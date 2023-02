Čtvrtina Čechů sahá do úspor, ty se ale tenčí, odhalil průzkum banky

Podle zjištění průzkumu má obavy z inflace 83 procent českých domácností. Vedle rostoucích nákladů na bydlení Čechy nejvíce pálí i znehodnocování úspor (59 procent) nebo větší výdaje za spotřební zboží a služby (58 procent).

Čtvrtina dotázaných současně uvedla, že kvůli inflaci už musela sáhnout do vlastních úspor nebo si peníze vypůjčit. Zpravidla jim půjčkou pomohla rodina nebo známí. Téměř čtvrtina Čechů pak nemá rychle k dispozici dostupnou rezervu. Patnáct procent domácnosti není podle průzkumu vůbec schopno vytvářet měsíční úspory.

Pokud by se v budoucnu dostali do obtížné situace, Češi by nejčastěji využívali rezervy na spořicím účtu (45 procent), na běžném účtu (39 procent) a v hotovosti (31 procent). Více než 10 procent dotázaných by situaci řešilo půjčkou.

„I v nelehké situaci je potřeba zodpovědně zacházet s penězi a zbytečně se nezadlužovat,“ říká mluvčí skupiny ČSOB Patrik Madle. „Pokud se naši klienti ocitnou v tíživé situaci, jsme připraveni jim poskytnout pomocnou ruku a najít individuální řešení,“ dodává.

Jak se Češi brání inflaci

Vůči vlivům inflace na domácí rozpočty jsou podle výsledků průzkumu citlivější mladší ženy z venkova. Právě ženy přitom zpravidla preferují pro boj s inflací konzervativnější bankovní produkty, jako jsou spořicí i běžné účty.

Muži, kteří mají podle průzkumu obavy menší, pak inklinují k rizikovějším nástrojům, jako jsou akcie, dluhopisy nebo investiční fondy. Za nejlepší ochranu před inflací pak obecně domácnosti považují vlastnictví nemovitostí (53 procent), zlato (33 procent) a spořicí účty (30 procent).

Většina Čechů si zároveň v tíživé situaci nechává poradit od profesionálů. Ze 72 procent hodnotí klienti bank rady a doporučení jako srozumitelné a užitečné, u nezávislých poradců tato statistika dosahuje dokonce 87 procent.

„To, že lidé vyhledávají rady odborníků v otázkách financí, je rozhodně dobrá zpráva. Určitě by však měli dbát zvýšené opatrnosti v tom, komu naslouchají. Vyplatí se řídit heslem důvěřuj, ale prověřuj,“ uzavírá Patrik Madle, mluvčí skupiny ČSOB. Banka nabízí poradenství nejen vlastním klientům, ale také veřejnosti. Zároveň spustila poradenský portál, kde radí, jak na úspory energií.