Bojí se kvůli nákaze jít zpět do práce. Sankce však mohou být tvrdé

Příkladem je paní Dana. Má dvě děti, nyní je s nimi doma a pobírá ošetřovné. Téměř dva měsíce, které doma tráví, pro ni nejsou snadné. „Je to doslova ponorka. Musím každý den dohlédnout na děti, aby se učily a odevzdaly do školy všechny úkoly, k tomu navařit, uklidit, postarat se o chod domácnosti a jít alespoň na chvíli s dětmi ven. Do práce se na jednu stranu už hodně těším, ale mám strach z možné nákazy. Manžel pracuje v přední linii, zatím se nenakazil. Uklidňuje mě, že přehnaný strach není na místě. To se ale snadno řekne,“ svěřuje se Dana.