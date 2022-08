POHLED: Plzeň nepranýřujte. Zápas si odložila podle pravidel

Na rozdíl třeba od Slavie, která na začátku sezony čelí stejné smršti soubojů.

Zaprvé nejde o žádnou levárnu, kterou by Plzeň narychlo upekla v zákulisí. Pravidlo, které umožňuje odložit zápas, už pár sezon existuje. Jen lidé, kteří v diskusních příspěvcích na úřadujícího mistra plivou, je nejspíš pořádně neznají. V Rozpisu soutěží se praví, že: mezi dvěma soutěžními zápasy musí být minimální prodleva tři dny.

Jasně, v Anglii by se s vámi nejspíš nikdo nepáral a prostě by se příští sobotu proti Zbrojovce Brno hrálo. Jenže nejsme v Anglii. Plzeň si jasně spočítala, že potřebných 72 hodin mezi zápasy nemá a mít ani nemůže.

Ve středu totiž rozehraje nesmírně důležitou bitvu v Baku s Karabachem, v níž půjde o Ligu mistrů. Sobotní liga s Brnem se nedá přeložit na neděli, neboť pohárová odveta už má pevný úterní termín.

Neztratili jste se ještě v kalendáři? Nebojte, je to jednoduché. I kdyby Plzeň nakrásně chtěla, prostě není prostor, aby se do „pravidla 72“ vešla. Viktoria si samozřejmě moc dobře uvědomuje, jaká námaha ji během prázdnin ještě čeká (včetně přeletu do dalekého Ázerbájdžánu), ale ke krátkému odpočinku využila legální možnost.

Netřeba ji peskovat. Právě kvůli nekonečným návratům ze Zakavkazska či Kazachstánu pravidlo v řádech je. Ne kvůli cestám od sousedů.

Mimochodem, loni byla v podobné situaci Slavia. Nejprve dostala v Budapešti facku 0:2 od Ferencvárose, pak se jí před návratem porouchalo letadlo, tak před odvetou požádala o odklad.

„A nedopadlo to dobře,“ vzpomněl si trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisty, kteří se vraceli z horkých Atén s vydřeným postupem do závěrečného předkola Konferenční ligy, vůbec nenapadlo, že by chtěli nedělní ligu v Jablonci odsunout na jindy, ačkoli do „pravidla 72“ rovněž spadají. Zaprvé z pověrčivosti, zadruhé kvůli tomu, aby nevyšli z rytmu: „Máme široký kádr právě kvůli tomu, abychom zvládali dvě soutěže.“

I Plzeň má soupisku naplněnou velmi slušně, jen ne tak výkonnostně vyrovnaně. Prostě nesloží dvě stejně silné jedenáctky. A taky soutěž, o kterou bojuje, má úplně jiné grády.

Z Ligy mistrů může kápnout půlmiliardový kapitál, což by pozitivně ovlivnilo celý český fotbal. Nemluvě o zážitcích a reputaci, kterou načančaná Champions League přináší.

Kvůli evropským předkolům si v létě odkládaly ligové zápasy třeba Crvena zvezda Bělehrad, Ludogorec Razgrad nebo Ferencváros. Slovan Bratislava zase vymyslel kulišárnu ve změně pořadatelství. Aby nemusel cestovat za ligou do Michalovců, pozval soupeře k sobě na Tehelné pole. To vše „pre dobro slovenského klubového futbalu aj v rámci účinkovania v pohárovej Európe“.

Resumé: Viktoria nevyužila žádného zvláštního privilegia ani zákulisního vlivu, ale pokud si to přece jen stále myslíte, tak buďte přející. Třeba se šikne jeden odložený zápas, aby se do Česka vrátila Liga mistrů.