Liga mistrů je blízko, přitom hodně daleko, říká plzeňský Kliment

Byl to váš nejdůležitější gól dosavadní kariéry?

Přiznám se, že nevím, jestli úplně nejdůležitější. Mám v hlavě i jiné góly. Pro mě je to důležitá branka, kterou jsem vstřelil za Viktorku. Jsem rád, že jsem pomohl mužstvu.

Stihl jste si zakřičet na Tomáše Chorého, aby vám míč přenechal?

Nestihl. Sledoval jsem tu situaci a čekal, jak to dopadne. Nevěděl jsem, jestli má v planu mi to sklepnout nebo nechá balon pod sebou. Poté jsem viděl, jak couvá a drží obránce na zádech. Rozhodl jsem se tedy jít pro střelu a padlo to tam. Ani nevím, že se mi podařilo dát branku hned z prvního kontaktu s balonem. Důležité bylo, že nám to hodně pomohlo. Dál to bylo hektické, ale trošku nás to uklidnilo.

Jak vám osobně vyhovuje rozestavení 4-4-2, kdy hrajete na hrotu právě s Tomášem Chorým?

Vyhovuje nám to víc. Nejspíš i Tomášovi. Můžeme se o sebe vzájemně opřít. Každý z nás má jiné kvality. Tomáš Chorý je hráč více do soubojů. To já úplně nejsem, já spíš situace rozbíhám. Myslím, že naše spolupráce zatím funguje, a to mě těší.

Když jsme mluvili o rozestavení. Vyhovuje vám i styl, kterým se Viktorie v dosavadní sezoně prezentuje?

Hodně se probíralo, že styl Viktorie pasuje pro vysoké útočníky, kteří umí podržet balon. Tomáš Chorý se postará o souboje s velkými hráči, ve kterých jsem slabší. Doplňujeme se navzájem a zatím to vychází. Musím říci, že mi to vyhovuje.

Čtyři branky v úvodních pěti duelech. Mohli jste si přát lepší start do nového angažmá?

Určitě jsem nečekal takový začátek. Spíš jsem počítal s tím, že se do toho budu pomalu dostávat. Dá se říct, že jsem do toho naskočil hned z kraje. Zatím to vychází a jsem za to nesmírně rád. Když jsem sem přišel, tak mi kluci hodně pomohli.

Máte teď jistotu základní skupiny Evropské ligy a budete bojovat o Ligu mistrů. Jaké jsou vaše pocity?

Je to super. Fanoušci si zaslouží obrovský dík. Hnali nás po celý zápas. I po obdržené brance na 1:1. V tu chvíli to pro nás bylo těžké. Fanoušci nás v tom nenechali. Slyšel jsem je a hodně nám to pomohlo. Euforie? Je to skvělé, ale není na ní čas. Čeká nás další zápas. Musíme se připravit na ligu proti Hradci a na Karabach v Lize mistrů.

Začátek druhého poločasu vám nevyšel. Co se stalo?

Začátek druhé poločasu byl nepříjemný. Musíme si na to dát pozor. Po příchodu z kabiny jsme se dostali pod tlak. Byli jsme nepřipravení. Já jsem prohrál souboj, ze kterého byl brejk soupeře. Nevím, co k tomu říct. Naštěstí jsme celé utkání zvládli, a to je nejdůležitější. Jindra Staněk nás opět podržel, ostatně jako každý zápas.

Mezi vámi a Ligou mistrů už stojí jen ázerbájdžánský Karabach. Bude to pro vás nepříjemný soupeř?

V evropských předkolech jsou všechna utkání nesmírně těžká. Je jedno, jestli se jedná o Karabach nebo kohokoliv jiného. My se budeme jako vždy snažit podat stoprocentní výkon. Uvidíme, kam až nás to dostane.

Postup přes Šeriff přinese do klubové kasy slušný finanční obnos. Už teď je to přibližně 300 milionů korun. Vnímají i to hráči?

Pro hráče, pro vedení je to příjemné. Jedná se o další finanční polštář, o který se může klub opřít. Jsem nesmírně šťastný, i všichni kluci, že jsme to klubu mohli dopřát.

Tomáš Chorý poprvé neproměnil penaltu. Potvrdila se stará pravda, že faulovaný nemá být exekutorem pokutového kopu?

Nemám moc rád pověry, že faulovaný hráč by neměl jít kopat. V kariéře už se mi to také stalo během působení ve Slovácku. To jsem byl naštvaný. Tomáš byl dodneška bezchybný. Kdyby si nevěřil nebo mi něco řekl, tak bych to vzal na sebe. Nebyl důvod. To, že se to nepovedlo je věc druhá. Stát se to může každému. Nemám rád ty řeči. Teorie. Kdyby nechtěl, tak bych to asi vzal.

Váš sen je na dosah. Jak to vnímáte?

Blízko, přitom strašně daleko. Dvojzápas s Karabachem bude to nejdůležitější dvojzápas tohoto roku. Všichni toužíme po Lize mistrů a přejeme si, aby se to stalo.