O dobrý nápad jsem dlouho zakopávala a neviděla ho, říká podnikatelka

Lásku k textilnímu oboru nejspíš zdědila. Její babička měla za první republiky obchod s látkami, maminka šila oblečení pro celou rodinu. Lucie se naučila šít ještě na základní škole na starém šlapacím stroji. Volba střední školy tedy byla jasná, vystudovala návrhářství.

„Textil mě vždycky bavil, líbí se mi, jak moc je důležitý, jak moc o nás vypráví to, co máme na sobě. Baví mě vzít jednoduchou látku a dodat ji něco navíc, ať už se jedná o tisk na látku nebo hotový výrobek,“ líčí.

Dnes vyrábí oděvy pod svou značkou Black mountain a dokonce vyrábí i vlastní látky. Jak sama říká, chce myšlenku textilních materiálů pozvednout na něco víc. Na webu má slogan „Jsme stvoření k tvoření“.

„Slogan není jen o nás jako o tvůrcích látek, my se vnímáme jako kreativní prostředníci mezi talentovanými grafiky, skvělými tiskárnami a lidmi, kteří dají našim látkám výslednou podobu – našimi zákaznicemi,“ říká podnikatelka Lucie Erin Laštůvková.

Jak vás vůbec napadlo vyrábět vlastní designové látky? Není na trhu dostatečný výběr?

Jak se říká, že člověk někdy o dobrý nápad zakopne, no tak já o něj zakopávala dlouho a neviděla to (smích). Mám značku originálních dámských oděvů Black Mountain, která už nějaký pátek běží. Hodně let jsem řešila, že nemůžu sehnat hezké látky, a když už se mi nějaká líbí, tak ji mají všichni. Ani nevíte, jak moc chybí v nabídkách látek originalita. Když chcete něco jiného, ale hezkého, stylového, něco, co bude zajímavé, ale nebude to všude, je skoro nemožné to najít. Takže mi nezbylo než začít látky vyrábět.

Kde látky vyrábíte?

Většinu látek necháváme tisknout v Čechách a jsme za to moc rádi. Myšlenka regionální nebo české produkce je mi velmi blízká a dává mi smysl v mnoha ohledech. Bohužel ale ne vše lze v Čechách realizovat a tak se s některými zakázkami obracíme do zahraničí. V rámci EU máme vyzkoušené dobré tiskárny, které dokážou i nemožné. Samotný tisk je občas hodně veselou záležitostí, protože třeba jen volba materiálu a tiskárny pro daný design udělá strašně moc. Nově třeba tiskneme na kočárkoviny, softshell i jiné látky.

Jak dlouho to trvalo od nápadu k prodeji prvního metru látky?

První myšlenku tímto směrem si pamatuji přibližně dva roky nazpět. Ale od myšlenky k realizaci u nás byla dlouhá doba. S manželem jsme vedli dlouhé diskuze, rovnali si myšlenky a celou vizi a snažili se najít tu správnou cestu. Vloni na konci července jsme zakládali firmu, září byl takový náš startovací měsíc ostrých příprav. Začátky snadné nebyly z mnoha ohledů, hned s prvním zaměstnancem jsme si museli narazit nos, všechno trvalo déle, než jsme si vysnili a stálo to také více peněz. Několikrát jsme museli neplánovaně navyšovat rozpočet, ale naštěstí stále v mezích vlastních úspor, což pro nás bylo důležité.

Asi bych k tomu měla dodat, že v té době bylo našemu synovi Tomáškovi půl roku a většinu práce jsem musela stihnout v době, kdy spal a on spal málo. (smích) Ta doba byla krásná i hektická. Ale naučila jsem se mnohem lépe pracovat se svým časem, užívat si ten s Tomem a s manželem, i ten pracovní.

V únoru jste spustili e-shop. Nebáli jste se, že nebudete mít zákazníky? Je přece tak velká nabídka konfekce.

Báli jsme se co se stane, bude zájem? Ale po prvním týdnu jsme nestíhali balit zakázky. Naštěstí šicí stroje hlásí velký návrat. (smích) Dnes se nešije, protože by se šít muselo z nedostatku, ale pro radost, pro originalitu, pro tvorbu. Ono se řekne, je to jen oblečení, jsou to jen látky. Ale je to to, co na nás všichni uvidí, co ovlivní, jak nás budou vnímat a jaký uděláme dojem. Navíc oblečení ovlivní i nás, naše sebevědomí, náladu, to, jaký budeme mít den.

Dnes už vás toto podnikání uživí?

Zatím uživí naše dva zaměstnance. Firma prodeje generuje, ale je v rozvoji, jen nakoupit počáteční materiály a každý další tisk stojí nemálo peněz a tak jde veškerý výdělek rovnou do nákladů.

Vyhráli jste Rozjezdy Libereckého kraje. Co pro vás úspěch v soutěži znamená?

Úspěch v soutěži pro nás byl zlomový. I když myšlence firmy věříme, bylo úžasné zjistit, že jí věří i odborníci, ze kterých se porota skládala. Byla to velká podpora v okamžik, kdy jsme ji moc potřebovali.

Čím jste zaujali zákazníky?

Zákaznice, doufám, zaujala možnost nových, krásných a neokoukaných vzorů. Ale hlavně doufám, že cítí a vnímají naše nadšení pro věc, to, že se snažíme zlepšovat a reagovat na jejich podněty.

Například když jsme začínali, zvažovali jsme, jak látky balit, nakonec vyhrálo balení sice hezké, ale jeho součástí bylo nemálo igelitu. Záhy nám došlo a zákaznice si o to řekly, že nechceme produkovat tolik odpadu, že chceme nějaké lepší a ekologičtější řešení a nově balíme pouze s papírovými etiketami, které po sundání z látky můžete využít jako metr. Jsou to drobnosti, ale věřím, že tvoří celek.

Je vaší ambicí prodávat i do světa?

Dostat se do světa by bylo skvělé. Zatím ale stojíme nohama pevně na zemi a snažíme si najít své místo tady v České republice. Určitě se chceme ukázat i za hranicemi, jen počkáme na správný čas. (smích)