak už jsme měli k postupu blízko.

Řadíte postup s Plzní do play off mezi své největší trenérské úspěchy?

Nerad bych to nějak porovnával, ale jedním z nich je. Jsme už daleko, čekají nás ještě dva zápasy, bojujeme o Ligu mistrů. Vůbec to ale nebylo jednoduché, soupeř potvrdil kvalitu, technicky i rychlostně byl dobře vybavený.

Kdy vám bylo v odvetě nejhůř?

Celých devadesát minut! Už v úvodu soupeř dobře kombinoval, přestože jsme ho nepustili do výraznější šance. Penalta ale byla smolná, navíc přišla hodně brzy po pauze. Tyhle chvíle zřejmě byly nejhorší.

A kdy jste uvěřil, že máte vyhráno?

Po jejich vyloučení. Bylo vidět, že už nemají sílu, aby ještě něco zkusili. Ale opakuji, tým to je velmi kvalitní.

Díky postupu se Viktorii finačně výrazně uleví, že?

Jednoznačně. Víme, že situace není úplně jednoduchá, nutně jsme postup potřebovali. Jsem samozřejmě rád za kluky i klub.

Je pro vás dosavadní jízda předkoly jistým zadostiučiněním?

Když jsem přišel, výsledky jsme neměli. Prohráli jsme na Spartě, v Ďolíčku jsme dostali tři góly od Pardubic. Pak jsme ale měli čas pracovat a řekli jsme si, jak budeme pokračovat. A přineslo nám to ovoce: získali jsme titul. Chceme jít dál na stejné vlně.

Chystáte se ještě posilovat?

Uvidíme, budeme mluvit se šéfem a situaci vyhodnotíme. Nevylučuji to.

Těšit vás může povedený příchod Jana Klimenta, kterému to zatím pálí.

Chtěli jsme ho využít, střelecky se mu daří, což potvrdil. Dostává se do formy, brankou nám hodně pomohl. Navíc jejich spolupráce s Chorým fungovala už v minulých utkáních.