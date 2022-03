K tomu, co dnes vyrábí, ji inspirovala nejen babička, ale i gynekolog

Jak jste se dostala k výrobě bambusového prádla?

S bambusovou látkou jsem měla první zkušenost díky své babičce, která mi ho darovala na Vánoce. Postupně jsem se začala o prádlo zajímat nejen z estetického, ale také z funkčního hlediska. Nejenže to byl materiál velmi příjemný, ale také skvěle prodyšný a vhodný na cestování nebo dlouhé dny v zaměstnání. Musím dodat, že mi bambusové prádlo doporučil také můj gynekolog.

Byla jste při jeho hledání úspěšná?

Bohužel, nikde jsem nenašla své oblíbené střihy z bambusového materiálu, a tak vznikla první myšlenka začít vyrábět své vlastní prádlo. Spojila jsem se tedy s první švadlenou a představila jí své návrhy. To bylo v době, kdy jsem ještě studovala vysokou školu. Dlouho jsme pak se švadlenou ladily dokonalé střihy, které by splňovaly oba mé požadavky. Chtěla jsem, aby prádlo postavě slušelo a zároveň bylo vyrobeno z přírodního materiálu. To se mi nakonec podařilo.

Když jste vyrobila první kousky, kde jste je nabízela?

Během studia na vysoké škole a následně v prvním zaměstnání jsem si založila svůj první e-shop, kde jsem pomalu začala prodávat, nejdříve bambusové kalhotky. Zaměstnání mě však omezovalo v rozvoji celé značky včetně chodu e-shopu, a tak jsem nějakou dobu zvažovala, zda udělat ten velký krok a nadobro ze zaměstnání odejít.

A jak to dopadlo?

Byl zde rozpor mezi jistým příjmem a práci, která mě nebavila. U toho, co jsem začala dělat, to bylo naopak. Příjem nejistý, ale radost z práce. A tak jsem zvolila to, co mě naplňovalo, tedy druhou variantu.

Měla jste dost financí na rozjezd?

Tím, že jsem vše budovala postupně a veškerý zisk z prodeje věnovala do rozšiřování výroby a inovací, jsem si nemusela žádnou půjčku vyřizovat. Musela jsem ale počítat s tím, že si budu na nějaký slušný zisk chvíli počkat a bude trvat delší dobu, než se mi vložené peníze z vlastních úspor.

Radmila Novosadová (25) Žije v Mikulůvce u Valašského Meziříčí.

Vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.

Díky svým zkušenostem a zdravotním obtížím začala vyrábět spodní prádlo z bambusu.

Později navázala spolupráci s Michaelou Steinhauser a společně založily značku Mioora (březen 2021).

Sídlo firmy je v Brně, šicí dílny jsou v Beskydech a Náchodě.



V těchto dnech přivítá na svět dceru.

Šijete prádlo, takže jste musely určitě nakoupit kvalitní šicí stroje a podobně. Nebo je to jinak?

Fungujeme na principu smlouvy s externími šicími dílnami, svou vlastní šicí dílnu prozatím tedy nemáme a všechny produkty si necháváme šít v několika šicích dílnách napříč Českou republikou. V tomto okamžiku spolupracujeme se dvěma velkými šicími dílnami a dvěma švadlenkami, které pracují samy na sebe. Pořízení vlastních průmyslových strojů jsme tak zatím nemusely řešit. Pořídily jsme pouze šicí stroje pro šití látkových gumiček ze zbytků látek, které nám šijí švadlenky, nikoliv velké šicí dílny.

A jak jste vyřešily vhodné prostory, tedy šicí dílnu či sklad?

Zatím jsme pořád malá firma, takže nám stačí vlastní prostory, které máme. V poslední době však evidujeme rozšíření výroby, takže nám místa v rámci vlastních prostor ubývá čím dál více. Aktuálně se poohlížíme po větších prostorech, které bychom si pronajaly. Zvažujeme však také fullfilment, je to tedy otázka, kterou právě výhledově řešíme.

Michaela Steinhauser (33) Žije v Brně, vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na poruchy chování.

Nějakou dobu pracovala v diagnostickém ústavu, poté přešla do komerční sféry, kde pracovala jako IT specialista.

Poté založila s již bývalým partnerem vlastní společnost, která vyrábí svůj unikátní produkt - ponožkoboty Skinners.

Své podnikatelské zkušenosti později uplatnila v brandu Mioora.

Je novopečenou maminkou.

Máte spočítáno, kolik kousků jste už prodaly?

E-shop jsme spustily na přelomu května a června 2021 a za posledních devět měsíců jsme přes něj prodaly téměř tři tisíce kusů produktů. V hithitové kampani, která nám běžela v říjnu a listopadu loňského roku, to pak bylo asi devět set kusů.

Ve kterých měsících je o vaše prádlo největší zájem?

Nejvyšší počet objednávek i obrat zaznamenáváme v předvánoční sezoně, tedy od září do prosince, nejsilnější byl však pro nás rozhodně loňský listopad. Překvapivě i letošní leden byl velmi silný, dařilo se nám v tomto měsíci lépe, než jsme předpokládaly.

Jak jste prožily covidovou dobu?

V období covidové epidemie, kdy bylo všechno nejisté, byl velmi rozšířený a mezi lidmi také populární home office. Takže jsme se zaměstnance na hlavní poměr nehledaly, Také fakt, že Míša je čerstvou maminkou a já jsem v očekávání, nám nyní vyhovuje, že se všemi spolupracujeme jen takzvaně na dálku.

Značka je na trhu teprve rok. Vrátila se vám už vstupní investice?

Když jsem ještě prodávala na původním e-shopu, v poslední roce provozu jsem měla obrat přes milion korun, a to bez marketingové podpory. Značku Mioora jsme spustily s Míšou na konci května 2021 a už v prosinci téhož roku, tedy během sedmi měsíců, jsme dosáhly obratu přes 1,2 milionu korun.

U bambusu vyzdvihujete kvalitu a pohodlí. V čem má proti klasickým materiálům výhody?

Bambus je velmi příjemný materiál, dotekem připomíná hedvábí či kašmír. Dokáže odvádět vlhkost až čtyřikrát lépe než bavlna. Je také prodyšnější, pokožka tak lépe dýchá. Díky svým funkčním vlastnostem pohlcuje zápach, takže je vhodný na každodenní nošení i dlouhé cesty či sport. Kalhotky z bambusu společně s bavlněnými často doporučují lékaři při gynekologických obtížích nebo po porodu právě kvůli prodyšnosti. Materiál je vhodný také pro citlivou pokožku.

Jak dlouho takové prádlo vydrží?

Když se o ně dokážeme správně starat, vydrží nám roky a bude stále vypadat jako nové. Mimo toho bambus patří k rychle obnovitelným zdrojům, takže ke svému růstu potřebuje jen minimum vody. Denně dokáže vyrůst až o desítky centimetrů.

Ohlížejí-li se ženy zejména na zdravotní přínosy bambusového prádla, je klíčový opravdu jen materiál, nebo by měly pečlivě volit i střih?

Určitě zde hraje svou roli také střih spodního prádla. Kromě správného materiálu bychom měly dbát i na vhodný střih. Například tanga se obecně nedoporučují z hygienických důvodů, a proto je ani my nevyrábíme. Do nabídky jsme zařadily pouze střih brazilský, který je skvělým kompromisem mezi střihem tanga a střihem klasickým. Máme za to, že právě brazilský střih vytváří nejhezčí křivky, a tak zaslouženě patří k nejvíce prodávaným střihům na našem e-shopu. Důležité je zvolit správný střih a velikost také u podprsenky.

Dbáte na lokálnost, a tak spodní i noční prádlo šijí výhradně české šičky. Vyžaduje si práce s bambusem nějakou speciální odbornost?

Najít šicí dílnu a v ní švadleny, které mají zkušenosti se šitím spodního prádla, je poměrně velký problém. Na šití je potřeba lepších strojů a také technologicky je šití spodního prádla jiné než například triček. Bambusový úplet je totiž velmi jemný, takže se s ním při šití hůře manipuluje, jde tak o precizní a náročnou práci. Všechny naše švadleny mají již léta zkušeností se šitím spodního prádla a díky tomu zvládají šití perfektně.

Vím, že dbáte i na udržitelnost, tedy na efektivní nakládaní s odstřižky i minimalizaci dopadu pří rozesílání. Můžete přiblížit tyto aktivity?

Už ze začátku jsem přemýšlela o tom, jak využít odstřižky látek nebo větší kusy látek, kde se našel nějaký kaz. Šlo nejčastěji o očko v látce nebo fleky od strojů z výroby úpletu. Občas se kvůli tomu musí ustřihnout a vyřadit i poměrně velký kus látky a odpadu tak vznikalo velké množství. Když přišly do módy látkové gumičky scrunchies, hned mě napadlo, že bychom je mohli zařadit jako doplňkový sortiment. Zjistila jsem, že dokážeme vyrobit krásné gumičky, které netrhají vlasy a další produkt byl na světě.

V jakých cenových relacích se vaše zboží pohybuje?

Naše produkty pořídíte od 349 korun, to je například cena za bambusové kalhotky. Horní hranice je 1 090 korun. Za tuto cenu pořídíte dámský krajkový set nočního prádla. Snažíme se volit ceny přijatelné pro zákazníka, který si chce dopřát prémiové prádlo, ale zároveň respektuje náklady, které ruční a lokální výroba s sebou přináší.

Na vašem e-shopu je možné spatřit, že zboží balíte do již použitých krabiček. Je to tak?

Ano. Nashromáždily jsme si krabičky, které nám dorazily zpět, nejčastěji na výměnu zboží, a v košíku dáváme zákazníkům možnost vybrat si použitou krabičku. Tuto možnost jsme spustili teprve v prosinci, ale už teď můžeme vyčíst, že téměř dvaadevadesát procent zákazníků tuto možnost volí. Těch zbylých osm procent většinou kupuje naše prádlo jako dárek, tak je chce v nových krabičkách. Dokážeme tak ušetřit nejen vlastní náklady, ale také životní prostředí.