Při rybaření začali spřádat plány. Dnes mají velkou prosperující firmu

Začínali jste jako zaměstnanci. Proč jste se rozhodli pro podnikání?

Jirka: Důvodem byla určitě naše nespokojenost s tím, kde jsme dříve pracovali. Já i Radim jsme před založením agentury působili ve firmách, kde si naší práce příliš nevážili. Ač jsme byli oba zkušení specialisté na digitální marketing, nemohli jsme v práci naplno rozvíjet to, co jsme uměli.

Problém byl ale v tom, že v té době nebyl v Ostravě žádný zajímavý zaměstnavatel se zaměřením na online marketing, který by odpovídal našim představám. Tak jsme se rozhodli, že si vytvoříme firmu podle svých představ. Přesně takovou, o jaké jsme vždy snili. Bez všech těch nešvarů, se kterými jsme se sami jako zaměstnanci setkávali. Na začátku jsme neměli ambice tvořit nic velkého, prostě jsme chtěli chodit do práce, která nás bude bavit.

A proč zrovna obor digitálního marketingu, když jste původně začínali v IT?

Radim: Oba jsme vystudovali stejnou střední školu orientovanou na IT a následně jsme šli i na stejnou vysokou školu zaměřenou především na programování. Já jsem se ovšem následně nikdy programováním neživil, protože jsem zjistil, že mě to úplně nebaví. Jirka se programování – především webům – ze začátku částečně věnoval. Nicméně oba jsme postupně přičichli k online marketingu a už u něj zůstali.

Samozřejmě tím, že jsme nikdy marketing nestudovali, nám asi zpočátku chyběly takové ty běžné marketingové základy. Nicméně proti většině markeťáků jsme zase měli výhodu v technickém zázemí, které jsme za sebou měli a ve většině oblastí nám to velmi pomohlo, protože, ač se to nezdá, online marketing – a především pak ten výkonnostní – je dost technická disciplína.

Radim Vašíček (35) Vystudoval informatiku a výpočetní techniku na VŠB v Ostravě.



Od roku 2008 se věnuje digitálnímu marketingu.



Od roku 2012 buduje agenturu Advisio.



Je ženatý, má jedno dítě.



Ve volném čase sportuje, rybaří či relaxuje na zahradě.



Oba jste vášniví rybáři. Je pravda, že vaše firma vznikala de facto na rybách?

Jirka: Ano, dá se to tak říct. Plány k založení firmy opravdu vznikaly na rybách. V době, kdy jsme se rozhodli, že začneme společně podnikat, jsme již spolu nějakou dobu neseděli v jedné kanceláři, pracovali jsme v různých firmách. Potkávali jsme se tedy na rybách, kde jsme měli čas diskutovat o tom, co bychom chtěli dělat. Jakmile jsme se domluvili, že rozjedeme společně digitální agenturu, stalo se ze sobotního rybaření i místo pro firemní porady.

Co bylo na začátku nejtěžší?

Radim: Nejtěžší okamžik asi nastal, když jsme se rozhodli opustit jistotu práce a přejít na „volnou nohu“. Oba jsme dost opatrní, takže než jsme k tomuto momentu došli, trvalo to víceméně rok. Ten rok jsme strávili tím, že jsme snažili najít první klienty, abychom do podnikání vstupovali s nějakou jistotou. Po tomto kroku pak samozřejmě nastala obava z toho, kde hledat klienty, abychom se dále uživili. Ale klienti s námi naštěstí byli spokojení, doporučovali nás dál, a tak nové projekty přibývaly víceméně samy.

Jiří Komár (36) Vystudoval informatiku a výpočetní techniku na VŠB v Ostravě.



Od roku 2006 se věnuje digitálnímu marketingu.



Od roku 2012 buduje agenturu Advisio.



Je ženatý, má 1 dítě.



Věnuje se myslivosti a rybaření, volný čas tráví nejraději na chalupě.



Jirko, vy jste nevyrůstal zrovna v jednoduchých sociálních poměrech. Jaký to mělo vliv na to, jaký jste dnes člověk a podnikatel?

Jirka: Je to tak. Mé dětství a dospívání poměrně značně ovlivnila nemoc mého taťky, který celý život bojoval s těžkou cukrovkou. Rodiče se pak i díky tomu začali postupně dostávat do dluhů a propadat do chudoby. Ve dvaceti letech jsem o taťku přišel a musel převzít starost o náš starý rodinný dům.

Paradoxně právě tyto zkušenosti ve mně nastartovaly touhu po tom něco dokázat. Nenechat se dál válcovat osudem, ale změnit svou budoucnost. Dělal jsem vše pro to, abych nemusel nikdy řešit to, co řešili mí rodiče.

Radime, jaké rodinné zázemí jste měl vy a jak vás to ovlivnilo?

Radim: V zásadě asi nic nestandardního – otec pracoval na dole jako elektrikář a maminka jako úřednice. Řekl bych prostě klasická střední třída. Určitě jsem v ničem nestrádal. Na druhé straně jsem samozřejmě nedostal nic zadarmo a byl jsem zvyklý pracovat. Rozhodně jsem tedy neměl vyšlapanou cestičku.

Pro mnohé podnikatele jsou na prvním místě peníze. Jaké zásady jsou při podnikání nejdůležitější pro vás ?

Radim: Peníze jsou asi pro každého podnikatele důležitým aspektem. Nicméně troufám si říct, že pro nás to určitě nebyl primární motivátor, proč začít budovat agenturu. Nebrali jsme firmu jako startup, kde jde víceméně jen o to firmu rychle rozjet a dobře prodat. Pro nás bylo důležité vybudovat něco, na co budeme pyšní a lidi u nás budou rádi pracovat. Baví mě sledovat, jak se lidé v naší firmě časem vyvíjí a jsou stále samostatnější. To samé platí i pro firmu jako takovou.

Co se týče zásad při podnikání, je pro nás rozhodně důležitá upřímnost a férovost. Vždy se snažíme se všemi jednat fér a na rovinu. To stejné čekáme i od ostatních. Ono to patří i tak trochu k té ostravské nátuře, kdy jsme tady zvyklí jednat opravdu na rovinu a na nic si nehrajeme – obecně nemáme rádi přetvářku.

V jakém stavu byl obor digitálního marketingu, když jste začínali, a jak se posouval v průběhu let až dodnes?

Jirka: V době, kdy jsme začínali, tedy v roce 2006, jsme neznali ani pojem digitální marketing. Weby a e-shopy fungovaly spíše samospádem, ale své působení na internetu nijak neřídily, a pokud ano, většinou využívaly dnes již prehistorické praktiky jako třeba zápisy v katalozích. Po čase se začalo více mluvit o SEO, tedy optimalizaci webu pro vyhledávače. Placená online reklama, kterou dnes řešíme nejvíce, se začala prosazovat až mnohem později. Postupně se také začaly objevovat nové služby jako zbožové srovnávače nebo sociální sítě. Měli jsme vlastně to štěstí stát u zrodu digitálního marketingu.

Jak těžké byly vaše podnikatelské začátky a jak na ně vzpomínáte?

Radim: Bylo to období, kdy jsem pracoval až tři sta hodin za měsíc. K jisté formě vyhoření už jsem tehdy určitě dospěl. Došlo k tomu tak, že v jistou dobu odešlo z agentury více kolegů a projekty nebyly komu předat. Zároveň jsem měl v hlavě blok, že práci neudělá nikdo lépe než já. A přitom naučit se práci delegovat je v tomhle případě jediné řešení. S tímto má problém velká část majitelů firem. Neumějí svou práci delegovat a dostávají se do situací, kdy svou práci nemohou zvládat a ve výsledku pak brzdí rozvoj celé firmy.

Proměnily se v čase nějak požadavky klientů a jejich přístup? Co pro ně dnes nejvíc děláte a jaká je nyní situace na trhu?

Jirka: V době, kdy jsme začínali podnikat, klienti často ani nevěděli, co po nás mají chtít. Dokonce velká část z nich digitální marketing ani řešit nechtěla. Prvním klientům jsme nabízeli službu, které jsme říkali „full servis”. Teď se tomu musím smát, jelikož šlo o službu, která řešila vše z oblasti reklamy na internetu, a to za tři až šest tisíc korun. V dnešní době nejsme schopni za takové částky dodat ani jednu z našich služeb.



V současnosti je podnikání na internetu životně závislé na dobrém marketingu. Takže každý klient jej řešit musí. Nejvíce zastoupenou službou je v naší agentuře jednoznačně placená online reklama (PPC), hodně velký vzestup zažily také sociální sítě. Ty jsme v našich začátcích pro klienty neřešili vůbec, nyní se bez nich mnoho firem vůbec neobejde. Digitální marketing je dnes obecně mnohem profesionálnější a dá se říct, že tento obor dospěl.

Ve vašem oboru digitálního marketingu se velmi těžce shánějí lidi. Jak tomu čelíte?

Radim: Řekl bych, že v našem oboru je takřka nulová nezaměstnanost. Od toho se také odvíjí to, že je skoro nemožné do agentury dostat zkušenějšího člověka, aniž bychom ho museli nějak výrazněji přeplatit. Tím samozřejmě vzniká nekonečná platová spirála, do které se už dostala část agentur především v Praze.

Co vám udělalo za celou dobu podnikání největší radost?

Jirka: Například mi udělalo velkou radost, když jsme v roce 2018 získali v soutěži Kariérní web 3. místo za náš agenturní HR web digimarketak.cz. Tehdy jsme totiž v týmu ještě ani neměli nikoho na HR a proti nám stály několikanásobně větší firmy.

Jirko, vy jste zažil vyhoření. Jak k tomu došlo a jak jste to řešil?

Jirka: Náš obor patří určitě k těm, kde je člověk vystaven poměrně značnému stresu. Klienti od nás očekávají skvělé výsledky a náš obor je plný termínů. Když k tomu připočtu i poměrně konkurenční prostředí a rychle se měnící způsoby práce, není o nějaké to vyhoření u lidí z oboru nouze. Za dobu, kdy podnikám, jsem měl asi tři momenty, kdy jsem cítil, že mi práce přerůstá přes hlavu. Poslední takový moment nastal před dvěma lety, těsně před nástupem covidu. V práci se nám rozpadl jeden menší tým a my se dostali do situace, kdy jsme neměli nikoho na určitý druh práce. Vše pak zpečetil právě nástup pandemie.

V tu dobu mi moje tělo řeklo dost. Začal jsem mít zdravotní problémy, které mi znemožňovaly pracovat a já se musel obrátit na odborníky. Zajímavé bylo, že mi určitým způsobem pomohlo i to, že začal covid. Trh se díky tomu zpomalil, přešli jsme na home office a já měl čas, abych se dal znovu dohromady. Od té doby určitě více řeším, co je a není důležité a některým věcem nepřikládám takovou důležitost jako dříve.

Radime, vy jste čelil v období, které bylo pro firmu velmi náročné, nepříjemným zdravotním problémům. Jak to vidíte dnes s odstupem času?

Radim: Mé zdravotní problémy byly víceméně vyústěním dlouho neřešených příznaků. Poslední kapkou pak byly nějaké větší změny ve firmě. Paradoxně k tomu došlo v době, kdy se začal řešit i covid, takže se celá firma přesunula na home office a mně víceméně také pomohlo se uklidnit a zastavit, podobně jako Jirkovi. Tím pádem jsem mohl své zdraví začít více řešit. S odstupem času můžu říct, že tyto větší zdravotní problémy mi pomohly lépe si uvědomit některé věci a začít se méně stresovat.

Od roku 2011, kdy jste začínali, jste vyrostli z prakticky garážové firmy na jednu z největších digitálních agentur v Česku s téměř padesáti zaměstnanci. Jaké jsou vaše další cíle do nejbližších let?

Radim: Plánujeme samozřejmě dále růst. Chceme si udržet neoficiální status jedničky v našem kraji – jsme patrioti a máme Ostravu rádi, takže chceme náš kraj podporovat a pomáhat i lokálním firmám růst. Rozhodně na tom nehodláme nic měnit.

Zároveň jsme v minulém roce otevřeli pobočku v Praze, abychom byli blíž klientům z hlavního města a jeho okolí, kterých máme nemalé množství. Tím pádem i kvalitní fungování a růst pražské pobočky je jednou z našich priorit pro další období.