Opustil korporátní svět a začal podnikat. Se svými nápady na trhu uspěl

Prý jste chtěl být učitelem, je to pravda?

Je to tak. Už od základní školy jsem byl zapálený do matematiky a fyziky a tato vášeň mě provázela celé mládí. Od začátku jsem si přál být učitelem matematiky a fyziky.

Asi tedy nikoho nepřekvapí, že jsem po gymnáziu začal studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tam jsem objevil počítače a programování a to mě úplně fascinovalo.

Po škole jste nastoupil do bankovního korporátu. Jak tuto zkušenost hodnotíte?

Ještě při studiu jsem začal externě spolupracovat se Citibank v Londýně, po návratu do Česka jsem plynule pokračoval v Citibank v Praze. Musím říct, že to zpětně hodnotím jako důležitá léta získávání zkušeností.

Navíc jsem si ověřil, že technologie a finance jsou tím, co mě baví. Působení v korporaci mělo samozřejmě i své stinné stránky, soukolí velké nadnárodní společnosti může jedince demotivovat a vysát.

Proč jste se rozhodl pro vlastní podnikání?

Touhu uspět v podnikání jsem v sobě pociťoval už v dobách působení v korporátu. Dalším startérem byly jistá demotivace v posledních letech. K přechodu na vlastní projekty jsem se rozhodl v roce 2000, a protože se nikdy nevzdávám, jak jsem si usmyslel, tak jsem i učinil. Považuji to za své nejlepší životní rozhodnutí.

Prvními vašimi klienty byly finanční instituce, dnes se zaměřujete hlavně na e-shopy.

Základem mého podnikání je Payment4U, kdy dodáváme platební software i hardware pro velké e-shopy. Podařilo se nám oslovit jedničky na trhu v oblasti e-commerce, takže si troufám říct, že s našimi řešeními přišel v Česku do kontaktu téměř každý.

Podílel jste se i na výrobě doručovacích boxů pro e-shopy. S tím jste ale nebyl v Česku první?

Současný český trh je dost velký na to, aby snesl několik silných hráčů, navíc naše doručovací boxy jsou unikátní tím, že vytváří otevřenou síť pro všechny e-shopy, dopravce i uživatele bez omezení. V současnosti je jich po republice už zhruba stovka, a plánujeme další expanzi směřující k tisíci lokalitám v Česku.

Zavedl jste dokonce platby kartami v kostelech. Jak se vám podařilo přesvědčit k využití moderních technologií církevní hodnostáře?

Platby kartami v kostele – charity box – jsou mojí srdeční záležitostí. Jsem rád, že většina církevních institucí oceňuje jednoduchost a možnosti, které s sebou využití moderních technologií přináší. Propojení krásného produktu spolu s platební metodou, která přispívá na dobročinné projekty či na rozvoj památek, nám všem dělá radost.

Zdeněk Vacek (48) Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Po škole pracoval jako programátor - analytik v Citibank.

Založil společnosti Payment4U a OX Point, které se zaměřují na platební systémy a doručování zboží pro e-shopy.

Mezi jeho projekty patří i kiosky, které umožňují přispívat na charitativní účely pomocí bezkontaktní platební karty.

Ve volném čase se věnuje hlavně rodině.

Mezi jeho největší koníčky patří bojové sporty.

Časopisem Forbes jste byl označen za jednoho z nejprogresivnějších českých inovátorů. Potěšilo vás to? A souhlasíte s tím?

Každého potěší, když si výsledků jeho práce všimnou i jiní. Mě o tom informovali kolegové a kamarádi a tak nechám hodnocení na nich.

Vždy se snažíme být na vrcholu technologií a investujeme obrovské prostředky do vlastního vývoje softwaru i hardwaru – to je možná důvod, proč nikdy nezůstaneme stát, ale stále nás něco žene dopředu.

Považujete se za úspěšného byznysmena? Co je podle vás pro úspěch v podnikání nejdůležitější?

Určitě o sobě jako o byznysmenovi nepřemýšlím. Jsem rád, že se mi podařilo realizovat projekty, které něco přináší a zároveň vybudovat kolem sebe tým úžasných lidí.

Pro úspěch v podnikání je podle mého názoru nejdůležitější odvaha a schopnost jít si za svým cílem. Nenechat se odradit okolím, konkurencí, ani neúspěchem.

Co bylo na vaší podnikatelské cestě nejtěžší? S čím jste nepočítal, s čím jste se musel poprat?

Absolutně nejtěžší je najít ty správné lidi, kteří s vámi budou spolupracovat. Dlouho mi trvalo, než jsem si přiznal, že sám nejsem schopen vše řídit a dokázal předat pravomoci dalším lidem. Samozřejmě není vždy všechno jen zalité sluncem a tak je důležité umět vstát a začít znovu, nebát se velkých výzev.

Co pro vás znamenají peníze?

Peníze jsou velmi důležité v pracovní i osobní oblasti. Bez financí nelze vytvořit větší produkt a uvést ho do světa. Bez peněz nelze zabezpečit rodinu a taky si život trochu užívat. Musí to být ale vyvážené a nechci mít v životě jen honbu za penězi jako motivátor, který mě žene dál. Doufám, že za ty roky v podnikání jsem tento balanc našel.

Jaké máte plány do budoucna?

V rychlém světě digitálních technologií se budoucnost promítá už do současnosti. Nyní se soustředíme na rozjezd aplikace, která by měla Čechy naučit využívat kryptotechnologie ve velkém.

Jako člověk spojující IT s financemi vkládám do tohoto projektu velké naděje. Rád bych také více podpořil charitativní projekty a naučil lidi a firmy přispívat částí svých příjmů na potřebné věci.