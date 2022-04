První sklad měli ve vepříně. Dnes jejich výrobky slaví úspěch až pod horou Fuji

Jak vlastně začalo vaše podnikání?

Petr: Naše podnikání začalo v podstatě náhodou. Moji rodiče v roce 2003 stavěli dům a sháněli krbovou vložku. Pocházím z polského pohraničí, takže nakonec veškeré komponenty pro stavbu krbu nakoupili u našeho východního souseda, u nás nic podobného v té době nebylo. Při návštěvě rodičů jsem všechno pořádně prozkoumal a v prodeji těchto věcí v ČR jsem cítil potenciál. S kolegou ze studií Richardem jsme už v té době podnikali v provozování stolních fotbálků na brněnských kolejích, ale kamnařina nám oběma přišla hodně zajímavá, tak jsme v roce zkusili nejprve prodávat krby koncovým zákazníkům a pak založili velkoobchod s kamnářskou technikou.

Richard: Později jsme nabízeli produkty z Francie, Německa, Polska i Itálie, ale protože jsme oba studovali strojařinu, viděli jsme velké rezervy v provedení krbových vložek, zvolených materiálů a designu. Zkusili jsme si technické změny prosadit u dodavatelů, a když na to nikdo nereflektoval, řekli jsme si, že to zkusíme sami. To vedlo ke vzniku firmy Hoxter v roce 2009 a k prvním námi vyrobeným krbovým vložkám.

Co vám na dodávaných krbech tak vadilo a v čem jsou ty vaše jiné?

Petr: Vadily nám zejména použité materiály a kvalita zpracování. Jsme zaměření na detaily a trvalou hodnotu produktu, což je přesný opak dnešního spotřebního trendu. Snažíme se o co nejúčinnější a nejčistší spálení dřeva v topeništi a co nejefektivnější využití takto získaného tepla.

Richard: Naše produkty jsou vyrobeny z kotlové oceli, svařované a vyztužené na teplotně nejexponovanějších místech. Topeniště jsou vyložena vypalovaným materiálem, pro dvířka používáme špičkové pohledové sklo na bázi keramiky a v samotné vložce je integrovaný systém vedení vzduchu zajišťující čisté pohledové sklo. Těch technických odlišností je spousta a jsou skutečně zásadní.

Prý jste začínali ve vepříně? Není to pomluva?

Petr: Není to pomluva a je to tak. Vepřín kousek za Brnem jsme používali jako sklad. První obchod a kontakty s kamnáři jsme navazovali v Brně na Merhautově ulici, kde byl asi na 20 metrech čtverečních i náš první „showroom“. Postupně nám prostory přestaly stačit, a tak se výroba i velkoobchod přesunuly z garáže do průmyslového areálu v Kuřimi.

Richard: Vepřín je nám ale asi souzený, protože i nynější výrobní haly stojí na místě bývalého JZD. (smích)

Kamnářský obor je tradiční, ale i poměrně konzervativní. Jak se vám do něj podařilo proniknout?

Petr: Nebylo to jednoduché, zejména v zahraničí. Hlavně německé firmy mají dlouhou historii a do svého „rybníčku“ jen tak někoho nevpustí. Navíc byla Česká republika v tomto oboru vnímána spíše jako montovna zaměřená na kvantitu než na kvalitu. Velký vděk za náš úspěch patří hlavně kamnářům, kteří nám dali šanci a věřili, že děláme věci poctivě a kvalitně.

Richard: Kvalita byla a je u nás stále na prvním místě a jen díky ní jsme se do kamnářského oboru dostali. Nechceme být spojováni s produkty, které nefungují nebo proklamují vlastnosti, které nedokáží splnit. Z kamnářů se pak stali spíše kamarádi, něž jen zákazníci. Na osobních vazbách jsme si vždy zakládali, fungujeme na podání ruky. Díky této filozofii a kontaktům získaným hlavně na veletrzích jsme poté navázali vztahy i s okolními zeměmi. Být konzervativní není špatné, naše produkty jsou velmi decentní a designově čisté. Od konkurence se odlišujeme hlavně kvalitou, filozofií a vztahem k partnerům a zákazníkům.

Taky na trhu asi patříte k těm nejdražším?

Petr: To je jistě pravda, bez nadsázky bych ale hned doplnil, že i nejkvalitnějším. Investujeme hodně do vlastního vývoje a snažíme se vychytávat i ty nejmenší detaily. Modelové řady tak prochází neustálým vylepšováním.

Richard: Při designování nových modelů reflektujeme zpětnou vazbu od našich partnerů – kamnářů. Vnímáme, že když jim na trhu chybí určitý model, ať už typem prosklení nebo způsobem užívání krbové vložky, jako každá věc na trhu si najde svého zákazníka.

Jste úspěšní i v zahraničí. Liší se vaše výrobky podle toho, kam dodáváte?

Richard: Naše produkty reflektují tradice a zvyklosti konkrétní země. Například v Rakousku, Itálii nebo v Německu má velkou historii topení dřevem, naopak v Řecku jde spíše o designový prvek v interiéru. Nicméně stále plně funkční.

Petr: Nejprve jsme krby dodávali do okolních zemí. Přirozeně se pak otevíraly další možnosti více a dále exportovat. Relativně krátce působíme v rámci USA a Asie, a nesmírně nás baví prezentovat český výrobek na nových vzdálených trzích.

Richard: Když dostaneme zpětnou vazbu od klientů z druhé strany zeměkoule, že krb od Hoxteru, vyrobený kousek od Brna, hřeje pod horou Fuji, je to fajn pocit a ujištění, že věci děláme dobře.

Co bylo na vaší podnikatelské cestě nejtěžší?

Richard: Nejtěžší byly určitě začátky, jak už to tak bývá. Neměli jsme žádné zkušenosti s výrobou, spousta řešení vznikala stylem pokus, omyl a znovu tak dlouho, dokud jsme výsledky nepovažovali za dobré. Byli jsme také dost naivní v představách o výrobních cenách, až postupem času jsme zjistili, že pokud to má být kvalitní, tak to nemůže být levné.

Petr: Z obchodního hlediska bylo obtížné získat důvěru západních partnerů, kteří byli zvyklí na lokální dodavatele. Najednou za nimi přišli dva mladí kluci z Česka a tvrdili, že mají kvalitní produkt i servis. Když se přesvědčili, že co jsme slibovali, nebyly jen plané řeči, bylo vyhráno. Akorát to trvalo pět let.

Jste závislí na práci šikovných lidí, je těžké takové sehnat?

Petr: Rozhodně. Na kvalitním a sehraném týmu celý byznys stojí a padá.

Richard Dorazil

Petr Banasinski Petr Banasinski pochází z Šenova ze severní Moravy, Richard Dorazil z Říčan u Brna. Spojilo je studium na fakultě strojírenství VUT v Brně, kde oba v současné době žijí. V roce 2009 společně založili společnost HOXTER, která vyrábí krbové vložky a dvířka do akumulačních kamen. V loňském roce oba oslavili 40. narozeniny. Společný mají i počet dětí, každý má tři. Obě rodiny spolu tráví hodně času. Mezi jejich zájmy patří sport, zejména skialpinismus, cyklistika a volejbal.

Máme štěstí na kolegy, kteří to s námi táhnou od samého začátku a jsou pevnými pilíři firmy. Někdy si z toho děláme legraci, že spolu všichni půjdeme do důchodu. Při hledání nových kolegů nehledíme striktně na údaje v CV, ale dáme hodně na lidskou stránku a osobní pocit z pohovorů. Obecně se dá ale určitě říct, že kvalitních lidí na trhu práce moc není.

Ve vedení firmy jste tři, jak máte rozdělené kompetence a pravomoce?

Petr: Já mám na starosti věci týkající se obchodu, produktového managementu a marketingu. Richard má pod palcem kompletní výrobu a finance. Martin je tahounem v oblasti IT a plánování. S kolegy máme role jasně nastaveny a vhodně se doplňujeme.

Kolik máte zaměstnanců? A nabízíte jim nějaké zajímavé nebo nevšední benefity?

Petr: Aktuálně máme i s naší německou dceřinou společností 120 kolegů.

K netradičním benefitům patří naše občasné večírky a společensko-sportovní teambuildingy.

Jak se vás dotklo zdražování energií v posledních měsících?

Petr: Určitě ho pociťujeme. Nejen u energií, ale i u vstupních materiálů, hlavně oceli. Tam je situace na trhu skutečně nesnadná a dodávky materiálu lze nasmlouvat na mnohem kratší dobu, než tomu bylo v minulosti. Oddělení nákupu se tak občas zapotí, ale kolegové jsou šikovní a k výpadkům zatím nedošlo.

Richard: Zdražování se nám tak také nevyhnulo, ale to nikomu v naší branži. Termíny dodání hotových produktů držíme stále stejné, také proto s námi partneři dlouhodobě spolupracují.

Ovlivnily vaše podnikání koronavirová krize či aktuální válka na Ukrajině?

Petr: Tyto události nás určitě zasáhly a vnímáme je, asi jako každý. Co se týče koronavirové krize, tu jsme přečkali velmi dobře. Když epidemie začala, nezačali jsme brzdit jako ostatní, ale naopak jsme ve výrobě šlápli na plyn. Když se začal projevovat důsledek epidemie ve formě růstu investic do bydlení, byli jsme jedni z mála, kteří byli schopni dodávat produkty v přijatelném termínu. Po covidu přišlo zdražování energií, které je teď ještě více umocněno hrozbou nedostatku plynu. Topení dřevem bylo vždy nejekonomičtější a navíc poskytuje určitou nezávislost, takže zájem o naše produkty je v současnosti enormní.

Richard: Máme zákazníka se zázemím ve Lvově a Kyjevě, z pochopitelných důvodů je nyní export do této země pozastaven. S partnerem jsme v kontaktu, situace je opravdu vážná a obchod jde v tuto chvíli stranou. Už z vlastního přesvědčení jsme pozastavili dodávky do Ruska a Běloruska. Je to těžká doba a i když se nám teď obchodně daří, přejeme si, aby konflikt na Ukrajině co nejdříve skončil.

Jaké máte plány s firmou do budoucna?

Petr: Chtěli bychom v letošním roce opět rozjet naše školení pro tuzemské i zahraniční partnery, které přerušil covid. Osobní setkání dá obou stranám nejvíce, jak rádi říkáme, „ukázaná platí“. Kamnáři si naše produkty mohou osahat, poznají kompletně naše zázemí a potkají se s dalšími kolegy.

Richard: Těšíme se po delší odmlce opět na jejich zpětnou vazbu, nestojíme o pochvalu, ale spíše o konstruktivní kritiku, která nás může posunout zase o něco dál.