Sezona letních brigád se blíží. Kde a kolik si lze přivydělat?

Stávající ekonomická situace je poměrně napjatá. Na pracovním trhu to zatím ale nijak zásadně znát není. A to ani co se týče počtu nabídek letních brigád a jejich rozmanitosti. „Zatím nepozorujeme žádný výrazný výkyv,“ potvrzuje Jitka Součková, marketingová ředitelka Grafton Recruitment. Nabídka je tedy i letos na podobné úrovni jako jiné roky. Nejvíce nabídek se podle Součkové objeví na přelomu května a června.

Kdo se tedy po letním přivýdělku poohlíží, měl by začít nabídky intenzivněji sledovat. „Klíčovým faktorem je mimo jiné i rychlost, nejzajímavější nabídky mizí velmi rychle,“ upozorňuje Michal Harásek spoluzakladatel Tymbe, online platformy, která se soustředí právě na brigády.

Kde brigády hledat

Možností, kde nabídky hledat, je více. V prvé řadě se ptejte příbuzných a známých. Zvláště menší firmy totiž někdy brigádnická místa nikde neinzerují, ale „rozhodí sítě“ přes své kmenové zaměstnance a dají na jejich doporučení. Sledovat se vyplatí weby zaměstnavatelů a jejich sociální sítě, kde se nabídky rovněž objevují.

Dívejte se i na pracovní portály či platformy s brigádami, kde se můžete zaregistrovat a dát tam firmám vědět, že hledáte přivýdělek. Při vytipování toho správného portálu či platformy vám mohou pomoci recenze a reference jiných uživatelů.

Hodinové sazby rostou

Meziroční růst brigádnických odměn podle údajů online platformy Tymbe zrychlil z průměrných tří procent (leden až březen 2023 – průměrná odměna byla 149,38 Kč/h) na dubnových devět procent (158,37 Kč/h). „V létě očekáváme, že se průměrné sazby budou držet kolem 160 korun za hodinu,“ říká Harásek.

Upřesňuje, že odměny aktuálně rostou nejvíce v odvětvích, které vyžadují těžší manuální práci ve větším kolektivu. Čím komornější atmosféra a lehčí práce, tím méně se průměrná odměna zvyšuje. Aktuální nárůst ceny práce reaguje zejména na vysokou inflaci. „Konkrétní hodinová sazba se samozřejmě liší nejen podle oboru, ale i dané pozice. Rozdíly jsou také regionální,“ dodává Součková.

Oslovili jsme proto organizace a firmy z různých oborů a regionů, abychom nabídku zmapovali konkrétněji.

V zemědělství to bez brigádníků nejde

Tradičním odvětvím, kde každoročně hledají brigádníky, je zemědělství. A to hlavně v rostlinné výrobě. „Pro některé práce, jako je například první zavádění chmele, již sezona začala. Za nedlouho začne i sklizeň ovoce, která potrvá až do podzimu. Právě zde je potřeba nejvíce pomocné síly,“ popisuje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. Postupně se sklízí třeba rybíz, třešně, višně, jablka či hrušky. V červnu a červenci se okopává řepa, na přelomu srpna a září zase probíhá sběr chmele.

„Brigádníky, nejčastěji studenty, využívají podniky například také na vážení a evidenci sklizně nebo expedici objednávek z e-shopů,“ říká Pýcha. Doplňuje, že v živočišné výrobě se brigádníci, s výjimkou třídění vajíček, příliš nevyužívají, hlavně kvůli specifickému nastavení provozu.

Studenti, obvykle děti zaměstnanců nebo lidé z okolí provozu, kteří daný podnik znají, se většinou hlásí sami. Běžně ale i zemědělská družstva a firmy k inzerci brigád využívají sociální sítě a vlastní weby. Zemědělský svaz ČR pak připravuje speciální pracovní portál (www.pracevzemedelstvi.cz), který bude propojovat zaměstnavatele v zemědělství se zájemci včetně nabídky brigád a praxí. Spustí jej během května.

„Výdělky v zemědělství jsou v porovnání s jinými obory spíše nižší, práce je ovšem rozmanitá a zajímavá,“ konstatuje Pýcha. U sběru ovoce se hodinová sazba pohybuje kolem 110 korun, u sběru chmele okolo 135 korun, u okopávání řepy je placeno za hektar tzn. úkolově. V zemědělství je také běžnou praxí možnost ubytování pro sezonní pracovníky, ceny se pohybují již od 100 korun za noc.

Na brigádnících stojí také hotely...

Léto je také obdobím dovolených, což s sebou nese zvýšenou potřebu sezonních pracovníků v turistickém ruchu, tedy v hotelech, restauracích, na koupalištích a v rámci turistické infrastruktury obecně. „Využíváme poměrně velké množství brigádníků a jsou pro nás zásadní podporou a pomocí v průběhu sezony,“ potvrzuje Petra Slabá, HR ředitelka OREA Hotels & Resorts. „Jde prakticky o většinu našich provozních pozic na hotelích a jsou to číšníci a servírky, kuchaři, pokojské, ale i animátoři pro děti nebo maséři a pracovníci spa.“

Pro letošní letní sezonu hledají stejné množství brigádníků jako v jiných letech. Se zájmem o brigády jsou v OREA vcelku spokojeni. Mají ale velkou ‚spotřebu‘, takže jsou rádi za každé doporučení. „Máme i naše stálé brigádníky, kteří se rekrutují třeba z našich maminek na mateřské, které k nám rády zajdou na brigádu a zase si užijí aspoň pár dní či týdnů ve svém bývalém týmu nebo naši kolegové v důchodu, které práce bavila, rádi vypomohou. A třeba takoví kuchaři-důchodci s mnohaletou praxí jsou profíci k nezaplacení, kteří zvládnou práci i za dva,“ poukazuje Petra Slabá na fakt, že brigádníky nejsou zdaleka jen studenti. Pro zájemce ze vzdálenějších míst jsou schopni nabídnout ubytování. Výhodou je bezpochyby stravování zdarma.

… i lázně

Podobná situace je i v lázeňských domech a provozech. „Brigádníky využíváme jako výpomoc pro širokou škálu provozních pozic, jako jsou číšníci, servírky, pokojské, uklízečky či pomocníci v kuchyni na mytí nádobí,“ říká Michaela Kadlecová, personalistka společnosti Lázně Luhačovice. Hledají ale i brigádníky do zdravotnického provozu, zde už je ale samozřejmě vyžadováno potřebné vzdělání.

Sezonních pracovníků v Lázních Luhačovice hledají přibližně stejný počet jako loni. Přičemž nabídku zveřejňují na svých webových stránkách, na neplacených pracovních portálech a na sociálních sítích, kde využívají místní skupiny i homepage. Dávají také letáčky do škol, kde cílí především na kvalifikovanější brigádníky, jako jsou studenti zdravotnických či gastronomických oborů.

Druhou početnou skupinou jsou pak penzisté. „Celá řada brigádníků se k nám vrací opakovaně a jsme rádi, že se na ně můžeme spolehnout,“ uvedla Kadlecová. „Vzhledem k velké potřebě však máme i tak stále pro zájemce dostatek příležitostí, zejména v obsluze hostů nebo na místech pokojských.“

Minimální délka brigády je v této společnosti jeden měsíc, aby byl dostatečný prostor pro zaučení. Finanční ohodnocení brigádníků se odvíjí od pozice v rozmezí 130 až 200 korun za hodinu. „Každý rok pravidelně odměny navyšujeme, většinou procentuálně od pěti do deseti procent,“ říká Kadlecová. Kromě toho i brigádníkům nabízí obědy za zvýhodněnou cenu, kdy porce stojí jenom 35 korun. A pokud to kapacity dovolí, zajistí pracovníkům také ubytování.

Záskok v době dovolených

„Objemově budou dominovat tradiční brigádnické obory, tedy výroba, logistika a retail, kde je nutné nahradit velký počet pracovníků, kteří sami vyrazí na dovolenou,“ zdůrazňuje Michal Harásek. Zvláště v rámci logistiky a retailu se o brigádníky trh trochu přetahuje. „Dochází tak i k postupnému vyrovnání odměn mezi sklady a retaily. Velký rozvoj e-shopů a na ně navázaná logistika totiž poptává již tak vysoký počet pracovníků, že se cenově srovnává s jinak tradičně lépe ohodnocenými brigádami v retailových řetězcích,“ konstatuje Harásek.

V rámci výroby se pak jedná nejčastěji o manuální práce. Například v rodinné manufaktuře M&T využívají v létě brigádníky třeba na balení finálních produktů. „Letos to ale zatím vypadá, že budeme potřebovat doplnit výrobu sezonními zaměstnanci v menší počtu než loni,“ říká Ivo Ulich, majoritní akcionář M&T. Zájemců obvykle bývá více než volných míst. Nejčastěji chodí na týdenní brigádu, ale vždy na celou pracovní směnu. Aktuálně firma nabízí brigádníkům odměnu zhruba 120 korun na hodinu.

Ve výrobním družstvu OBZOR Zlín využívají letní brigádníky zejména na pozice lisař a dělník. „Situace je v současné době nestabilní, je pro nás tedy náročné konkrétně plánovat. Předpokládáme však, že letos v létě budeme potřebovat brigádníků méně,“ říká Martina Postavová, personalistka OBZOR Zlín. Zájem o práci ve firmě je vysoký, nebývá problém volné pozice naplnit. Délka brigády není stanovena striktně, bývá od jednoho týdne do dvou měsíců. Výdělky brigádníků se tu pohybují od 110 do 200 korun za hodinu, v závislosti na vykonávané práci. Kromě toho i sezonním zaměstnancům přispívají na obědy.

Převážně v letních měsících, ale i nárazově v průběhu roku, využívají brigádníky také ve firmě Zehnder. „Zejména nám pomáhají pokrýt aktivity, které jsou kapacitně nad rámec možností našich pracovních sil, a zároveň jde o činnosti, které je možné rozložit do delšího časového úseku,“ vysvětluje Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro ČR a SR. Letos jich shání stejně jako v předchozích letech. Obvykle jsou to studenti a ve firmě pracují čtrnáct dní až měsíc.

Dříve jim nabízeli finanční odměnu ve výši 100 až 110 korun na hodinu, letos ji navýšili na 130 korun. „Snažíme se studentům výdělky navyšovat podle růstu inflace za dané období. Často také odměnu individuálně posuzujeme podle náplně práce a kvality zpracování daných úkolů,“ doplňuje Štekr. V rámci pracovní doby pak mají – stejně jako stálí zaměstnanci, k dispozici bezplatně nápoje a ovoce.

Na jednoduché manuální práce počítají přes léto s brigádníky také ve společnosti Trachea. Vyhledávají je ale primárně přes zaměstnance. Nejčastěji se tak jedná o děti zaměstnanců. Obdobná je situace rovněž v Dřevojasu. I tady se brigádníci rekrutují obvykle ze studujících dětí zaměstnanců. Nejčastěji pracují dva týdny.