Šest let se v tom pořádně plácali, dnes mají roční obrat deset milionů

Váš web, kde nabízíte řadu kurzů, existuje od roku 2012. Při jeho zakládání jste změnil obor. Co vás k tomu přimělo?

Před tím, než jsem se rozhodl podnikat, jsem pracoval jako vedoucí obchodních týmů v oblasti financí a také jsem obchodníky školil. V podstatě jsem byl celý život obklopený byznysovými lidmi a řešil byznysová témata. Hezky mě to živilo, ale nijak moc nenaplňovalo. Začínal jsem mít postupně chuť předávat znalosti a zkušenosti více tvořivým způsobem.

Co si máme pod takovým tvořivým způsobem představit?

Takový, který by mi přinášel více radosti, a to mi klasická školení v zasedačkách určitě nedávala. Proto jsem na začátku roku 2012 udělal svůj první kurz pro obchodníky, který byl hodně úspěšný. Šel jsem do něj s nadšením a teprve při jeho produkci jsem začal poznávat, jak těžké je něco takového vytvořit.

V čem to bylo těžké?

Vycházel jsem z toho, že v dnešní době, kdy se všechno točí kolem internetu a sociálních sítí, může být pro hodně lidí lákavé udělat si vlastní videokurz. Jenže založit si skutečně dobrý web s e-shopem není nic jednoduchého. Musíte natočit inspirativní videa, zajistit prodejní stránku a investovat do reklamy. Když jsem se do toho pustil, musel jsem zprovoznit také platební bránu a vytvořit automatizaci na odemčení kurzu po zaplacení. Prostě je toho hodně, co musí člověk udělat, aby byl jeho web přitažlivý.

A jak se to projevilo v nabídce klientům?

Vycházel jsem z toho, že potencionální zákazníci přivítají to, že ty technikálie za ně udělá někdo jiný a oni se budou moci soustředit jen na tvorbu obsahu. A to takového obsahu, který nabídne lidem potěšení. Takže jsem opustil svět kurzů pro obchodníky a pustil se do světa tvořivých kurzů pro radost.

Pavel Fara (55) Vystudoval střední školu s maturitou v oboru strojírenství, následovalo dvouleté studium oboru pojišťovnictví na Bankovním institutu.

Dřív pracoval jako manažer obchodního týmu v České pojišťovně, poté podnikal jako školitel obchodních dovedností.

V roce 2012 založil rodinnou firmu KPR (Kurzy pro radost).

Největší úspěch v tomto podnikání byl kurz s názvem Radost z prodeje určený pro obchodníky v Česku.

Je ženatý, má dva syny a tři vnučky.

Mezi jeho koníčky patří fotografování, lyžování, vodáctví, turistika a cestování.

Pomohly vám v podnikání vaše obchodnické zkušenosti, nebo jste se učil takzvaně za pochodu?

Tyto zkušenosti jsem samozřejmě využil. Vedle toho jsem se ale za pochodu učil, jak se prodává v on-line prostředí. Je to tak dynamický obor, že se člověk musí učit bez nadsázky každý den něco nového. Na druhou stranu existují prodejní dovednosti, které jsou velmi nadčasové a budou fungovat pořád.

Můžete ty prodejní dovednosti konkretizovat?

Tak například technika “ochutnávky zdarma”, kterou známe třeba ze supermarketu, kdy vám hosteska nabídne kousek sýra. A když vám chutná, dáte si ho do košíku. Markantní je to například v Asii, kde vám u každého stánku nabídnou něco podobného. Mohl bych o tom vyprávět dlouho, ale namátkou mezi ty další nadčasové prodejní dovednosti patří rozhodně vlídná zákaznická péče. Ta zahrnuje možnost vrátit zboží bez udání důvodu, práci s referencemi nebo třeba srozumitelný a pravdivý popis zboží.

Jak se ta „ochutnávka zdarma“ projevuje ve vašich kurzech?

Každý kurz má několik dílů zdarma. Uživatel se v nich může nejen něco naučit, ale může si také omrknout lektora, jeho projev, schopnosti. Moc důležité je i to, jestli je jim lektor sympatický. Teprve na základě této zkušenosti se zájemce rozhodne, jestli si ten či onen kurz koupí.

Který kurz byl zatím nejúspěšnější?

Největší úspěch v tomto podnikání byl kurz s názvem Radost z prodeje. To byl historicky největší a nejprodávanější kurz pro obchodníky v Česku s obratem osm milionů.

Vraťme se na začátek. Byl rozjezd vašeho podnikání náročný?

Prvních šest let, což je teď vlastně polovina existence firmy, jsme nevydělávali. Prostě jsme pořád makali a věřili, že se to jednou obrátí. Projekt jsme dotovali z vlastních peněz, sháněli lektory, připravovali scénáře, natáčeli, starali se o marketing, ale taky vytírali podlahu v kanceláři. Jeden měsíc vás nakopne, že se prodalo o něco víc, další měsíc to jde dolů a v posteli se vám honí hlavou, jestli s tím neseknout. A takhle to bylo šest let dokola. Zpočátku nám tedy projekt moc radosti nepřinášel, ale je to stejné jako v každém jiném podnikání. Člověk musí tvrdě pracovat a věřit tomu, co dělá.

Můžete prozradit, co jste na své cestě k úspěchu museli třeba řešit?Všichni, co to dělají, vědí, jak je náročné natočit, sestříhat a úspěšně prodávat video obsah. Proto pro nás bylo zásadní poskytnout v tomto lektorům plnou podporu. V praxi to znamená, že jim jejich dovednosti pomůžeme ukázat a zpeněžit v online světě.

A dařilo se vám to?

Po cestě jsme samozřejmě několikrát zakopli. Kromě úspěšných kurzů jsme produkovali i takové, které nikdo nekupoval. Dnes už víme, že třeba domácí pečení chleba je sice krásná dovednost, ale kurz by byl neprodejný. Když se podíváte na YouTube, najdete tam hezky natočených stovky návodů zadarmo. Taky jsme narazili, když jsme se při vylepšování webu inspirovali u velkých světových hráčů. Ze špatně fungujícího webu jsme rázem měli web fungující příšerně, což nás na půl roku stáhlo na dno.

Kdy přišel zlom a projekt vám začal dělat radost?

Zlomové byly hlavně dva zásadní momenty. Prvním byl redesign našeho webu na konci roku 2016. Spustili jsme věrnostní program pro uživatele a vlastní affiliate systém, který přivedl mnoho nových prodejních partnerů. Ještě důležitější ale byla covidová krize. Lidé se doma potřebovali nějak zabavit, a tak objevovali vzdělávání přes videokurzy. Také kupovali dárkové poukazy, které k nám přivedly nové zákazníky.

Co máte konkrétně na mysli?

Pochopili, že potřebují partnera, který ví, jak na to. Covid byl akcelerátorem vývoje. Kdyby nebylo pandemie, došla by oblast online vzdělávání do současné situace až za pět, možná deset let. Přesto jsem přesvědčený, že trh online vzdělávání má ta nejlepší léta teprve před sebou. Bude se vylepšovat forma, víc to bude taky o interaktivním prvku.

Vložil jste do firmy i vlastní úspory?

Na to, abych se vydal z rezerv, jsem moc úzkostlivý. Podle mě je nutné myslet na zadní kolečka a mít pořád nějaké záložní řešení pro případ, že by se nedařilo. Ale dotovali jsme to z našich výdělků. Museli jsme žít skromněji, méně jsme utráceli za cestování a více jsme investovali do projektu.

Jak hledáte lektory? Kontaktují vás sami ?

Lektoři oslovují nás, ale jsme to i my, kdo neustále vyhledává lidi, kteří něco umí a zatím to nedokáží předat online.

Co musí splňovat lektor? Jak vás přesvědčí, že má smysl spolupracovat?Chceme se co nejvíc vyvarovat toho, aby bylo u lektora i u nás zklamání z toho, že se kurz špatně prodává. Hodně se díváme na to, jestli ten člověk patří ve svém oboru k lídrům a zda skutečně ovládá to, co chce učit. To je základ. Občas se nám stává, že se nám ozvou lidé, kteří si přečetli pár knížek o osobním rozvoji nebo motivaci, a chtějí na to téma udělat kurz. To by byla past jak pro nás, tak pro ně.

Jaké kurzy třeba nabízíte?

Tak třeba jsou to kurzy, které vede první česká dáma paličkování, nebo kurzy kreslení pravou hemisférou. Ty vede výtvarnice Petra Cibulková, která kreslí a maluje několik desítek let. Na motivaci máme zase Ivo Tomana, na odemykání dětského potenciálu Jana Mühlfeita a na rodinné vztahy Radima Uzla. Zkrátka rádi děláme kurzy s lidmi, kteří jsou ve svém oboru jedničkami a dokonale umí to, co chtějí učit ostatní.

Na čem stavíte vztahy s lektory, aby je bavilo spolupracovat právě s vámi?

Kromě zmíněné upřímnosti je to také naše filozofie poskytovat jim maximální servis. Jdou do toho s námi s jedinou počáteční investicí, a tou je čas strávený přípravou kurzu. Náklady na natáčení, postprodukci a marketing jdou za námi, ale o tržby se s nimi dělíme napůl. Směle říkám, že jsme na českém trhu nejštědřejší, protože běžně se u jiných platforem jedná maximálně o čtyřicet procent provizi. Ti nejúspěšnější si u nás vydělají řádově několik desítek tisíc korun měsíčně. Některé lektory naše spolupráce držela nad vodou, když během covidové krize nemohli mezi lidi.

Jaké máte další plány?

Chceme hlavně zvyšovat počet kurzů a vybrušovat interaktivní obsah. Tedy živě vysílané webináře, u kterých hraje velkou roli technologická vybavenost a zkušenost u samotných lektorů. Snažíme se, aby i kurzy vysílané živě z domova či dílny samotného lektora nabízely stejnou kvalitu jako ty předtočené a sestříhané. Mám ale skvělý tým lidí, které práce baví a mají rádi naše zákazníky a lektory, kteří tvoří velkou rodinu.

Máte od lidí reakce, že jim vzdělávací kurzy v něčem pomohly?

Máme spoustu skvělých reakcí, ale nejčastěji nám píší, že jim naše kurzy dělají radost. A to nás těší, protože to je naše poslání.