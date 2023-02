Zájem o brigády roste. Vlivem zdražování už Čechům nestačí jejich příjmy

„Za loňský rok u nás přibylo dvanáct a půl tisíce nově registrovaných brigádníků. Počet odpracovaných hodin vzrostl v průměru o necelou polovinu,“ uvádí Michal Harásek, spoluzakladatel Tymbe, největší online platformy pro zprostředkování brigád v tuzemsku.

O potřebě najít si brigádu ví své i pan Martin z Prahy, který pracuje v marketingu. Letos se svou partnerkou plánují svatbu, vzhledem ke všudypřítomnému zdražování si i on musel přibrat práci navíc, aby na svatební den zvládli našetřit.

„Pociťuji zdražování úplně všeho, takže i náklady na svatbu jsou vyšší, než kolik utratili naši přátelé, kteří se brali v minulých letech. Kvůli zdražování, jsem se proto musel také podívat po brigádě,“ uvedl pro MF DNES mladý muž, který si přivydělává jako zvukař.

Ne každý dostal přidáno

Ve složitější situaci se ocitají samoživitelé nebo i studenti, kterým nezbývá ani na zaplacení nájmu, energií či nákup základních potravin. Ti jsou podle organizace Genixa, která se věnuje trhu práce, hlavní skupinou, která přivýdělky vyhledává.

„Nárůst zájmu o brigády vlivem zdražování určitě vidíme. Týká se nejen samoživitelek, samoživitelů a studentů, ale také rodičů na rodičovské dovolené, lidí s nízkými příjmy a seniorů. Růst životních nákladů je znatelný a na tyto skupiny velmi dopadá. Zdražují se například potřeby do školy, učebnice, ale i běžné potraviny, léky a drogerie,“ uvedla Tereza Kirsch, tamní projektová manažerka.

Chodíte na brigády? celkem hlasů: 5 Ano 40 %(2 hlasů) Ne 60 %(3 hlasů) Zvažuji to 0 %(0 hlasů)

Růst zájmu o brigády redakci MF DNES potvrdil také Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která má pod sebou například pracovní portál Jobs.cz. „Mzdy sice rostly, ale ne každému. Pak je zde skupina nízkopříjmových lidí, kde dopad inflace byl výrazně tvrdší. Poslední data máme z podzimního průzkumu, kde potřebu přivýdělku deklarovalo dvacet procent všech zaměstnanců, častěji těch s nižšími příjmy,“ uvedl Dombrovský.

Příliš mnoho prací a brigád ale může z dlouhodobého hlediska vést k nedostatku odpočinku, zdravotním problémům nebo omezení sociálních kontaktů.

„U studentů pak může dojít k postupnému zanedbání studia, protože jim na něj už nezbudou síly z důvodu vysokého počtu odpracovaných hodin,“ míní Kirsch s tím, že pro studenty je ale na druhou stranu brigáda důležitá z důvodu získávání pracovních zkušeností, což zlepší jejich pozici na trhu práce. Ostatním zase může pomoct s udržením kontaktu s oborem.

S tím, že přibírání dalších prací má své stinné stránky, souhlasí Jan Klusoň, šéf platformy Welcome to the Jungle. „Takové pracovní tempo se dá chvíli udržet, ne však dlouhodobě. Kromě fyzické náročnosti je to těžké i na časovou koordinaci. Pro dlouhodobý chod to chce hodně odhodlání a často i obětí,“ myslí si Klusoň.

I z toho důvodu je podle Dombrovského řešení finančního nedostatku brigádami pouze dočasné. Podle něj se to dá při dobrém plánování zvládnout nejvýš rok či dva. Proto by přibližně za tuto dobu mohlo dojít k větším změnám na trhu práce.

„ Pokud se trh rozhýbe, což se určitě stane, protože firmy věří, že ekonomickou situaci zvládnou, a lidé se přestanou bát, začnou měnit práci. Do roka či dvou se můžeme dočkat přesunů na trhu práce,“ očekává Dombrovský.

Míst je málo

Kdo hledá brigádu, může narazit na nedostatek míst. Firmy totiž kvůli současné ekonomické situaci poptávají méně pracovníků než v minulosti anebo pozici pro brigádníky rovnou vůbec neotevřou.

„Naši zákazníci více šetří, sami totiž čelí nižší poptávce po svých službách či zboží. Například u pozice, na kterou firma dříve hledala dvacet lidí, jich teď bere jen pět. Tam, kde dříve hledali pět brigádníků, už třeba ani nikoho nenabírají,“ odpověděl na dotaz MF DNES Zdeněk Jarolímek, jednatel pracovní agentury Persea.

To potvrzuje také Dombrovský. Z průzkumu, který vznikl ve spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí se společností LMC, vyplynulo, že firmy šetřit sice musí, ale své zaměstnance si drží. Jinak už je to právě u brigádníků. „Ve chvíli, kdy firma potřebuje šetřit, jsou brigádníci to první, co může osekat. Vidíme tedy, že když jsou firmy opatrnější v náboru, tak přestávají nabírat právě brigádníky. Pro zájemce o přivýdělek je proto těžší místo najít,“ uzavírá Dombrovský.