Tančili v Národním divadle, teď pečou dorty. A je opravdu na co koukat

Jak se stane, že se z úspěšného manželského páru špičkových profesionálních tanečníků stanou podnikatelé, kteří pečou dorty?

Celkem jednoduše, stanou se rodiči a začnou péct svým dětem narozeninové dorty.

To ale zase není až tak ojedinělé. Mnoho rodičů peče dětem dorty a cukráři se z nich nestanou.

U nás to bylo tak, že jsme dorty začali vyrábět i pro širší rodinu, později si je objednávali i známí a najednou jsme měli první poptávku na placený dort. A protože jsme oba věděli, že tančit do důchodu nelze, napadlo nás, že bychom změnili zaměstnání a začali péct dorty.

Kdy jste tedy upekli svůj první dort, který to všechno odstartoval?

Když našemu synovi byly tři roky. Chtěli jsme mu dát pořádný dort na téma Bleska McQueena. Byl to náš první potahovaný dort a dlouho jsme se na něj připravovali.

Lucie Holánková (40) Vystudovala Taneční konzervatoř Brno, poté Akademii múzických umění v Praze.

Na Hudební a taneční fakultě absolvovala magisterské studium v oboru choreografie. V letech 1997 až 1999 byla členkou baletu Národní divadlo Praha.

V letech 1999 až 2006 byla sólistkou Pražského komorního baletu a baletu Státní opery Praha.

2007 až 2011 pracovala jako umělecká vedoucí a choreografka Pražského komorního baletu Pavla Šmoka.

Stále se věnuje pedagogické činnosti a choreografii.

Je vdaná, má dva syny, Matěje (7 let) a Annu (4 roky).

S manželem vyhrála 1. místo v soutěži Rozjezdy T-Mobile ve Středočeském kraji a Cenu veřejnosti v celostátním finále této soutěže.

S manželem založila značku www.delucake.cz.

Jakým způsobem?

Jako samouci jsme několik dnů koukali na různá videa a návody, jak takový dort udělat. Sledovali jsme, jak se dělají rovné stěny dortu nebo jaký fígl vymyslet, aby potahovací hmota na dortu držela. Vzhledem k tomu, že jsme do té doby ještě nic nevymodelovali, na dort jsme jako ozdobu postavili kovové autíčko – opravdovou hračku, která byla zároveň dárkem.

Pečení dortů a cukrovinek je tedy docela alchymie...

Ano, souhlasím, cukrařina je alchymie, vše musí být navážené na gramy, a přesto se to někdy nepovede. Ze začátku se nám to stávalo často, spousta pokusů letěla do koše. Je pravda, že já jsem vždy docela ráda pekla. Určitě raději než vařila, a tak jsem na oslavy nosila bábovky. Dokonce jsem udělala choreografii na hudbu Bohuslava Martinů Kuchyňská revue, kde mé tanečnice na jevišti pekly bábovku.

Musím ale dodat, že už jako malá jsem dostávala k narozeninám dorty. Pokaždé jsme je slavily s kamarádkou Klárkou, která je jen o den mladší. Asi i to mi nějak zůstalo v povědomí.

Chcete profesi tanečníků pověsit na hřebík úplně, anebo si necháváte jakási zadní vrátka.

Já už profesi tanečnice na hřebík pověsila a ani to nebylo tak těžké, šlo to také ruku v ruce s těhotenstvím.

A co manžel?

Manžel stále ještě tančí v opeře Národního divadla, ale ambice zůstávat tam příliš dlouho nemá.

Michal Holánek (38) Vystudoval Taneční konzervatoř Brno.

Je členem baletu Národního divadla Praha, předtím byl také členem baletu divadla J. K.Tyla v Plzni a Pražského komorního baletu a baletu Státní opery Praha.

V letech 2010 až 2013 pracoval pro dvě banky.

Od roku 2014 se vrátil k opernímu baletu Národního divadla Praha.

A jak jste ho vůbec přesvědčila, aby se do cukraření pustil s vámi? Chlapům je tato profese podle mě hodně vzdálená.

Michal se přidal nejdříve jako hlavní ochutnávač, krátce nato se ale sám do výroby zapojil. Byla jsem ráda a tak, jak nám to šlo na jevišti v zamilovaných rolích, tak nám to jde i v kuchyni.

Zní to jako idyla. Má manžel v celém procesu nějakou specifickou roli?

Jestli je to idyla, to nevím, občas mám nervy na pochodu. Pokud jde o manžela, už umí udělat dort od počátku až po modelaci nějaké ozdoby. Je specialista na auta a takové ty techničtější věci. Skvěle mu jdou i postavičky jako ET nebo Star Wars.

Máte dvě malé děti, jak to všechno zvládáte?

Ano, máme dvě skvělé děti, jsou jim čtyři a sedm let. Protože umělecký život nemá pravidelný rytmus, skloubit všechno dohromady je hodně náročné, ale nějak to vždycky jde. V podstatě pro nás neexistují víkendy, Michal často ani neví, jak bude další týden v divadle zkoušet, takže musíme pracovat operativně. Výrobě dortů se věnujeme hlavně ve volných chvílích, a protože děti už chodí do školky a do školy, zvládáme to celkem bez problémů. Dokonce bych řekla, že se to začíná stabilizovat.

Kolik jste museli investovat do nezbytného vybavení?

Na počátku jsme do svého nového koníčku hodně investovali. Nezdá se to, ale je potřeba spousta pomůcek, vykrajovátek a silikonových formiček, které trochu usnadní práci. Také jsme pořídili profesionální pečicí formy. No a celkově neustále nakupujeme suroviny, objednáváme cukrářské potřeby a také už jsme investovali do několika profesionálních kurzů, kde jsme se například učili, jak vymodelovat jedlé květiny, lidské postavičky nebo jak pracovat s čokoládou.

Rozjezd podnikání se vydařil, jaké máte další plány?

Teď jsme ve fázi hledání nové provozovny. Obešli jsme už hodně míst, ale žádné neodpovídalo našim představám, finančním možnostem, ani hygienickým požadavkům. Až ho najdeme, jsme si dobře vědomi toho, že ho bude potřeba zrekonstruovat, vybavit profi spotřebiči a zkolaudovat. A to bude stát spoustu peněz. Počítáme s částkou okolo čtyř set tisíc, ale může to být i víc. Záležet bude na velikosti a stavu daného prostoru.

Potřebujeme také reprezentativní místnost, kde by se daly pořádat kurzy, ochutnávky našich výrobků a Svatební nedělení.

Svatební nedělení?

Svatební nedělení je informační servis pro snoubence, kde se dozví vše, co ke svatbě potřebují, ale i nepotřebují. Ušetříme jim tím spoustu času a asi i peněz. Za jedno odpoledne si mohou udělat jasnou představu o všem, co budou přípravy jejich velkého dne obnášet. Zjistí, jak si rozvrhnout síly a udělat časový plán. Nestráví tak hledáním a orientováním se ve svatebním trhu zbytečné hodiny, naservírujeme jim veškeré informace v příjemném prostředí se sklenkou něčeho dobrého.

Takže taková přidaná hodnota k tomu všemu?

Ano. Je to vlastně protipól velkých svatebních veletrhů, kde se jen strkáte v davu a dostáváte letáky. Naše snoubence chceme inspirovat a navést je na to, jaká svatba by se k nim hodila.

Jak to chcete udělat?

Dostanou od nás mnoho kontaktů na kvalitní, spolehlivé dodavatele a nejen to. Součástí Svatebního nedělení bude kompletní ochutnávka našich dortů a sladkostí ve sweet baru. Myslím si, že budoucí novomanželé mohou strávit poučné a zároveň krásné nedělní odpoledne.

Nebojíte se konkurence, která je zvláště v Praze asi hodně velká?

Zatím si na zájem nemůžeme stěžovat, ale naše kapacity jsou omezené, a proto zatím nemůžeme vyhovět všem. Konkurence samozřejmě je jako v každé profesi, ale bát by se člověk neměl. Pro nás je nejlepší reklamou doporučení. Máme i stránku na Facebooku a Instagramu a skoro hotové jsou také naše webové stránky, které bychom chtěli spustit s novou provozovnou.

VIDEO: Baletní piškoty pověsili na hřebík a rozjeli byznys. Nápady jen srší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolik druhů dortů dnes pečete?

Dortových příchutí máme devět, ale stále mám nějaké nové nápady a kombinace a tak postupně některé obměňujeme. Také máme různé sladkosti jako doplněk do sweet baru, například cupcakes, cakepops (dortová lízátka), nově také ve tvaru dortových nanuků, mini Pavlova a podobně. Hned na začátku jsme si s manželem řekli, že budeme sázet především na chuť. Dort je zákusek a my chceme, aby z něj měli naši zákazníci především chuťový požitek. Tedy až poté, co se nabaží jejich oko.

A cena vašich dortů?

Dobrý a krásný dort nemůže být levný. To je prostě fakt a neplatí ani úměra, že malý dort bude levný. Na mini dortu je stejně práce jako na tom velkém. Vždy se musí nakoupit a připravit kvalitní suroviny, ne nějaké směsi či polotovary, umíchat těsto, upéct, promazat, obmazat, případně potáhnout hmotou a hlavně vyrobit ozdoby. Vymodelovat jedlou květinu nebo figurku je velmi pracné a časově náročné. K tomu všemu musíte připočítat energie s tím spojené, výdaje na nájem a další poplatky. Nákup dortových pomůcek, forem a všeho dalšího náčiní je také velká investice. Cenotvorba je docela velké téma mezi dortařkami a zákazníky. Někteří totiž mají velmi zkreslenou představu o tom, co vytvoření dortu obnáší.

Tanec, choreografie a cukrařina, jak to jde dohromady?

Myslím, že to má překvapivě hodně společného. Obojí je o tvorbě, o estetice, o vkusu. Musíte dát dohromady ty správné ingredience a vytvořit z nich jeden komplexní celek. Je zapotřebí hodně píle, vytrvalosti, určitého talentu a nadání. Stále zkoušíte a učíte se nové věci. Stejně jako tanec a choreografie je i vrcholná cukrařina právem nazývána uměním.

Nelitujete, že jste původní profesi opustila?

Poštěstilo se mi tančit v několika nejlepších souborech, a to na sólové pozici. Jsem za to vděčná, dostala jsem tolik krásných rolí a měla štěstí, že jsem mohla spolupracovat s úžasnými choreografy. Moje profese mě bavila, i když obnášela dřinu. Pak jsem přesedlala i na choreografii a pedagogiku, kterým se stále ještě věnuji.