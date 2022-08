Semkneme se a společně to zvládneme, ujišťuje plzeňský Hejda

Ten si o víkendu odpočinul, neboť v prvním kole Fortuna ligy na hřišti Teplic dostal červenou kartu. Sobotní duel Plzně proti Pardubicím se ho tedy netýkal. „Malinko mi to pomohlo. Raději hraji, než jen trénuji. Mrzí mě, že jsem nemohl v sobotu nastoupit. Přiznávám ale, že jsem si odpočinul,“ podotkl Hejda.

Odpočinek se mu dozajista hodí. V prvním vzájemné zápase Tiraspol ukázal, že jeho útočící hráči mají velkou kvalitu. „Tiraspol je velice nepříjemný tým. Zkoušeli střílet ze všech pozic. V situacích jeden na jednoho jsou vynikající. Tam musí být člověk pořád připravený na špičkách rychle reagovat. V ofenzivě jsou hodně šikovní. Nakonec se nám podařilo to utkání zvládnout. Dali jsme dvě branky a přivezli si náskok 2:1,“ vzpomíná na první zápas kapitán Plzně.

„Důležité bylo, že se nám podařilo rychle vyrovnat. Prohrávali jsme, ale týmový duchem se nám podařilo utkání otočit,“ dodal.

Plzeň vyhrála poslední tři utkání poměrem 2:1. Nejprve úvodní zápas proti Helsinkám, po remíze v Teplicích přišlo v předkole další vítězství 2:1 a i v sobotním zápase proti Pardubicím svítilo na ukazateli stejné skóre.

„Není to náhoda, že tolik zápasů dokážeme vyhrát 2:1. Když se nám podaří vstřelit druhá branka, tak to umíme ubránit. Semkneme se jako tým a udržíme to. Samozřejmě bychom chtěli vyhrávat větším rozdílem. Zápasy o gól jsou vždycky na nervy. Důležité jsou ale nakonec tři body,“ hodnotila vítězná utkání opora domácích.

Další věc, která může těšit plzeňské příznivce je produktivita Jana Klimenta. Ten ve čtyřech utkáních, ve kterých nastoupil, třikrát skóroval. Jeho koncovku si pochvaloval i Hejda. „Honza Kliment je zabiják i při tréninku. Má skvělé zakončení. Na hřišti nám hodně pomáhá. Má výbornou formu a doufám, že si ji přenese dál,“ konstatoval.

Formou oplývá i Jindřich Staněk a znovu to ukázal v zápase proti Pardubicím. Nebýt jeho několik výborných zákroků, tak by se v sobotu v Plzni nejásalo. „Vždycky když na něj něco projde, tak to chytí. Za nás jednom dobře. Jsme rádi za jeho formu a doufáme, že to vydrží co nejdéle,“ chválil svého kolegu Hejda.

I utkání třetího předkola Ligy mistrů v Doosan aréně bude vyprodané. „Na domácí půdě se nám hraje výborně a sázíme na to. V zádech budeme mít opět plný stadion, za což jsem velice rád. Rozhodně nebudeme hrát na 0:0. Chceme pro naše fanoušky vyhrát a postoupit,“ těšilo dvaatřicetiletého stopera.

K úspěchu by mohli pomoc Viktorce i její dva asistenti Pavel Horváth a Marek Bakoš. Oba dva mají vlastní hráčské zkušenosti s předkoly Ligy mistrů. V sezoně 2011/2012 to byl právě Marek Bakoš, kdo vystřílel Viktorii postup. „Oba se nám snaží radit. Jsme šťastní, že máme takové persony v týmu a necháváme si od nich poradit. Každý vnímáme, že tohle je velký zápas. Může nás to posun blíže Lize mistrů. Jde o hodně, toho jsme si všichni vědomi. Semkneme se a společně to zvládneme.“ složil poklonu Hejda.