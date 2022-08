ONLINE: Liga mistrů pozná všechny účastníky play off, kdo bude soupeřem Plzně?

V úterý je na programu všech deset odvet 3. předkola Ligy mistrů, aby ve středu žádné utkání nekolidovalo se soubojem o Superpohár.

V něm na Olympijském stadionu v Helsinkách nastoupí Real Madrid proti Eintrachtu Frankfurt, šampion Ligy mistrů proti vítězi Evropské ligy.

Z českého pohledu se nejzajímavější odveta 3. předkola hraje v Budapešti, Ferencváros hostí ázerbájdžánský Karabach. První duel skončil 1:1 a vítěz narazí na lepšího z dvojice Plzeň - Šeriff.

Poražený ze Štruncových sadů pak půjde do play of Evropské ligy proti méně úspěšnému z duelu Pjunik - Crvena zvezda, první duel vyhrál srbský tým 5:0.

Stejným rozdílem Bodö/Glimt smetlo před týdnem Žalgiris Vilnius, těžko s tím litevský tým něco udělá. Rozhodnuto zřejmě je i v kypersko-izraelském souboji, Maccabi Haifa zdolala Apollon Limassol 4:0.

V nemistrovské větvi kvalifikace je na pokraji vyřazení Midtjylland, který v Lisabonu prohrál s Benfikou 1:4, a musí tedy vyhrát o tři góly, aby se prodlužovalo. Navíc nemůže využít domácí stadion, kde se koná parkur, proto nastoupí v Randers.

V ostatních úvodních utkáních se zrodila těsná skóre, honičku budou mít Rangers proti belgickému šampionovi, St. Gilloise první duel v Bruselu vyhrál 2:0.

Do 4. předkola Ligy mistrů postoupí deset týmů, které na dvanáct doplní FC Kodaň a Trabzonspor, vítězové dánské a turecké ligy z minulé sezony jsou přímo v play off. Ze závěrečného předkola tak půjde do základní skupiny šest klubů, zbylých šestadvacet se tam dostalo přímo na základě umístění v elitních evropských soutěžích.

FC Pjunik : FK Crvena Zvezda Bělehrad 0:0 (-:-) Rozhodčí: William Collum SCO

Apollon Limassol FC : Maccabi Haifa FC 0:0 (-:-) Rozhodčí: Felix Zwayer – Stefan Lupp, Marco Achmüller

GNK Dinamo Záhřeb : PFC Ludogorec Razgrad PFC Ludogorec Razgrad 0:0 (-:-)

Rangers FC : Royale Union Saint-Gilloise 0:0 (-:-)

PSV Eindhoven : AS Monaco FC 0:0 (-:-)

Ferencvárosi TC : FK Karabach 0:0 (-:-)

SK Sturm Graz : FC Dynamo Kyjev 0:0 (-:-) Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

VMFD Žalgiris Vilnius : FK Bodo/Glimt 0:0 (-:-) Sestavy:

Gertmonas – Mikoliunas, Pavelic, Ljubisavljević, Mamić – Buff, Gorobsov (C), Milickovic, Ourega – Kyeremeh, Oliveira Sestavy:

Haikin – Sampsted, Amundsen, Hoibraaten, Tjaerandsen-Skau – Vetlesen, Hagen, Saltnes (C) – Mugisha, Salvesen, Pellegrino Náhradníci:

Duka – Bopesu, Jarusevicius, Kashken, Kazlauskas, Kazukolovas, Kuklys, Mikulenas, Oyewusi, Tadić, Tatomirović Náhradníci:

Faye Lund – Espejord, Konradsen, Koomson, Sjovold, Sorli, Vetti