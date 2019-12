Na Vánoce je dobré začít myslet na konci prázdnin, říká večírková manažerka

Její eventová agentura Spadea působí od Aše až po Jablunkov. A i když se jí v jeden den nahromadí více akcí, zvládnou je ve čtyřech lidech. Každý z pracovníků je na jednom večírku. „Když je potřeba, máme i externí kolegy, se kterými už několik let spolupracujeme a u kterých víme, že umí nemožné na počkání a zázraky do dvou dnů, a ty si hýčkáme,“ říká „večírková manažerka“ Eva Beránková.

Jaký speciální vánoční program jste letos vymysleli?

Baví nás, když můžeme večírek koncipovat tematicky, což se většinou hodí právě pro firemní akce. Minulý rok byla velmi zajímavá Future party. Světelné efekty, projekce do mlhy, fotokoutek na trampolínách imitující ve výsledku fotografii z vesmíru – stavu beztíže. A stejně tak laděný catering, kde nechyběla molekulární gastronomie plná kouře, želatinových nápojů a netradičních forem jídla.

Letos jsme hrdí na téma Orient express. Velké dekorace v exteriéru před místem konání akce, kde byla část nástupiště, koleje i návěstí. Interiér působil jako vlak s kupé a dobovým zařízením. Projekce pak prováděla hosty jednotlivými zeměmi, kterými vlak projížděl. Stejně tak doprovodný program byl z jednotlivých zemí.

Kolik vánočních večírků stihnete uspořádat?

Prosinec má pouze omezený počet čtvrtků a pátků, kdy je o akce největší zájem. A tak vítáme, pokud se rozhodne firma uspořádat místo vánočního večírku novoroční. Už jsme i zaregistrovali, že se k této změně odhodlává stále více klientů.

Eva Beránková (42 let) Eva Beránková Před dvaceti lety založila agenturu Spadea, se kterou pořádá firemní akce po celé České republice – od konferencí přes teambuildingy a family days až po vánoční večírky a plesy. „Prioritou je individuální přístup ke každému eventu a profesionalita,“ zdůrazňuje manažerka, která léta spolupracuje s firmami jako ALD Automotive, Europ assistance, Allianz, Arval, Komerční pojišťovna, Konsit nebo Medtronic. Šéfka agentury už nyní plánuje eventy na jaro: „V naší práci jsme v přípravách vždy o několik měsíců napřed,“ říká.

Má to nějakou výhodu?

Máme tak pro klienta větší výběr lokalit, umělců a termínů. Je také většinou nižší cena za pronájem prostor, případně povinnou konzumaci. A uvítají to i hosté, kteří již mají vánoční shon za sebou a na akci si najdou rádi čas.

Kdy máte největší shon vy?

Nejvíce exponovaným obdobím jsou právě Vánoce. V tomto čase vám volné termíny vhodných míst doslova mizí pod rukama.

Kdy je potřeba si u vás zarezervovat Vánoce?

Na Vánoce je dobré začít myslet na konci prázdnin. Ve velkých firmách prochází schvalovací proces několika úrovněmi a ze zkušenosti víme, že trvá i měsíc. Aktuálně marketingoví pracovníci a HR manageři již aktivně začínají přemýšlet nad zadáním jarního teambuildingu či konference. Stejně tak prostor na větší i několikadenní konferenci je třeba řešit s dostatečným předstihem.

Jaký největší večírek jste kdy pořádala?

Jedna z větších akcí pro nás byl event pro 1 500 lidí. Jednalo se o lesnický ples, který jsme produkovali několik let po sobě. Na pódiu jsme vystavěli les. Nechyběl krmelec nebo pořezané klády a lesní školka. Prostě jsme část lesa přesunuli do sálu. A vše jsme následně zasněžili. Stejně tak i v ostatních sálech byla podobná dekorace v menším měřítku. Každý sál měl i svůj doprovodný program v podobě předtančení a hudební skupiny různých žánrů. Pro nás méně obvyklou součástí byla bohatá tombola od myslivců – několik prasat, srnek a bažantů.

Jsou firmy náročné?

Co se týká programu, tak někdy poptáme i deset a více kapel, než se trefíme klientovi do vkusu. Velkou výhodou je, pokud se k nám klient vrací. Přesně známe jeho představu, a často se trefíme už v úvodní nabídce. Dále rozpracujeme téma, navrhneme program, catering, dekorace, scénář. Ideální je, když měsíc před akcí je jasno ve všem. To se ale často nestává.

Ve kterých netradičních prostorách jste večírek pořádala?

Každý prostor má své kouzlo a každý klient by rád nabídl svým hostům něco nového, neokoukaného. Pro někoho je netradičním místem třeba Stará čistírna odpadních vod v Praze 6 a zde se dá udělat skvělá akce. Co si pamatuji, tak jsme zatím nikdy nevybrali prostor, kde by akce nedopadla dobře. Nedávno jsme měli vydařený program v prostorách nově rekonstruovaného klubu Duplex, který nabízí krásný výhled na Národní muzeum a Václavské náměstí. Jako agentura jsme rádi za každou novou lokaci.

Jaký vánoční program nejlépe funguje?

Na interní akci je sázkou na jistotu alkohol zdarma, to vždy potěší všechny zúčastněné. Všeobecně na vánočních večírcích nechybí fotokoutek s tematickými rekvizitami, zajímavý hudební podkres a doprovodný program, jako jsou například různé degustace a zábavné aktivity. Jistotou úspěchu je moment překvapení – tedy wow efekt, který zakomponujeme do programu. Klienti v poslední době kladou také velký důraz na kvalitní catering. Řízky a guláš už nezaujmou.

A co zaujme?

Při sestavování cateringu myslí klienti i na vegetariány a vegany. Snažíme se pohoštění navrhnout tak, aby hosté měli možnost ochutnat co nejvíce druhů jídel formou finger foods, více menších porcí různého složení. Žádaná je asijská kuchyně, ale i netradiční forma klasické svíčkové. Kvalitní suroviny jsou základ.

Jsou rozdíly mezi večírky společností se zahraničním vedením a ryze českými?

U zahraničních klientů jsme daleko více nuceni striktně dodržovat určitá korporátní pravidla. Musíme si dávat pozor na každý detail, především u dress codu a pohybu veškerého personálu, vystupujících až po nás samotné. Na akci zahraničních klientů musíte genderově a kulturně vyvažovat obsazení umělců a veškerého personálu. Také složení a servírování cateringu je náročnější. Ale není pro nás požadavek, kterému neumíme vyhovět.

Kdy jste se nejvíce zapotila?

Jednou se nám stala nepříjemná situace s autobusy. Akce pro čtyři sta lidí na Žofíně. Objednané a potvrzené autobusy několik měsíců předem na přesun hostů z kraje Prahy na Žofín. V den konání akce jsme se 10 minut před přistavením autobusů dozvěděli od dopravní společnosti, že nepřijede ani jeden autobus. Snažili jsme se urychleně sehnat náhradní dopravu, ale bylo to nemožné. Volných autobusů mnoho, ale řidiči žádní. Hosté nakonec museli přijet městskou hromadnou dopravou. Zvládli to. Přijeli včas a nakonec konference dopadla dobře. Někdy se dějí situace, které prostě neovlivníte, ale musíte najít řešení.

Inspirujete se při přípravě v zahraničí?

Ano, sledujeme eventové dění na zahraničním trhu pomocí sociálních sítí. Na některé významné veřejné akce v zahraničí osobně i zavítáme. Velmi nás zaujali zahraniční umělci na doprovodný program, bohužel u nás zatím tato nabídka není. Pak je otázkou rozpočtu klienta, jestli jsou schopni pokrýt náklady umělců ze zahraničí. Stejně tak jako nákladné projekce, videomapping. Skvělá podívaná, ale leckdy nad rámec klientova rozpočtu.

Kolik dnes utratí za večírek firma do 50 zaměstnanců a jaký účet zaplatí s tisícovkou zaměstnanců?

Čím větší počet hostů, tím menší je sazba na osobu, a to z prostého důvodu. Klient musí platit fixně nájem lokace, technické zajištění, potřebné vybavení, mobiliáře a catering. Tyto částky se pak rozpočítají na osobu. Ceny večírků se odvíjejí od požadavků klienta a cena se nedá obecně přesně stanovit. S jistotou však mohu říci, že rozpočet za večírek pro tisíc osob se přehoupne hodně přes milion korun, pokud si ho hosté mají užít.

Jaká je konkurence mezi pořadateli eventů?

Je veliká. I když velké množství menších agentur průběžně vzniká a po krátké době zaniká, je nás stále na trhu dost. Věřím, že je tak pro klienty vodítkem ve výběru agentury jejich léty ověřená zkušenost, kreativita a osobní přístup.

Účastníte se vždy „svých“ večírků, nebo necháváte dohled i na spolupracovnících?

Každé akce se osobně účastním, pokud nepořádáme více akcí současně. Svým kolegům plně důvěřuji, přesto si ráda vše pohlídám na místě.

Jak by měl vypadat vánoční večírek, který by pobavil vás?

Upřímně bych si jen ráda sedla se sklenkou prosecca, užívala si příjemnou společnost a dobré jídlo. Po tolika letech produkce velkého množství akcí ocením, když se někdo stará o mě.