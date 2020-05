Jak přežít návrat z home office zpět do práce? Chce to přípravu

Svět se vrací do normálu. Alespoň ten pracovní. Z domácích kanceláří se začínají lidé stěhovat zpět do účtáren, obchodních oddělení, do provozu… „Mysleme na to, že karanténa není dovolená, a proto by návrat do kanceláře neměl být velkým šokem,“ říká Jaroslav Štěpán z Intrastateu.com.

Přesto něco bude jiné. Třeba přivítání s kolegy po několikatýdenní pauze. Žádné objetí, žádné úsměvy, jen ty pod rouškou. „Určitě to budou zpřísněná hygienická nařízení a povinnost nosit roušky. To se zatím nezměnilo a povinnost bude platit i nadále. Také bude nutné udržet na pracovišti rozumné rozestupy, a tím pádem budou firmy muset zavést opatření, která to umožní,“ poznamenává Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.

Jen v oboru podnikových služeb se v půli března na práci z domova přesunulo 95 procent z celkového počtu 120 tisíc zaměstnanců. Návrat do kanceláří plánují centra pozvolný, ve fázích.

„Celá řada pracovníků zůstane ještě nějakou dobu pracovat z domova, půjde především o rodiče školáků a dále rizikové skupiny, jako například osoby s nějakým zdravotním problémem. Centra se také zaměří na pravidelnou dezinfekci kanceláří, toalet, kuchyňky a další společné prostory vybaví dezinfekcí na ruce a plánují i rozesadit zaměstnance tak, aby mezi nimi byly dostatečné vzdálenosti,“ předpokládá Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která centra podnikových služeb zastřešuje.

Největší část práce však bude muset udělat člověk sám na sobě. Přeladit se z domácího režimu na ten pracovní.

„Příprava po takové době je skutečně důležitá. Neváhejme s ní. Nejdůležitější je začít si zase zvykat na pravidelný režim a organizaci dne, abychom se co nejvíce přiblížili realitě pracovního dne a nebyl to pro nás jeden velký zmatek,“ říká Martina Jandečková, koučka a terapeutka vzdělávací společnosti MgC Group.

Jak vypadá první pracovní den po tak dlouhé době? Čtyřiadvacetiletá Veronika ho měla přesně opačný, než si ho nastavila pro práci doma. „Nejsem žádné ranní ptáče, takže jsem vstávala až po deváté. Od 11. května jsem musela být zase na osmou v kanceláři,“ říká mladá účetní, která cestuje za prací z Břeclavska do Brna téměř hodinu.

Vstávat a cvičit

Na začátku počítejte s pomalejším rozjezdem, pořád platí, že je lepší mít méně úkolů a splnit je, než více úkolů nesplněných. „Po delším výpadku nám běžný režim práce může připadat hektický. Několik dní před nástupem do práce ráno vstávejte dřív, i když to nemusí být nutně v čase, kdy jindy zamačkáváte budíka. Můžete se i víc hýbat, pokud jste si doposud dali pohov, ale hlavní je nastavit se psychicky do pracovního módu,“ vysvětluje lektorka a terapeutka Olga Medlíková.

Co pomůže? „Zkuste se spojit s kolegy, kteří se s vámi budou vracet do práce, a mluvit s nimi i o jejich pocitech a naladit se tak na pracovní tým, ve kterém budete trávit většinu dne,“ nabízí řešení terapeutka Martina Jandečková.

Pokud jste nebyli v zaměstnání delší dobu, proveďte si doma i mentální přípravu, radí fyzioterapuet Richard Jisl. „Sportovci tomu říkají trénink v představě: Projděte si všechny činnosti, které vás pravděpodobně v zaměstnání čekají, a představte si, jak je úspěšně řešíte. To vám pomůže se naladit. Také je dobré si udělat seznam toho, na co se v zaměstnání těšíte, a z toho, na co se netěšíte, vytáhnout věci, které nějak můžete změnit,“ říká ředitel centra Healthy-life.

Jak se připravit na návrat do kanceláře Vstávejte jako do práce.

Zapomeňte na tepláky, legíny a rozplandané svetry.

Vypěkněte se (oblečení, manikúra, případně líčení).

Při plánování práce počítejte s většími časovými rezervami (budete muset komunikovat s ostatními, a to bere čas).

Domluvte se s kolegy na tom, která opatření z online období si zachováte (porady se vzdáleným přístupem, skypové konzultace, sdílené dokumenty…).

Zkuste využít této situace a dohodnout se s rodinou na rozvržení povinností v domácnosti, aby vám zbyl čas i na sebe.

zdroj: Olga Medlíková, autorka e-booků

Hlavně se těšte

Nejdůležitějším úkolem je několik dní před „ostrým startem“ promyslet si, co kdy budete dělat. „Připravte si i režim na první dva týdny a zařaďte do něho více odpočinku – může se stát, že po nastartování pracovního režimu budete prvních několik dní více unaveni.

Prospěje vám i to, když si napíšete seznam kladů a záporů vaší práce po fyzické, psychické i emoční stránce a pak zkuste na každé záporné záležitosti nalézt něco pozitivního,“ radí Richard Jisl.

Ujistěte se, že víte dopředu, jaká nařízení se vás budou týkat, abyste nebyli první den na pracovišti překvapeni. „Zkuste si připravit do zaměstnání krátké pětiminutové přestávky, které budou sloužit k protažení a rozhýbání, i když budete zavaleni zameškanou prací. Hledejte možnosti, jak posílit své tělo vitaminy a vlákninou a připravte si do práce klidně i zdravou svačinku,“ povzbuzuje fyzioterapeut.

U profesí, kde výkon práce umožňuje práci z domova, bude zapojení do klasického provozu s denní přítomností na pracovišti pomalejší. A to i z důvodu, že děti stále nechodí do školy a nezmění se to do 25. května. „Do té doby bude výuka stále na straně rodičů. Proto se dá očekávat, že rodiče nezletilých dětí budou mít stále umožněno si vybrat mezi prací z domu a přítomností v kanceláři,“ míní Jitka Součková z agentury Grafton Recruitment. „A především – nezapomeňte se těšit. Je určitě mnoho činností a situací, které máte ve své práci rádi a na které se těšíte,“ připomíná koučka Martina Jandečková z MgC Group.